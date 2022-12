Mon fils a mystérieusement disparu il y a 12 ans – je craignais le pire mais j’ai été bouleversé de découvrir la vérité

Une maman qui a présumé que son fils était mort après sa disparition il y a plus de dix ans a salué un “miracle” après avoir découvert qu’il était bien vivant.

Joyce Curtis pensait que son fils Nicholas était décédé car elle ne l’avait pas vu ni entendu parler de lui depuis 2010.

SWNS

Joyce Curtis, maman de Glasgow, avec une photo de son fils Nicky[/caption]

La dernière chose qu’elle savait, c’était qu’il faisait de l’auto-stop en France et en Espagne, mais à cause de Covid, elle pensait que Nicholas avait attrapé le virus et qu’il était même “pleuré pour lui”.

Mais le 19 décembre, elle a reçu un appel téléphonique l’informant que son fils était vivant et hospitalisé dans le sud de la France.

« Je n’arrive pas à y croire », dit-elle. «Je pensais qu’avec Covid et tout ce qui s’est passé, je pensais qu’il était mort. J’ai pleuré pour lui.

“Quand j’ai reçu l’appel pour dire qu’il était vivant, je suis juste tombé en état de choc. Je n’ai fait que pleurer toute la journée.

“Cela vient de faire Noël pour moi, surtout depuis que mon mari est décédé en juin.

“C’est comme ce film ‘Miracle sur la 34e rue’. C’est comme un miracle.

« Je m’étais résigné au fait qu’il était mort. Je pensais vraiment ça et je pense que tout le monde pensait la même chose.

Nicholas a quitté sa ville natale de Glasgow, dans le Lanarkshire, au milieu des années 2000 pour parcourir l’Europe après avoir perdu son emploi de menuisier.

Il a dit à sa mère qu’il avait fait de l’auto-stop et Joyce pense qu’il a passé du temps à vivre dans les rues de Paris.

Elle a décidé de le signaler comme disparu en 2009 car il n’avait pas eu de nouvelles de son fils “depuis des lustres”. Un an plus tard, Joyce a été contactée par le consulat britannique à Paris pour l’informer que Nicholas avait été hospitalisé en France.

Elle s’est ensuite envolée pour lui rendre visite avec son mari – mais ce serait la dernière fois qu’elle le verrait ou entendrait parler de lui depuis plus d’une décennie.

Joyce a déclaré: “J’ai reçu une lettre en 2010 pour dire que Nicholas était hospitalisé en France.

« Il avait disparu depuis un moment à ce moment-là.

« J’avais déjà signalé sa disparition ici à Glasgow l’année précédente après n’avoir pas entendu parler de lui depuis des lustres et des lustres.

“Mon mari et moi sommes allés lui rendre visite et c’était si bon de le voir.

« Nous le ramenions à la maison, mais pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, il a de nouveau disparu.

«Ils le renvoyaient chez lui et on m’a dit qu’il allait être mis sur un vol.

“Je l’attendais chez lui à Glasgow à une certaine heure.

« Je travaillais au Southern General Hospital à l’époque.

“J’attendais qu’il rentre à la maison et il n’y avait aucun signe.

“Quand je lui ai rendu visite en France, je lui ai acheté des chaussures et des trucs comme ça pour qu’il puisse avoir des vêtements avec lesquels rentrer chez lui.

« J’attendais au travail. Mais il n’est jamais rentré chez lui.

« Je me souviens qu’il pleuvait à verse ce jour-là. J’ai téléphoné à tous les aéroports pour voir s’il avait pris un vol mais rien.

« Nous n’avons plus jamais rien entendu.

“C’est la dernière fois que j’ai entendu parler de lui jusqu’à lundi.”

Joyce a reçu la nouvelle choquante qu’il était en vie lorsque le consulat britannique l’a contactée pour l’avertir qu’il avait été admis dans un hôpital français pour la deuxième fois.

“Je lui ai parlé au téléphone. Il a l’air en bonne santé. « Je lui ai demandé : ‘Est-ce que tu rentres à la maison Nikky ?’ Et il a dit, ‘oui’.

« Je ne peux pas imaginer ce qu’il a traversé. Je dois juste le ramener à la maison.

Nicholas prévoit maintenant de rentrer chez lui, mais Joyce tient à se rendre en France pour le voir.

Elle a déclaré: «Je ne construis pas mes espoirs jusqu’à ce que je le ramène à la maison.

“J’espère que je pourrais même arriver en France avec ma fille avant cela pour que je puisse le voir.”

Le porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office a déclaré: «Nous soutenons un Britannique en France et apportons une assistance à sa famille.

“Nous sommes en contact avec les autorités locales.”