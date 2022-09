Mon fils de 14 ans est mort en faisant le même défi viral qui a tué Archie Battersbee – j’ai le cœur brisé

Une maman HEARTBROKEN a révélé comment son fils est mort en tentant le même défi en ligne qui a tué Archie Battersbee.

Leon Brown, 14 ans, a été retrouvé insensible dans sa chambre du Lanarkshire alors que des amis le regardaient sur Facetime.

Leon Brown est décédé après avoir participé à un défi en ligne Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Sa mère Lauryn Keating a maintenant lancé un avertissement dévastateur aux parents sur la tendance virale.

Le défi, dont The Sun Online ne révèle pas les détails, aurait été tenté par Archie Battersbee, 12 ans.

Il est décédé le 6 août lorsque son assistance respiratoire a été retirée après que sa mère l’ait découvert inconscient chez lui dans l’Essex.

Lauryn, 30 ans, a déclaré au Daily Record: “Lui et ses amis ont probablement pensé que c’était un rire et une blague. Mais Leon n’est pas revenu. Cela a horriblement mal tourné.

“J’avais entendu parler de ce défi, à cause de ce qui est arrivé à Archie. Mais vous ne vous attendez pas à ce que votre propre enfant le fasse.

“S’il vous plaît, prévenez-les, ces défis en ligne ne valent pas leur vie. Ils ne valent pas les “j’aime” ou quoi que ce soit pour quoi ils le font.”

Lauryn a retrouvé son fils au domicile familial le 25 août.

Après sa mort subite, elle a recherché le défi en ligne et a déclaré qu’il était “ridicule” le nombre de résultats vidéo.

Elle a depuis rendu hommage à l’adolescente, était élève au lycée Notre-Dame de Cumbernauld.

Lauryn a déclaré: “Il était le petit garçon le plus heureux et le plus drôle de tous les temps.

“C’était un peu un clown de classe et il aimait faire rire les gens.

“Tout était toujours une blague et un reportage sur Leon. C’était juste un petit garçon effronté. Mais il comptait tellement pour moi.”

La mère d’Archie, Hollie Dance, a précédemment appelé les géants des médias sociaux à prendre des mesures contre les défis dangereux.

COMMENT ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT EN LIGNE L’expert Internet Allison Troutner a énuméré huit façons d’assurer la sécurité des enfants en ligne Envisagez un “accord technologique” familial Signalez tout contenu préjudiciable que vous voyez Équilibrez sécurité et indépendance Gardez l’ordinateur dans un espace commun Protégez par mot de passe tous les comptes et appareils Mettez régulièrement à jour vos systèmes d’exploitation Installez des logiciels de sécurité ou antivirus et un VPN sur votre ordinateur Définir les contrôles parentaux En savoir plus sur chaque étape cet article de The Sun

Elle pense que son fils, décédé d’une lésion cérébrale secondaire à l’étranglement, participait à la tendance virale.

Hollie a déclaré: “Les entreprises de médias sociaux ne font pas assez pour arrêter les contenus préjudiciables en ligne.

“C’est là-bas et les gens préparent nos enfants à relever ces défis, c’est dégoûtant.

“Les gens – ce sont souvent des adultes, pas des enfants – qui manifestent ces défis sont malades.”

Maman Lauryn a trouvé Leon insensible à la maison

Elle s’est prononcée contre les dangers des tendances virales Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo