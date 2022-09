Cette chronique à la première personne est rédigée par Jason (Graph) Wyatt, enseignant et père à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

À l’époque où j’étais enfant, des autocollants pour pare-chocs proclamant des choses comme “mon enfant est un étudiant spécialisé !” étaient appréciés de certains parents. Vous vous en souvenez peut-être, bien que mes parents n’aient jamais eu de raison d’en afficher un.

Ce qui rend mon fils si remarquable ne tient pas sur un autocollant. Du moins, pas de taille typique.

Mon fils n’aime pas beaucoup l’école et ce n’est pas étonnant. Avec des diagnostics d’autisme et de TDAH, la classe a présenté plus d’obstacles pour lui que pour les étudiants neurotypiques. Ce n’est pas totalement le Far West pour les enfants que c’était dans les années 90 quand j’étais à l’école, mais les salles de classe ne sont pas l’environnement le plus stimulant pour les apprenants neurodivers.

En tant qu’enseignante au primaire, cela me fait mal de dire cela.

Malgré les défis du système scolaire, mon fils est un apprenant naturel. Bien sûr, je dirais cela; Je crois que tous les enfants sont des apprenants naturels. Mais vraiment.

Au lieu de suivre ce que les enseignants veulent qu’il apprenne, il a ses propres intérêts et il n’hésite pas à l’exprimer. Vocalement. Lors d’un entretien parents-professeurs.

Mon fils se soucie profondément de la biodiversité animale.

Cela aurait l’air bizarre sur un autocollant de pare-chocs.

Les axolotls sont un amphibien en voie de disparition endémique de certaines régions du Mexique. La campagne Bouteilles pour Axolotls de Wyatt a envoyé ses bénéfices au programme de recherche de l’Université nationale autonome du Mexique. (Carlos Jasso/Reuters)

Cette année, pour ses 12 ans, il nous a demandé de ne pas lui faire de cadeaux. Au lieu de cela, il voulait prendre l’argent que nous utiliserions pour acheter des cadeaux et en faire don pour protéger les axolotls et leurs habitats.

Encore.

Il a fait la même demande pour son 11e anniversaire.

C’est la deuxième année de sa campagne “Des bouteilles pour les axolotls”, dans laquelle il profite de son anniversaire pour protéger une espèce animale qu’il aime. On passe le mot entre amis et sur Facebook, et ils font don de bouteilles et canettes consignées qu’il trie dans notre garage. Nous les emmenons au dépôt et nous récupérons le plus possible tout au long du mois d’avril.

Cette année, nous avons dépassé son objectif et recueilli 1 080 $. L’année dernière, c’était 730 $ pour les axolotls.

Même ce n’était pas la première fois qu’il renonçait à des cadeaux pour le bien des animaux. C’était son septième anniversaire lorsqu’il a collecté plus de 150 $ pour le Natural Resources Defense Council afin de protéger les habitats des panthères de Floride.

William Wyatt détient un reçu du West Edmonton Bottle Depot lors de l’un de ses nombreux voyages pour déposer des bouteilles lors de sa campagne pour sauver les axolotls. (Soumis par Jason Wyatt)

Quand il a suggéré l’idée pour la première fois l’année dernière, j’ai dû creuser parce qu’il n’y avait pas de fondements évidents pour la préservation des axolotls et de leurs habitats. Ma première étape a été de retrouver quelqu’un qui travaille avec des axolotls.

En fait, ce n’est pas vrai. Ma première étape a été une recherche sur Google pour voir ce qu’était un axolotl.

Prononcé ACK-suh-LAH-tuhl, c’est comme une salamandre avec ces volants de cou fantaisie. Je suis venu en blanc pour les organisations caritatives, mais j’ai trouvé un article dans le Magazine Smithsonien à propos de Luis Zambrano, biologiste titulaire d’un doctorat en écologie à l’Université nationale autonome du Mexique.

Les axolotls sont endémiques au Mexique; leurs habitats sont vitaux car vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Ils sont également à risque pour la raison habituelle – nous, les humains. (“L’animal le plus ennuyeux” nous appelle mon fils.)

J’ai contacté le Dr Zambrano et, avec l’aide de Google Translate, j’ai pris des dispositions pour envoyer notre don. Il était, bien sûr, reconnaissant et a exprimé à quel point il appréciait que mon fils ait un tel intérêt pour la biodiversité.

J’adorerais m’attribuer le mérite d’avoir élevé William pour qu’il se soucie du service public et de l’environnement, mais ce que j’ai appris sur mon fils, c’est qu’il est exactement ce qu’il est. Le mieux que je puisse faire est de le soutenir et de ne pas le gêner.

Un dessin d’axolotls de William qui a été partagé sur Facebook avec ceux qui ont donné des bouteilles pour sa campagne. Le message d’accompagnement se lit comme suit : “William veut vous remercier ! Anniversaire ‘Bottles for Axolotls’ a collecté 1080 $ pour protéger cette espèce en danger critique d’extinction.” (Soumis par Jason Wyatt)

Du point de vue d’un parent, je suis toujours fier même si je sais que j’ai eu peu à voir avec ses attitudes et ses intérêts.

Du point de vue d’un enseignant, ce que je retiens, c’est que les enfants ont beaucoup de nature et beaucoup moins d’éducation que nous aimerions le penser. Ils ont leurs propres idées sur ce qu’ils veulent apprendre.

Ce qui est remarquable chez mon fils, c’est qu’il n’hésitera pas à nous dire qu’il se fout des Pères de la Confédération, du basket-ball ou des tables de multiplication. Même pas de cours de sciences d’ailleurs car il a déjà appris ce que tu allais lui apprendre.

Cela me fait penser que notre rôle dans l’éducation de ces brillants jeunes humains est de leur faire davantage confiance, de leur faire de la place pour poursuivre leurs intérêts, de les aider à atteindre les objectifs qu’ils se sont eux-mêmes fixés et non de créer des obstacles qui les poussent vers un concept vague. d’une éducation commune.

Sir Ken Robinson, un éducateur britannique qui était partisan d’encourager la créativité chez les enfants, dit une fois “Les enfants ne souffrent pas, pour la plupart, d’une condition psychologique. Ils souffrent depuis l’enfance.”

Ce que cela signifie pour un enseignant ou un parent, c’est qu’un diagnostic d’autisme ou de TDAH ne signifie pas que nos enfants ont besoin d’une double intervention pour les aider à devenir comme des apprenants neurotypiques. Cela signifie que nous – nous-mêmes – avons besoin d’un peu d’éducation sur la façon de se présenter pour ces enfants et de ne pas les gêner.

Et si j’avais un autocollant de pare-chocs approprié, il occuperait tout le pare-chocs. Et j’ai un gros pare-chocs.