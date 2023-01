Mon fils est le «garçon le plus fort du monde» surnommé le «Mini Bruce Lee» – il a été déchiré avec un pack de six à l’âge de 10 ans

A LITTLE BOY a été surnommé “Mini Bruce Lee” après avoir partagé des vidéos époustouflantes qui le montrent reconstituant les scènes de film les plus emblématiques de la star des arts martiaux.

Ryusei Imai, maintenant âgé de 12 ans, est devenu célèbre après que ses parents aient publié ses entraînements intenses en ligne, montrant sa force et ses compétences incroyables.

Ryusei Imai a été surnommé “Mini Bruce Lee” après être devenu une sensation sur Internet à l’âge de cinq ans Crédit : Instagram – @ryusei416japan

Ryusei a depuis disparu des projecteurs après avoir trouvé la gloire Crédit : Instagram – @ryusei416japan

Le père de Ryusei a déclaré que son fils s’entraînait tous les jours pour ressembler à Bruce Lee

Little Ryusei a été un tel succès qu’à cinq ans, il a d’abord stupéfié les foules sur Little big shots de Steve Harvey tout en interprétant une scène du jeu de la mort de Bruce Lee en 1978.

Portant le même costume emblématique que la légende des arts martiaux, le jeune talentueux balance ses nunchakus à une vitesse fulgurante pour le public en liesse.

Ryusei, de Nara au Japon, est devenu une sensation sur Internet et a commencé à jouer dans ses propres films.

À tout juste un an, le mini Bruce Lee a été présenté à la star de cinéma légendaire par ses parents qui ont passé ses films en boucle.

Bruce Lee était considéré comme l’un des artistes martiaux les plus influents de son temps et est apparu dans au moins 24 films, dont Enter the Dragon, Fist of Fury et le Green Hornet.

Sa vie a été écourtée à l’âge de 32 ans après un grave gonflement du cerveau, mais ses films ont fait de lui une icône de la culture pop.

Des clips postés par le père de Ryusei, Ryuji, montrent la petite star des arts martiaux lors de ses séances d’entraînement intenses à la maison.

On l’a vu faire des pompes à une main, s’entraîner avec son père à la maison et courir avant l’école.

S’adressant à TV Channel Truly, Ryusei a déclaré: “Je regarde ses films depuis que j’ai un an et j’ai essayé d’être comme lui.

“Je pensais qu’il était tellement cool. Je veux être aussi cool que Bruce Lee, je veux bouger aussi vite que lui.

“Je peux imiter ses mouvements de nunchaku avec le film.

Son père a déclaré: “La phrase que Bruce Lee avait l’habitude de dire, ‘Ne pense pas… ressens’, je vois ce sentiment sortir sur le visage de Ryusei.

“Je pense que c’est le plus cool. J’adore Bruce Lee et Ryusei aussi.

“Nous avons toujours joué de la musique et des films pour lui depuis qu’il est né, mais quand nous l’avons vu jouer avec les nunchakus avec la scène, nous avons vu qu’il était vraiment fan de Bruce Lee.

“Le moment où j’ai réalisé son talent, c’est quand il a été à la télévision et sur scène, il n’a jamais été nerveux et s’est amusé.”

Interrogé sur son entraînement, il a déclaré: “Je cours à l’extérieur, mais je m’entraîne principalement à l’intérieur de la maison.

“… Je vais de mieux en mieux. J’ai fait beaucoup d’erreurs au début, comme je n’arrivais pas à trouver le bon timing, parfois j’étais trop rapide, parfois j’étais trop lent.”

Son père ajoute : “En gros, nous nous entraînons tous les jours. Un jour d’école, avant la rentrée, nous faisons des étirements et de la musculation.”

Le père et le fils puisent toute leur inspiration dans les films d’arts martiaux des années 90, certains films de Jackie Chan mais surtout des classiques de Bruce Lee.

Le fier père aide son fils à s’entraîner et dit qu’il est incroyablement fier des réalisations de ses petits garçons.

Il a déclaré: “Je pense que la chose la plus cool à son sujet est de voir Ryusei ressentir également la grandeur de Bruce Lee.

“Il a une vision de ce qu’il veut être.

“Nous pouvons communiquer et nous comprendre grâce à l’existence de Bruce Lee. Je pense que c’est notre lien. J’en suis très heureux.

“Je veux qu’il se consacre à ce qu’il aime avec un cœur honnête et qu’il n’abandonne jamais. Tant qu’il s’en souvient et qu’il s’amuse.”

L’écolier reçoit une attention incroyable non seulement à cause de ses mouvements incroyables, mais aussi à cause de son physique musclé.

Ryusei a travaillé pour développer sa force et à seulement 10 ans, il avait déjà un pack de six.

Il a dit: “Quand je vais à l’école primaire en classe d’éducation physique, chaque fois que je change de vêtements, mes amis disent: tes muscles sont super!”

Au cours des dernières années, le jeune semble vivre une vie plus privée sans qu’aucun clip récent ne soit téléchargé sur ses profils de médias sociaux.

On ne sait pas si Ryusei s’entraîne toujours dans les coulisses.

Ryusei est l’un des enfants les plus forts du monde, y compris Mini Hulk, trois ans, et le légendaire petit Hercule.

Le jeune talentueux a voyagé à travers le monde en montrant son incroyable Crédit : Instagram – @ryusei416japan

Le père de Ryusei dit que son fils regarde des films de Bruce Lee depuis l’âge d’un an Crédit : Instagram – @ryusei416japan

Mini Bruce Lee Ryusei veut être exactement comme son héros des arts martiaux et a même commencé dans son propre film Crédit : Instagram – @ryusei416japan

L’écolier montre son incroyable force et ses compétences dans des vidéos publiées par ses parents en ligne Crédit : Instagram – @ryusei416japan

Hercule, dont le vrai est maintenant Richard Sandrak, est maintenant méconnaissable 21 ans après avoir trouvé la gloire en tant qu’enfant de culturisme.

Quand il avait huit ans, le physique incroyable de Richard, avec un abdomen en huit et serré dans un petit cadre, a attiré l’attention du monde.

Richard a maintenant 29 ans et travaille comme cascadeur à Hollywood. Il est régulièrement incendié et tombe à 50 pieds au sol dans le cadre de son travail.

Malgré son obsession d’enfance, il a déclaré dans une interview à Inside Edition : « Non, je ne soulève pas de poids. Si quoi que ce soit, c’est juste devenu ennuyeux.

Il a ajouté que maintenant “je me suis immolé par le feu”.

Liam Hoekstra, du Michigan, a gagné le surnom de “mini hulk” à l’âge de trois ans lorsque ses muscles fous ont déclenché une frénésie médiatique et médicale.

En 2014, il a joué dans un documentaire intitulé The World’s Strongest Toddler où les médecins l’ont qualifié de “mystère médical”.

Il a suivi le tout-petit alors que des experts tentaient de découvrir les secrets de sa super force.

Des images montrent le jeune Liam avec les abdominaux et les biceps d’un bodybuilder à l’âge de trois ans.

Le tout-petit a commencé à marcher à seulement cinq mois – et à six mois, il pouvait monter et descendre les escaliers.

Au moment où il en a atteint un, il était capable de faire des tractions – et à 18 mois, il était capable de ramasser et de déplacer des meubles.

Enfin, les médecins ont appris que Liam souffrait d’une maladie génétique extrêmement rare appelée mutation du gène de la myosatine, et qu’un seul autre cas similaire a été documenté dans le monde.

Cela lui a fait avoir 40% de masse musculaire en plus que l’enfant moyen, ce qui signifie qu’il avait très peu de graisse corporelle.