Mon fils de deux ans a été autorisé à s’échapper de la crèche et à traverser par lui-même avant d’être sauvé – je ne peux pas y croire

C’est le moment où un garçon de deux ans est vu courir seul sur la route après s’être échappé de la crèche.

La mère désemparée du tot, Shannan Lees, 24 ans, a déclaré qu’elle était horrifiée par les images, en disant: “Il aurait pu finir mort.”

Le petit Harvey a été filmé errant sur la route sans être accompagné à Manchester Crédit : MEN Media

Maman désemparée, Shannan Lees a dit qu’elle pensait que son bébé aurait pu mourir Crédit : MEN Media

Le petit Harvey a été filmé se promenant sur la route sans être accompagné à Manchester.

Des images de vidéosurveillance montrent le tout-petit regardant autour de lui avant de trébucher sur le trottoir.

Il a été récupéré par une femme inquiète qui l’a repéré tout seul et l’appel a rapidement été passé à Shannan pour lui faire savoir ce qui s’était passé.

La mère terrifiée a déclaré à Manchester Evening News : “Je n’arrive tout simplement pas à y croire.

“Je criais au téléphone, j’étais juste sous le choc. Je me suis précipité et la femme qui s’est arrêtée et a couru après Harvey attendait également là.”

Elle a poursuivi en décrivant à quel point le clip était effrayant, surtout quand elle pensait qu’il aurait pu être heurté par une voiture et tué.

Sa première réponse a été de chercher une autre garderie mais elle dit que les listes d’attente sont pleines et qu’elle ne se sent pas en sécurité de le laisser avec sa garderie actuelle.

Shannan a ajouté: “Vous confiez la vie de votre enfant à des adultes responsables et maintenant je m’inquiète de le refaire. Je pense que j’aurais du mal maintenant à le laisser à nouveau avec quelqu’un d’autre après cela.”

Ofsted a été mis au courant de l’incident mais a refusé de commenter davantage jusqu’à ce qu’ils aient reçu plus d’informations.

Une déclaration de la crèche a déclaré: “C’était un incident malheureux, qui ne s’était jamais produit auparavant. Heureusement, à cette occasion, l’enfant n’a subi aucun mal et nous pensons, d’après notre enquête, qu’il a disparu pendant moins d’une minute.”

Ils ont présenté des excuses à la famille de Harvey et ont dit qu’ils les avaient contactés.

La déclaration se terminait : “Nous prenons très au sérieux la sûreté et la sécurité de tous les enfants dont nous avons la charge.”