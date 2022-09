Mon fils a raté DEUX ANS d’école après que le conseil n’a pas réussi à lui trouver une place – il n’a plus un seul GCSE

Une maman a reçu une indemnisation après que son fils ayant des besoins spéciaux a raté deux années de scolarité et n’a pas de GCSE.

Le conseil du comté de Suffolk (SCC) a reçu l’ordre du médiateur du gouvernement local et des services sociaux de payer à Carrie Cook 2 350 £ et de s’excuser après avoir omis d’éduquer son fils qui a des problèmes de santé mentale et d’Asperger.

Le conseil du comté de Suffolk a été condamné à payer 2 350 £ à Carrie Cook pour ne pas avoir éduqué son fils Crédit : fourni

Mme Cook, 42 ​​ans, de Martlesham, a déclaré au East Anglian Daily Times: «Je pense que cela aurait dû être plus.

“Sans être gourmand – il a été déscolarisé pendant deux ans et n’a pas obtenu de GCSE, alors maintenant il a la pression supplémentaire de le faire parallèlement à son cours.

“L’argent va acheter un ordinateur portable à mon fils, un ordinateur portable décent qu’il peut utiliser spécialement pour son anglais.

“Et le reste, nous allons le consacrer à de belles vacances car cela a été une période stressante.”

L’argent couvre la période de décembre 2021 à juillet 2022.

Dans la plainte de Mme Cook, elle a affirmé que le conseil n’avait pas fourni d’éducation à temps plein à partir de mars 2020 et avait retardé la réévaluation de son plan d’éducation, de santé et de soins (EHCP).

Cependant, le Médiateur a jugé qu’il n’y avait pas de faute jusqu’en janvier 2022.

Auparavant, Mme Cook avait déclaré que son fils était absent de l’école entre mars 2020 et il y a deux semaines, lorsqu’il a commencé à l’université où il se porterait bien.

Pendant son absence, en raison de ses problèmes de santé mentale, il ne recevait que quatre heures par semaine de cours en ligne en mathématiques et en anglais.

Il a quitté le lycée sans GCSE et doit maintenant étudier pour ces qualifications parallèlement à son programme universitaire.

Lors d’un examen de son EHCP, le conseil a contacté deux écoles spécialisées, mais les deux étaient pleines et aucune place n’était disponible.

Le SCC a également été critiqué pour avoir pris 26 semaines pour terminer son EHCP alors que la limite légale est de 20.

Le conseil dispose d’un mois pour payer l’indemnité, écrire une lettre d’excuses à Mme Cook et rappeler aux responsables que les programmes d’enseignement à temps partiel doivent être surveillés.

Le Médiateur a statué que la pandémie de Covid pendant une partie de cette période signifiait que son éducation n’était pas pire que celle de ses pairs, et pendant une partie du reste, un calendrier limité avait été convenu par la famille, à partir de la période de décembre 2021, l’étudiant aurait dû avoir a reçu plus de scolarité que le conseil n’en a fourni.

Un porte-parole du conseil du comté de Suffolk a déclaré : “Nous acceptons le point de vue du Médiateur selon lequel, dans ce cas, il y a eu un retard de six semaines dans l’achèvement du processus de réévaluation pour un EHCP et qu’au cours du premier semestre de cette année, une offre éducative supplémentaire – en plus de celle déjà fournie – pourrait, et aurait dû être offert.

“La famille recevra des excuses complètes et nous prendrons bien sûr des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.”

En 2021, 14 familles du Suffolk ayant des besoins éducatifs spéciaux et des enfants handicapés ont reçu un total de plus de 32 000 £ d’indemnisation, selon le média.