Mon fils de cinq ans a été renvoyé de l’école pour une raison ridicule – il n’a rien fait de mal

Un papa affirme que son fils autiste de cinq ans a été expulsé de l’école pour une raison ridicule.

Bodhi Draper a reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de deux ans alors qu’il était à la crèche et était non verbal jusqu’en décembre 2022.

Bodhi Draper, cinq ans, a été renvoyé de l’école 1 crédit

Bodhi – qui est autiste – a été expulsé après avoir escaladé une clôture 1 crédit

Son père, Carl Draper, 48 ans, affirme que son fils a été suspendu immédiatement après avoir escaladé la clôture de 5 pieds de la cour de récréation de son école à Poole, Dorset.

À peine quatre jours plus tard, Carl a reçu une lettre l’informant que Bodhi avait été définitivement expulsé parce que son comportement « l’exposait à un risque de préjudice grave » et qu’il n’avait plus cours depuis.

Ses parents, choqués, ont tenté en vain de le remettre à l’école mais n’ont pas eu de place.

L’incident de la clôture est survenu après que le garçon a eu des ennuis pour avoir écrasé le pied d’un enseignant avec un fauteuil roulant à l’école Montacute, affirme son père.

Carl et sa partenaire, Charlotte Walker, 44 ans, superviseur clinique, ont également été convoqués au bureau du chef après que Bodhi ait été accusé d’avoir rencontré l’enseignant et de s’être blessé à l’aine.

Et le père dévasté a maintenant dû arrêter de travailler pour scolariser son fils à la maison.

Carl, un photographe de St Leonards, Dorset, a déclaré: « L’impact sur notre bien-être est dévastateur – nous sommes perdus.

« Nous avons été jetés au bord de la route et nous découvrons maintenant à quel point cela est courant pour les gens.

« Nous sommes complètement dans le noir. J’ai Bodhi toute la journée tous les jours. Charlotte travaille à plein temps et elle doit maintenant travailler plus longtemps pour payer mes factures.

« Notre fils a une marque sur son dossier pour avoir été exclu. Nous voulons qu’il soit innocenté et à l’école. »

Bodhi a commencé à l’école Montacute, Poole, en septembre 2020, et Carl a dit qu’il aimait les cours et ses professeurs.

Il n’y a eu aucun problème jusqu’à deux ans plus tard, lorsque Carl et Charlotte ont eu une réunion avec le directeur pour l’examen annuel de Bodhi.

Le couple a affirmé qu’on leur avait dit que l’école était « allée aussi loin que nous pouvions aller avec Bodhi », mais il est resté à l’école.

Carl affirme qu’il a été convoqué pour une réunion lorsque Bodhi avait causé une « blessure grave » en roulant sur le pied d’un enseignant avec un fauteuil roulant vide.

Il a déclaré: « Un dossier était maintenant en cours de constitution contre Bodhi, l’école ne l’aidait pas et il n’y avait pas d’approche de soins centrée sur la personne. »

‘CATASTROPHIQUE’

Parlant de l’expulsion de Bodhi en mai 2023, le père a ajouté : « Nous avons reçu une lettre de l’école expliquant comment ils ont décidé d’exclure définitivement Bodhi.

« Nous avons défié l’école et demandé où se trouvait son personnel de soutien.

« Bodhi a été discriminé. Il a été laissé pour compte et l’impact sur son développement est catastrophique.

« L’impact sur nos vies de parents est incalculable.

« Nous avons maintenant Bodhi à la maison 24h/24 et 7j/7 et c’est son droit à une éducation et son droit de ne pas être discriminé. »

Il a poursuivi: « Les autorités locales ont été extrêmement lentes à nous aider au cours des deux derniers mois depuis que Bodhi a été expulsé.

« Nous pensons qu’ils essaient de le garder hors de l’école jusqu’en septembre 2024 pour économiser de l’argent.

« Être un enfant ayant une perturbation n’importe quelle semaine est mauvais. Avoir un enfant autiste est vraiment mauvais, il y a eu un énorme effet d’entraînement pour nous. »

Carl et Charlotte ont maintenant chargé un avocat d’aider à combattre le cas de Bodhi et ont mis en place un GoFundMe pour augmenter les frais juridiques.

Bodhi a le droit à une éducation et le droit de ne pas être discriminé. Il a été laissé pour compte. » Carl Draper, 48 ans

Un porte-parole du Conseil du Dorset a déclaré: « Bien que l’école impliquée dans cette affaire se trouve dans la zone du Conseil du BCP, le Conseil du Dorset est au courant de la situation.

«Nous travaillons avec le conseil BCP et avec la famille pour rechercher un placement alternatif et approprié pour Bodhi, dans des contextes des deux zones du conseil.

« Chaque enfant a droit à la meilleure éducation possible pour répondre à ses besoins, et nous continuerons à travailler avec la famille et les autres agences concernées pour soutenir Bodhi à l’avenir. »

Un porte-parole de l’école Montacute a déclaré : « Notre école est une communauté d’apprentissage dynamique qui soutient près de 100 enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des handicaps complexes. Environ 50 % de notre population scolaire a reçu un diagnostic d’autisme.

« Nous travaillons sans relâche pour soutenir nos élèves et sommes fiers de notre travail pour aider les enfants et les jeunes de 2 à 19 ans. Au cœur de cela se trouve notre engagement à faire en sorte que chaque enfant soit en sécurité et puisse s’épanouir à travers les parcours d’apprentissage personnalisés que nous mettons en place pour eux.

« Très occasionnellement, nous avons des enfants qui, malgré un travail et un soutien importants, éprouvent des difficultés dans notre école. Les exclusions permanentes sont incroyablement rares.

« En prenant une décision comme celle-ci, nous devons tenir compte non seulement de la sécurité et du bien-être de l’enfant qui est exclu, mais aussi de l’impact qu’il a sur la communauté scolaire beaucoup plus large. C’est une décision que nous ne prendrions qu’en tant que un dernier recours lorsque toutes les autres voies ont été épuisées.

« En ce qui concerne ce cas spécifique, la police enquête actuellement sur des problèmes liés aux commentaires faits sur les réseaux sociaux et nous avons été avisés de ne pas commenter davantage pendant que cela se poursuit. »

Une collecte de fonds a été mise en place ici.