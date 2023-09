Mon fils britannique a disparu pendant une année sabbatique et tout ce que nous avons trouvé c’est un os rongé par un requin – je ne saurai jamais ce qui lui est arrivé

QUAND Tania MacNabb a dit au revoir à son fils à l’aéroport alors qu’il partait en sac à dos, elle n’avait pas réalisé que ce serait le dernier câlin qu’ils partageraient.

Son fils, Hugo Palmer, 20 ans, économisait depuis des mois pour partir vivre l’aventure de sa vie en Australie avec quatre de ses amis.

Mais leur voyage s’est terminé par une tragédie après qu’Hugo et son meilleur ami, Erwan Ferrieux, aient disparu trois mois après le début du voyage et ne soient jamais revenus.

Leurs affaires ont été retrouvées sur une plage de Nouvelle-Galles du Sud, ce qui a amené la police à croire qu’ils s’étaient noyés après avoir été entraînés sous l’eau par de dangereux contre-courants – bien connus des habitants, mais pas des touristes.

Malheureusement, le corps d’Hugo n’a jamais été retrouvé et Tania et sa famille n’ont pu organiser des funérailles dignes de ce nom qu’avec un seul os retrouvé, découvert après avoir été rongé par un requin.

Et le mystère s’est approfondi lorsque les flics ont confirmé qu’Hugo était mort avant que son corps ne soit probablement mangé par un requin – laissant à sa famille peu d’indices sur la cause de sa mort.

Sa mère au cœur brisé, Tania, a courageusement décidé de prendre la parole pour avertir des milliers d’adolescents sur le point de se lancer dans des aventures en année sabbatique.

Elle affirme que la plage sur laquelle Hugo est mort a attiré les touristes sans les avertir correctement des dangers.

S’exprimant depuis son domicile à Forest Row, dans le Sussex, Tania a déclaré : « Il était tellement excité à l’idée de commencer sa vie, il voulait partir et vivre cette immense aventure – et tout lui a été arraché.

« Le dernier appel téléphonique que j’ai eu avec lui, je lui ai fait la leçon sur la conduite sécuritaire – j’aurais aimé savoir plutôt le prévenir à ce sujet. »

Les courants peuvent atteindre une vitesse allant jusqu’à 8 km/h – plus vite qu’un nageur olympique – éloignant même les nageurs les plus expérimentés du rivage et les laissant épuisés.

Tania a depuis découvert que la plage est connue pour ses fortes marées, et les habitants sont bien conscients des dangers.

Mais la plage n’est pas surveillée et invite les touristes à se changer avec de nombreux barbecues et cabines de plage.

Hugo voyageait en sac à dos avec cinq camarades d’école en Australie depuis trois mois lorsqu’il a réussi à économiser suffisamment d’argent pour acheter une voiture et voyager à travers l’Australie, en s’arrêtant à Shelly Beach, juste au nord de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.

Les garçons s’étaient rendus à la plage en voiture, mais l’alarme n’a été donnée que le lendemain matin, lorsque les habitants ont découvert leurs affaires toujours posées sur une serviette de plage.

Lorsque les affaires d’Hugo ont été restituées à sa famille, de façon déchirante, la page de son guide de voyage Lonely Planet a été refusée à Shelly Beach.

Tania se souvient : « Nous avons pris l’avion directement pour l’Australie, et lorsque nous y étions, de nombreux habitants nous ont dit qu’ils attiraient toujours des touristes de la mer là-bas.

« C’était comme une scène de Les Dents de la mer : tout le monde profitait de la plage mais il y avait cet énorme secret qu’ils cachaient à propos de l’eau.

« Les habitants nous ont dit que c’était notoirement dangereux, mais à part une note à l’entrée ainsi que les règles de la plage, rien ne met en évidence le danger.

« Un homme m’a dit qu’il patrouillait volontairement sur la plage le dimanche pour avertir les touristes de la présence de l’eau, mais qu’il n’avait pas pu se rendre à la plage le jour de la mort d’Hugo. Il était dévasté.

Les recherches pour retrouver les garçons ont été interrompues au bout d’une semaine et Tania a été forcée de rentrer chez elle.

« Quitter l’Australie sans Hugo a été la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire », a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas comment ils m’ont fait monter dans l’avion. »

Le coroner australien a enregistré un verdict de mort par mésaventure – et estime qu’il est probable qu’Hugo se soit noyé.

Deux ans après la disparition des garçons, des restes humains ont été découverts dans la mer par des pêcheurs sous-marins, qui ont ensuite été identifiés comme étant le fémur d’Hugo.

Chose effrayante, les équipes médico-légales ont confirmé qu’il y avait eu une morsure carnivore sur le fémur d’Hugo – probablement infligée par un requin, bien que l’on ne pense pas qu’il était vivant lorsque cela s’est produit.

Les os d’Erwan se sont échoués à l’extrémité sud de Flynn’s Beach, à quelques kilomètres de la côte d’où ils ont disparu.

« Tout ce que nous avions, c’était un os du fémur », a déclaré Tania.

« Les funérailles étaient bizarres, je n’ai vraiment rien ressenti. C’est tellement dur d’être si loin d’où il se trouve et de ne pas savoir ce qui s’est passé dans ses derniers instants.

« Est-ce qu’ils sont tous les deux allés nager ensemble, ou est-ce que l’un d’eux a eu des ennuis et l’autre a essayé de les sauver ? Je jouerai les possibilités dans ma tête pour toujours.

« Si j’habitais à proximité, je me battrais bec et ongles pour obtenir davantage d’avertissements sur la plage au nom de Hugo – mais c’est difficile à faire depuis l’autre bout du monde.

« J’aimerais pouvoir retourner à l’aéroport et le serrer dans mes bras encore un peu.

« Hugo était un garçon très sensé et prudent, s’il avait compris à quel point cette plage était dangereuse, il n’aurait pas pu aller à l’eau.

« Si sa mort pouvait aider à sauver quelqu’un d’autre en l’avertissant des dangers, alors je pense que ce serait ce qu’il aurait voulu. »

