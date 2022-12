Mon fils de 14 ans a été expulsé de la classe pour sa coupe de cheveux – cela l’a rendu plus confiant maintenant qu’il est dévasté… Je suis furieux

Une maman est furieuse après que son fils ait été expulsé de la classe à cause de sa coupe de cheveux.

Kirsty Sabin a critiqué l’école du jeune de 14 ans pour ses “politiques obsolètes” après qu’on lui ait dit de s’isoler pour la garniture.

Le fils de Kirsty, 14 ans, a reçu l’ordre d’aller à l’isolement à cause de sa coupe de cheveux Crédit : BPM

Elle a dit que son adolescente était allée chez le barbier et avait demandé le raccourci avec une ligne rasée sur le côté.

Selon Kirsty, le nouveau look a renforcé la confiance de son fils.

Cependant, lorsqu’il est entré à la Bulwell Academy, à Nottingham, le lendemain, il a été sanctionné pour cela.

Kirsty, 37 ans, a déclaré à NottinghamshireLive: “Mon fils a refusé de s’isoler par principe.

“Il n’a rien fait de mal et je l’ai soutenu en faisant cela.”

Kirsty affirme que l’école a alors suspendu son fils – qui est en 10e année – et a déclaré qu’il ne pouvait pas revenir tant que la ligne n’aurait pas disparu.

Le garçon, qui se prépare à passer son GCSE, souffre de TDAH et a été affecté par la situation.

Kirsty a ajouté: “J’ai l’impression qu’ils ont laissé tomber mon fils. C’est un garçon confiant mais ils n’ont pas respecté cela.”

Un porte-parole de la Bulwell Academy a déclaré: «Notre politique uniforme est en place depuis plusieurs années et indique clairement que les motifs rasés et la coloration des cheveux non naturelle ne sont pas autorisés, et nous travaillons dur pour nous assurer que cela est clair pour nos élèves et leur familles.

“Nous continuons à travailler en collaboration avec les élèves et leurs parents afin que tous les élèves soient soutenus pour atteindre leur plein potentiel.”

Kirsty a déclaré qu’elle maintenait la décision de son fils de ne pas s’isoler et attendait des excuses de l’école.