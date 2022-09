Mon fils est décédé après une opération de perte de poids bâclée en Turquie – comment le soi-disant chirurgien a essayé de l’expliquer m’a laissé abasourdi

Une maman dont le fils est décédé tragiquement après une opération de perte de poids bâclée en Turquie a été stupéfaite par l’explication du soi-disant chirurgien.

Joe Thornley, 25 ans, est décédé après avoir subi une chirurgie de la manche gastrique exténuante dans l’espoir de perdre du poids à partir de sa 22e image.

Julie, 58 ans, a averti les Britanniques de reconsidérer les chirurgies budgétaires après la mort de Joe 1 crédit

Le constructeur est décédé après avoir subi une procédure de perte de poids bâclée dans une clinique en Turquie 1 crédit

Mais le constructeur a fini par payer le prix fort pour son opération budgétaire à Istanbul à la clinique Medicana Bahcelievler.

Sa mère dévastée Julie, 58 ans, a maintenant averti les Britanniques d’éviter de se rendre à l’étranger pour une solution rapide aux mains de médecins maladroits.

Bien que la clinique “ressemble à un bel hôpital avec de bonnes critiques”, elle soupçonne que Joe n’a pas été suffisamment surveillé après l’opération.

Le joueur de 25 ans avait réservé pour l’opération de 3 000 £, où une grande partie de l’estomac est enlevée, mais n’en a parlé à sa famille que la veille.

La procédure de deux heures peut coûter jusqu’à 10 000 £ au Royaume-Uni et a une procédure d’approbation stricte et une longue liste d’attente.

Julie a déclaré à BirminghamLive: “Il me l’a dit la veille. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l’arrêter mais qu’il n’en avait pas besoin.

“C’était censé être rentré le lundi et être de retour à la maison le vendredi.”

Après l’opération apparemment réussie, son fils s’est plaint qu’il avait “beaucoup de douleur” lors de sa dernière conversation avec ses parents.

Lorsque Joe n’a pas répondu pendant les deux jours suivants, la femme de 58 ans et son mari Michael, 57 ans, ont supposé qu’il se remettait.

Ce n’est que lorsque la police s’est présentée au travail de Julie à South Normanton, Derbys, qu’elle a appris la terrible nouvelle que son fils était décédé.

Julie a ensuite reçu un appel téléphonique d’horreur du “soi-disant chirurgien”, l’informant que Joe avait subi une crise cardiaque pendant la procédure.

La mère stupéfaite a essayé de gérer son chagrin tout en acceptant le fait qu’il y avait des complications imprévues.

Mais un examen post-mortem a révélé plus tard que son fils était en fait décédé après avoir subi une hémorragie interne catastrophique sur le site de l’opération.

Un certificat de décès en Turquie avait même statué que Joe était décédé de “causes naturelles”.

Julie a fulminé: “Le soi-disant chirurgien m’a appelé et m’a dit qu’il avait fait un arrêt cardiaque et qu’il ne pouvait pas le sauver. Je l’ai cru.

“Mais quand nous avons récupéré son corps, l’autopsie a révélé qu’il avait saigné sur le site de l’opération. Il est mort d’une hémorragie interne.

“C’était le suivi ou ils n’ont pas réalisé qu’il saignait.”

Elle a maintenant averti les Britanniques que les procédures bon marché “n’en valaient pas la peine”, conseillant aux gens d’éviter complètement les cliniques à l’étranger.

L’homme de 58 ans a ajouté: “Je dirais à n’importe qui de faire très très attention où vous allez. Ou de ne pas y aller du tout.

“C’était un jeune de 25 ans avec toute sa vie devant lui.

“Maintenant, je ne peux pas m’empêcher de penser à tous les autres jeunes qui veulent un lifting des fesses ou qui veulent faire quelque chose sur leur visage.

“J’espère que tous ceux qui envisagent cela liront notre histoire et ne la prendront pas à la légère.”

Des milliers de patients désespérés se rendent chaque année en Turquie pour des procédures à bas prix, ont déclaré des médecins britanniques inquiets.

Selon le ministère des Affaires étrangères, 20 Britanniques sont décédés lors de voyages de tourisme médical dans le pays depuis 2019.

Le chirurgien spécialiste Nick Carter a déclaré que “chaque hôpital” au Royaume-Uni a dû effectuer une intervention chirurgicale d’urgence sur des personnes revenant de Turquie avec des résultats bâclés.

Il a expliqué: “J’ai eu des catastrophes de personnes qui ont subi des opérations d’urgence un jour ou deux après leurs procédures en Turquie et elles sont revenues avec des problèmes.

“J’ai quelqu’un avec un filet qui dépasse de sa paroi abdominale. Un cas présenté où les chirurgiens avaient laissé des tissus morts à l’intérieur et ils avaient besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence.”

La sleeve gastrectomie est l’un des trois types de chirurgie bariatrique les plus courants.

Les médecins ont retiré une partie de l’estomac afin que le patient ne puisse plus manger autant qu’avant et qu’il se sente rassasié plus tôt.

Ceci est différent d’un anneau gastrique, qui est utilisé pour réduire la taille de l’estomac, ce qui signifie que vous vous sentirez rassasié après avoir mangé une quantité réduite de nourriture.

Le site Web de Medicana Bahcelievler décrit certains risques de la procédure, notamment les saignements, les dommages à d’autres organes et les complications de l’anesthésie.