Mon fils a étranglé sa mère à mort et l’a poignardée 118 fois avant d’appeler le 999 – je ne comprendrai jamais pourquoi il l’a fait

Un album de famille HAPPY montre un petit garçon tout sourire alors qu’il cuisine avec sa maman, pilote un bateau et profite d’une balade au bord de la mer.

Avec un milieu de classe moyenne aimant et une éducation privée privilégiée, Rowan Thompson aurait dû avoir un bel avenir.

Mais en juillet 2019, Rowan, 17 ans, a inexplicablement étranglé sa mère Joanna dans sa chambre avant de revenir la poignarder 118 fois lors d’une attaque insensée.

Il a ensuite composé calmement le 999 et a dit à la police : “Apportez un sac mortuaire”.

Dans un terrible coup du sort, Rowan est décédé avant de pouvoir révéler les réponses au meurtre qui a choqué le petit village pittoresque de Hambledon, dans le Hampshire, connu comme le berceau du cricket.

Il est décédé dans une unité de santé mentale après que le personnel de l’hôpital royal de Salford n’ait pas transmis les résultats des tests sanguins qui montraient que les niveaux de potassium de Rowan étaient dangereusement bas.

Aujourd’hui, le père en deuil, Marc, dit au Sun qu’il pardonne à son fils – et dénonce les services de santé mentale britanniques défaillants.

Il dit : « Il n’y a rien à pardonner à Rowan. Il était très malade quand il a tué sa mère et il avait besoin de soutien et d’aide.

“Il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait, et il était rempli de remords et de chagrin après sa mort.

“Il était dans une unité où il aurait dû recevoir un soutien spécialisé. Mais il est mort inutilement.

“Si les résultats des tests sanguins avaient été pris en compte, Rowan aurait été admis à l’hôpital pour un traitement urgent et il est probable que mon fils serait encore en vie aujourd’hui.

“Il a été échoué de manière catastrophique par les personnes mêmes qui auraient dû s’occuper de lui.”

“Je viens de tuer ma mère”

Les parents de Rowan, Marc, 53 ans, et l’orthophoniste Joanna, 50 ans, se sont séparés quand il avait 11 ans.

Il a déménagé de sa mère dans la maison de son père à Barnsley, South Yorks, un an avant le meurtre, à la suite de tensions entre lui et Joanna.

Rowan est retourné voir Joanna pour son 17e anniversaire – mais après que le couple soit sorti courir, il l’a étranglée inconsciente dans le salon.

Une enquête a appris comment il était revenu “10 ou 15 minutes plus tard” pour la poignarder à plusieurs reprises au cou, au front et au bras.

Il a ensuite appelé la police d’une “manière calme, sans émotion et tout à fait ordinaire” et a dit : “Je viens de tuer ma mère… Je l’ai étranglée et je l’ai poignardée avec divers couteaux et ainsi de suite.”

L’animateur pour enfants Marc a aujourd’hui du mal à donner un sens au meurtre, mais il pleure aussi profondément son aîné.

Le mois dernier, un tribunal du coroner a appris comment Rowan aurait probablement survécu avec un traitement hospitalier si la communication entre l’hôpital et l’unité de santé mentale n’avait pas été interrompue.

Parlant du moment où la police a appelé pour lui annoncer la nouvelle dévastatrice, Marc admet : « J’étais sous le choc.

« Je n’arrivais pas à croire ce qu’on me disait. Rowan n’était pas violente et ne l’avait jamais été.

“Il s’est beaucoup disputé avec sa mère mais il n’a jamais été agressif.”

Occasions manquées de sauver la vie de maman

Alors qu’il est aux prises avec sa nouvelle réalité, Marc raconte l’enfance heureuse de Rowan dans le cadre d’une “famille heureuse normale”.

“J’étais un père au foyer et j’ai donc fait les courses à l’école et la garde d’enfants”, dit-il.

“Rowan était un enfant heureux, il adorait l’escalade et l’escrime. Il avait un sens de l’humour très sec. Il adorait Spike Milligan. Il était un peu geek, quelque chose dont il était conscient.”

Mark dit qu’il peut identifier le moment où Rowan a commencé à avoir des problèmes – à 14 ans, après qu’un parent s’est suicidé.

Six semaines plus tard, Rowan, qui est né Ben, a tenté de se suicider et a révélé qu’il était victime d’intimidation à l’école.

Il a été admis au Prieuré et est ensuite devenu non binaire, changeant son nom de Ben en Rowan.

Marc dit : « Rowan a commencé à porter du vernis à ongles et à se teindre les cheveux. Il se trouvait. Il était vraiment optimiste, c’était un enfant unique et je le soutenais beaucoup.

“Il n’a plus tenté de se suicider, mais a commencé à s’automutiler et a reçu des soins psychiatriques supplémentaires avant de venir vivre avec moi.”

Marc a dit qu’il n’y avait aucune indication de ce qui allait se passer lorsque Rowan est allé voir sa mère.

Le seul indice d’un motif possible est venu lors de l’enquête de Joanna en décembre 2020, qui a appris qu’elle avait «marché sur des coquilles d’œufs» autour de son fils.

L’audience a entendu comment le couple avait une relation “stressante” parce qu’il sentait qu’elle était “autoritaire”.

Marc dit: «Nous ne saurons jamais ce qui s’est passé pour que Rowan claque comme il l’a fait.

“Je crois qu’ils ont eu une sorte de dispute concernant sa mère qui voulait l’inscrire dans un collège près de chez elle.

“Rowan était clairement très malade et cela n’avait pas été détecté, malgré ses évaluations psychiatriques précédentes.”

Pas de réponses

Après le meurtre, Rowan a été sectionné et plus tard diagnostiqué autiste.

Il a été admis à l’unité de jardinage de santé mentale pour adolescents de l’hôpital de Prestwich et accusé de meurtre neuf mois plus tard.

Mark dit: “Rowan a été sectionné et j’ai visité trois ou quatre fois par semaine. Il a fréquenté l’université de l’unité et a étudié trois niveaux A.

“Il avait beaucoup d’anxiété à propos de ce qu’il avait fait. Mais il était également très positif quant à son amélioration et il s’est engagé avec le personnel et avec ses professeurs.

“Il ne se souvenait pas de l’attaque contre sa mère, mais il était rempli de chagrin.

“A partir du moment où il a été arrêté, je n’ai jamais été autorisé à être seul avec Rowan.

“Je ne pourrais jamais lui demander pourquoi il avait fait ce qu’il avait fait parce que cela serait utilisé au tribunal. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui demander.”

Il ajoute : “J’avais des inquiétudes au sujet de l’unité. Il n’y avait pas assez de personnel, mon temps avec mon fils était limité et j’avais l’impression que mes plaintes n’étaient pas correctement traitées.

“Je n’avais pas l’impression que les besoins de Rowan étaient satisfaits. Même quelque chose de simple, comme me prendre une barre protéinée pour lui, n’était pas toujours autorisé.

“La communication entre moi et le personnel, et aussi entre le personnel, était mauvaise.”

Occasion manquée

Rowan a commencé à perdre du poids et en octobre 2020, le personnel de l’unité a effectué des tests sanguins, qui ont été envoyés à l’hôpital de Salford.

Les résultats ont montré qu’il souffrait d’une “hypokaliémie sévère”, une condition qui provoque de faibles niveaux de potassium dans le sang.

L’enquête a appris que les résultats auraient dû être communiqués verbalement dans les deux heures.

Mais incroyablement, personne de l’hôpital de Salford n’a appelé les médecins de Rowan pour les informer des résultats car ils détenaient un ancien numéro de téléphone.

Les numéros détenus par l’hôpital pour Gardener étaient obsolètes et une adresse e-mail donnée par le standard du site de Prestwich était destinée aux messages vocaux Skype.

Le personnel a également omis de vérifier Rowan toutes les 15 minutes et a falsifié les dossiers.

Le jury d’un coroner a conclu que son traitement entourant les tests sanguins équivalait à de la «négligence».

Trois jeunes sont décédés sur le site de Prestwich en moins d’un an et un examen indépendant est en cours, dont les résultats devraient être publiés plus tard ce mois-ci.

Mais les familles estiment que cela n’ira pas assez loin.

Marc a déclaré: “Rowan aurait dû être hospitalisé pour un traitement urgent. Lui et d’autres jeunes sont abandonnés par les services mêmes qui sont là pour les protéger.

“La santé mentale des jeunes devrait être une priorité dans notre société.

“Je n’obtiendrai jamais les réponses dont j’ai besoin. Mais je dois regarder vers l’avenir et en m’exprimant, j’espère que les choses vont changer pour d’autres familles et d’autres enfants dans le besoin.