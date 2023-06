Mon fils de 2 ans est si intelligent qu’il apprend déjà lui-même une deuxième langue – il corrige même ma prononciation

Un garçon BRAINY de deux ans apprend le mandarin en autodidacte – après avoir conquis la langue anglaise à l’âge d’un an.

Le boffin de la taille d’une pinte Bear King a stupéfait maman Ronnie Havis, 24 ans, lorsqu’il a commencé à parler quatre mois seulement après sa naissance.

À l’âge d’un an, il pouvait recompter l’alphabet avant et en arrière avant de lire des phrases complètes des mois plus tard.

Ronnie estime que Bear, âgé de deux ans et demi, lit au niveau d’un enfant de six ans – et élargit maintenant son vocabulaire en apprenant la langue chinoise.

La maman à temps plein de Southend-on-Sea, Essex, a déclaré: «C’est fou, mais Bear a toujours aimé apprendre.

« Il est obsédé par les animaux et la nature, et maintenant il commence à tous les nommer en chinois. C’est difficile de suivre.

« Je crains de penser à ce que nous devrons comprendre avant qu’il ne soit à l’école. »

Brainbox Bear a époustouflé sa mère quand il l’a appelée « maman » à partir de quatre mois et a commencé à s’asseoir sans aide.

Il aimait tellement lire qu’il dormait avec un paquet de cartes mémoire et utilise maintenant un livre pour la petite enfance et des vidéos YouTube pour apprendre le mandarin.

Le tout-petit avancé était également capable de compter jusqu’à 100 à l’âge de deux ans et a même fait ses premiers pas vers huit mois – contre 12 mois habituels.

Bear, qui vit avec Ronnie, son partenaire maçon Ryan et son grand frère Roman, trois ans, a sidéré le personnel de la crèche en faisant des calculs et en lisant le menu du déjeuner.

Ronnie a ajouté: «Nous l’avons encouragé dès le plus jeune âge et nous nous sommes toujours assurés que sa chambre était remplie d’affiches éducatives et de jouets, mais nous ne savons vraiment pas d’où cela vient.

« J’ai dû m’enseigner la phonétique. Ce n’est pas la même que quand j’étais à l’école, Bear corrige ma prononciation.

« Je lui montrerai la photo d’un oiseau dans un livre et il dira : ‘Non, maman, c’est une caille.’

« Nous recevons beaucoup de commentaires lorsque nous sommes en déplacement. Les gens ne s’attendent pas à ce qu’un enfant de deux ans lise une liste de courses.

