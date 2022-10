Mon fils de deux ans et un autre bambin sont sortis de la crèche et ont essayé de traverser la route – je suis livide

Une maman est restée «livide» après que son fils de deux ans et un autre enfant en bas âge se soient égarés hors d’une crèche et aient tenté de traverser une route.

Linden Smith et un petit ami ont pu sortir de ce que sa mère Becky prétend être une porte peu sûre à Hillside House Nursery et se sont éloignés sur une route à Hook A Gate, près de Shrewsbury, Shropshire.

Hillside House Nursery s’est excusée et a lancé une enquête disciplinaire après que Linden Smith et un ami aient pu sortir (photo d’archive) Crédit : Google

La pépinière s’est excusée “abondamment” et a lancé des mesures disciplinaires contre le personnel à la suite de l’incident survenu au début du mois.

Maman Becky Worrall a déclaré au Shropshire Star: “Il est allé traverser la route mais heureusement, un membre du public a fait signe à la circulation.

“J’étais très contrarié, ils auraient pu errer dans la forêt locale et se noyer ou se faire écraser.

“J’étais très, très contrarié et en colère mais maintenant je me sens livide.

“J’ai sorti Linden de cette crèche et je l’ai confié à une assistante maternelle.

“Il n’y a rien qu’ils puissent dire qui me persuaderait de ramener Linden là-bas. Je ne sais pas pour l’autre petit garçon.

“Au début, on m’a dit qu’ils s’étaient échappés sous une porte, mais la porte était déverrouillée.

“Il y avait quatre membres du personnel mais ils n’ont pas réalisé qu’ils manquaient à l’appel pendant plus de trois minutes.”

L’incident s’est produit le matin du 14 octobre et la crèche a appelé Becky à 12h15 pour l’informer de l’incident et lui demander de prendre rendez-vous.

Becky a déclaré: “Je pense que c’est absolument choquant. Je n’ai pas l’impression qu’ils l’aient du tout traité correctement. La porte était déverrouillée, mais où étaient les contrôles visuels?

“Linden est un garçon typique de deux ans et ils s’encourageaient mutuellement.

“Si ce membre du public n’avait pas été là, il aurait pu être écrasé ou pris par des pédos, ou être allé dans les bois.

« Un million de choses différentes auraient pu leur arriver. Je serai toujours redevable et reconnaissant à jamais que le membre du public promène son chien.”

Ils doivent s’assurer que le personnel ne reste pas là à bavarder dans la cour de récréation. Deux enfants ont disparu et ils ne s’en sont pas rendu compte. Maman Becky Worrall

La mère de trois enfants, qui est partenaire de son collègue Shaun Smith, a déclaré qu’elle souhaitait maintenant sensibiliser le public à ce qui s’était passé.

Becky a ajouté: «Ils doivent s’assurer que le personnel ne reste pas à bavarder dans la cour de récréation. Deux enfants ont disparu et ils ne s’en sont pas rendu compte.”

Un porte-parole de Hillside House Nursery a déclaré: «Notre équipe est dévastée que quelque chose comme cela puisse arriver et nous nous sommes excusés abondamment auprès des familles concernées.

ENQUETE LANCEE

“Nous prenons grand soin de protéger nos enfants et avons lancé une enquête pour comprendre exactement ce qui s’est passé.

« Le cadenas défectueux a été remplacé et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour s’assurer qu’aucun enfant ne puisse sortir seul de nos locaux.

«Nous avons entamé des procédures disciplinaires, avons recyclé l’équipe dans les pratiques de sauvegarde et réédité nos politiques et procédures, ainsi que l’introduction de contrôles de jardin supplémentaires, pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais.

“Nous avons informé l’autorité locale ainsi que l’Ofsted qui ont lancé un appel de conformité et publierons un résumé de leurs conclusions.

«Nous tenons à rassurer les parents que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de leurs enfants à tout moment et sommes reconnaissants aux membres du public qui ont ramené les enfants en toute sécurité à la crèche.»