Mon fils a mystérieusement disparu il y a 12 ans – je pensais qu’il était mort jusqu’à ce qu’il appelle… Je ne peux pas imaginer ce qu’il a traversé

Une maman qui a parlé à son fils pour la première fois en plus d’une décennie a révélé leur première conversation extraordinaire.

Joyce Curtis pensait que Nicholas était mort sans l’avoir vu ni entendu depuis 2010.

Le fils de Joyce, Nicholas, a disparu en 2010 et il n’a pas parlé à ses parents pendant 12 ans 1 crédit

Mais le 19 décembre, elle a reçu un appel téléphonique l’informant qu’il était vivant et dans un hôpital du sud de la France.

Détaillant leur première conversation en 12 ans, Joyce a déclaré: “Je lui ai parlé au téléphone. Il a l’air en bonne santé.

“Je lui ai demandé : ‘Est-ce que tu rentres à la maison Nikky ?’ Et il a dit, ‘oui’.

“Je ne peux pas imaginer ce qu’il a traversé. J’ai juste besoin de le ramener à la maison.”

Nicholas a quitté sa ville natale de Glasgow, dans le Lanarkshire, au milieu des années 2000 pour parcourir l’Europe après avoir perdu son emploi de menuisier.

Il a dit à sa mère qu’il avait fait de l’auto-stop, mais Joyce pense qu’il a passé du temps à vivre dans les rues de Paris.

La mère a signalé que son fils avait disparu en 2009 sans avoir entendu parler de Nicholas “depuis des lustres”.

Un an plus tard, Joyce a été informée par le consulat britannique à Paris que Nicholas avait été hospitalisé en France.

La mère et son défunt mari, malheureusement décédés en juin, se sont envolés pour voir leur fils et on leur a dit qu’il rentrerait enfin en Écosse.

Mais il n’a jamais pris le vol de 2010 – et il est resté silencieux pendant 12 ans.

Le couple a été maintenu dans l’obscurité et pendant la pandémie, pensait que Nicholas était peut-être mort de Covid.

La pauvre Joyce a même « pleuré pour lui » – mais une lueur d’espoir est venue quand ils ont finalement parlé le lundi 19 décembre après un deuxième séjour à l’hôpital.

Nicholas prévoit maintenant de rentrer chez lui, mais Joyce tient à se rendre en France pour le voir.

Elle a déclaré: “Je ne construis pas mes espoirs jusqu’à ce que je le ramène à la maison.

“J’espère que je pourrais même arriver en France avec ma fille avant cela pour que je puisse le voir.”