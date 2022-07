Mon fils a subi d’horribles brûlures après avoir renversé une théière dans un café – je n’aurai plus jamais de boisson chaude autour de lui

Une maman a juré de ne plus jamais boire une tasse de thé chaud autour de son fils – après que son bébé ait subi d’horribles brûlures dans un café.

Carrie Doyle, 38 ans, était en route pour un groupe de jeu avec Mason, un an, le mois dernier lorsqu’elle s’est arrêtée pour prendre un verre au restaurant St George’s à Gravesend, dans le Kent.

Mason a eu besoin de quatre heures de chirurgie après les horribles brûlures Crédit : Kennedy News

Les jambes de Mason après avoir subi une greffe de peau Crédit : Kennedy News

Maman Carrie est maintenant terrifiée à l’idée de boire des boissons chaudes autour de son fils et veut que les autres parents soient au courant Crédit : Kennedy News

Elle a dit qu’elle avait garé Mason dans son landau pendant qu’une serveuse lui apportait une tasse de thé – mais quelques instants plus tard, le tot hurlait de douleur.

Le thé très chaud s’était renversé sur lui, brûlant ses jambes, ses mains et son estomac – bien que personne n’ait vu comment cela s’était produit.

Maintenant, Carrie avertit les autres mamans d’être vigilantes en présence de boissons chaudes et a juré de ne plus jamais en boire près de son fils.

La maman de quatre enfants a déclaré: “Je poussais le landau alors une serveuse a dit” Je vais l’apporter “, alors je me suis dirigée vers une table vide avec Mason et je l’ai en quelque sorte garé en biais.

“Je me suis penché vers lui et j’ai senti la chaleur se dégager de ses vêtements et c’est alors que j’ai compris ce qui s’était réellement passé.

“Je l’ai sorti du landau et j’ai crié ‘Mettez-le sous l’eau’. Je l’ai littéralement jeté sur la serveuse derrière le comptoir et elle l’a emmené dans la cuisine et l’a mis dans leur évier.”

Elle a ajouté: “J’ai couru vers la table pour que mon téléphone sonne une ambulance, puis je suis revenu en courant et j’ai pris le relais pour enlever ses vêtements et sa couche. C’était la panique absolue.

“Il criait, il était hystérique. Il a toujours été très décontracté et calme pour un bébé et il ne pleure pas, alors entendre ces cris était déchirant.”

Le pauvre enfant a été transporté d’urgence à l’hôpital Darent Valley à Dartford, dans le Kent, où ses brûlures ont été évaluées, nettoyées et bandées et on lui a donné un soulagement de la douleur.

Il a ensuite été emmené à l’hôpital Broomfield de Chelmsford, dans l’Essex, où il a dû subir une opération exténuante de quatre heures pour effectuer une greffe de peau sur les zones les plus gravement brûlées de ses jambes.

Mais maman Carrie a dit que les choses auraient pu être bien pires s’il n’y avait pas eu une infirmière en congé qui est revenue au café.

Elle a dit que le gentil passant savait que Mason devait être sous l’eau froide pendant un minimum de 20 minutes et un maximum de 30 minutes et s’est assuré que cela était fait.

Carrie a déclaré: “Si ce n’était pas pour elle, je ne sais pas où il se serait retrouvé. Les médecins de Chelmsford ont tous dit que sa réflexion rapide et la connaissance de ces horaires étaient essentielles.

Avant cela, je n’avais jamais hésité à prendre une tasse de thé pendant qu’il courait, mais maintenant je n’en boirai plus dans la même pièce que lui. Carrie Doyle

“Vous ne pensez tout simplement pas que cela va vous arriver, mais ces choses peuvent arriver en une fraction de seconde.

“Avant cela, je n’avais jamais hésité à prendre une tasse de thé pendant qu’il courait partout, mais maintenant je n’en boirai plus dans la même pièce que lui.”

Les chirurgiens ont utilisé la peau saine de la jambe droite de Mason pour greffer la brûlure couvrant la majorité de sa jambe supérieure gauche, ainsi qu’une autre zone de brûlure à l’arrière de sa jambe droite.

Heureusement, l’opération a été un succès et après quatre nuits à l’hôpital, le tot a finalement été libéré et autorisé à rentrer chez lui dans sa famille, le lundi 27 juin.

Mason a dû retourner à l’hôpital pour changer de pansement tous les trois jours après son opération, qui est maintenant tombée à des rendez-vous hebdomadaires car ses plaies de greffe continuent de bien guérir.

Carrie espère maintenant avertir les autres parents et attirer leur attention sur le Children’s Burn Trust où ils peuvent obtenir des conseils sur la prévention des brûlures et la réadaptation.

Un porte-parole du restaurant St George’s a déclaré: “Le personnel présent ce jour-là a tous été profondément attristé par l’incident et le traumatisme causé à Mason et aux parents.

“Le personnel est reconnaissant envers l’infirmière qui était présente et qui les a aidés à prendre le contrôle de la situation.

“Nous comprenons et prions pour que Mason se rétablisse complètement après toutes les opérations qu’il a subies.”