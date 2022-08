Mon fils adoptif a été tellement torturé par son père diabolique qu’il a perdu ses deux jambes – je suis reconnaissant qu’il ne soit pas libéré plus tôt

LA mère adoptive d’un garçon qui a été tellement torturé par son père qu’il a dû être amputé des deux jambes a fait part de sa joie de ne pas être libéré plus tôt.

Jody Simpson, 24 ans, et Anthony Smith, 47 ans, n’ont purgé que cinq ans de leur peine de dix ans pour les horribles abus de Tony Hudgell, aujourd’hui âgé de sept ans.

Ils ont été reconnus coupables de cruauté à Maidstone Crown Court en février 2018 et condamnés à dix ans de prison.

Le couple maléfique devait être libéré ce mois-ci après avoir purgé seulement la moitié de sa peine – mais le secrétaire à la Justice Dominic Raab a maintenant bloqué leur libération, en vertu de nouveaux pouvoirs pour protéger le public contre les délinquants dangereux.

Maintenant, la mère adoptive de Tony, Paula Hudgell, a fait part de sa joie qu’ils resteront derrière les barreaux.

Elle a déclaré: “Une fois de plus, nous sommes extrêmement reconnaissants à Dominic Raab d’être intervenu pour la libération d’Anthony Smith.

“Cela montre l’importance de la raison pour laquelle la loi de Tony devait entrer en vigueur, car les peines étaient absolument trop clémentes.

“Cela souligne également le besoin absolu d’un registre de la cruauté envers les enfants.”

M. Raab a déclaré qu’il voulait faire “tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher qu’un autre enfant ne subisse les abus infligés à Tony Hudgell”.

“C’est pourquoi j’ai suspendu la libération d’Anthony Smith et je renverrai son cas à la Commission des libérations conditionnelles afin que tout risque qu’il pourrait poser soit soigneusement vérifié.”

Des peines plus sévères pour les agresseurs d’enfants sont entrées en vigueur en juin, ce qui signifie que toute personne qui cause ou permet la mort d’un enfant ou d’un adulte vulnérable dans son foyer peut désormais être condamnée à la prison à vie – augmentée par rapport au maximum de 14 ans précédent.

Les modifications de la peine en vertu de la loi de 2022 sur la police, la criminalité, la peine et les tribunaux sont connues sous le nom de “loi de Tony”, à la suite de la campagne de la famille adoptive du jeune.

Tony avait 41 jours lorsqu’il a été agressé par ses parents biologiques, une attaque qui a causé de multiples fractures, luxations et traumatismes contondants au visage, entraînant une défaillance d’organe, un choc toxique et une septicémie.

Il a été laissé sans traitement et à l’agonie pendant 10 jours, et en raison de l’étendue de ses blessures, ses deux jambes ont dû être amputées.

Mme Hudgell avait précédemment salué l’arrêt de la libération automatique de Simpson, affirmant qu’elle était “sur la lune”.

À propos de son fils, elle a déclaré plus tôt ce mois-ci : “Tony souffre tous les jours, et leur peine ne reflète pas la gravité du crime.

“Ces peines ont été prononcées et je pense qu’elles devraient purger cette peine, pas seulement la moitié de cette peine.

“La gravité des blessures de Tony dure toute sa vie et c’est pourquoi nous nous sommes battus pour des peines plus sévères.”