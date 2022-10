Mon fils a été poignardé au cœur par le mannequin ‘Barbie’ malade – je veux qu’elle pourrisse en enfer

LE père au cœur brisé d’un homme assassiné par sa petite amie modèle Only Fans a déclaré qu’il voulait qu’elle “pourrisse en enfer” alors qu’il claquait sa douce phrase.

Abigail White, 24 ans, a plongé une lame de sept pouces dans le cœur de Bradley Lewis à leur domicile de Bristol.

Abigail White a été emprisonnée pendant au moins 18 ans pour meurtre Crédit : Facebook

Le père de Bradley, Steve, a claqué sa douce phrase 1 crédit

La “fausse Barbie” autoproclamée a affirmé qu’elle voulait seulement “effrayer” le père de quatre enfants de 22 ans lorsqu’elle a pris le couteau de cuisine.

Elle a été emprisonnée à perpétuité avec un minimum de 18 ans vendredi après avoir été reconnue coupable de meurtre.

Le père de Bradley, Steve Lewis, a maintenant raconté à quel point la famille avait l’impression de ne toujours pas avoir justice après la condamnation de White.

La femme de 63 ans a déclaré à The Sun Online: “Nous avons une peine d’emprisonnement à perpétuité, j’ai presque 64 ans, donc ma peine d’emprisonnement à perpétuité pourrait être inférieure – tout peut arriver à utiliser à tout moment – ​​que la peine qu’elle a .

“Nous avons des centaines d’amis, Brad aussi, et personne ne pensait qu’elle devrait être condamnée pour homicide involontaire. Les gens voulaient juste qu’elle pourrisse, en un sens, en enfer.

“Nous sommes satisfaits du verdict [of murder] mais on aurait aimé quelques années de plus au top.

“Cela ne semble pas vraiment bien, nous sommes heureux qu’elle soit enfermée mais nous ne pensons pas que justice soit faite parce que nous sommes ceux qui sont condamnés à perpétuité.

“Cela a été horrible, cela a tout ramené au premier jour et malheureusement, nous avons l’impression d’être tout le temps contre un mur de briques, nous avons l’impression de ne pas voir de lumière au bout du tunnel.”

Steve a révélé ses craintes que White puisse frapper à nouveau lorsqu’elle sera libérée car “un léopard ne change jamais ses taches”.

Et il a fustigé les suggestions faites au tribunal selon lesquelles elle était une mère “aimante” pour les trois enfants du couple ensemble et a juré qu’elle ne les reverrait plus jamais.

Steve a déclaré que le modèle se contenterait de confier les enfants à des membres de la famille et à une assistante maternelle “à la moindre occasion”.

Il a ajouté: “Elle a déjà admis qu’elle pourrait avoir besoin d’aide et de soutien, mais elle ne le prend jamais, mais comme tout le monde le sait maintenant, Abigail White doit contrôler tout – et si elle ne contrôle pas, elle peut être méchante avec les gens .

“Vous devez vivre votre vie selon elle, mais nous ne l’avons jamais fait. Nous ne nous plierions pas à ses souhaits. Malheureusement, mon fils l’a fait parce qu’il aimait chaque os de son corps et que ses enfants l’adoraient.

“Nous avons tous souhaité faire un peu plus pour mettre fin à la relation, mais nous savons tous très bien que Brad aurait pu être blessé, qu’ils soient séparés ou ensemble – et c’est ce qui est triste dans tout cela.

“Comme je le dis toujours, mon dicton préféré a toujours été : C’est mon garçon.

“Je suis fier de lui, je l’aime tellement et nous nous aimions tellement et il était aimé par tant de gens – famille et amis.”

‘CAPABLE DE TUER’

Lors d’un procès à Bristol Crown Court, les jurés ont appris comment le père de quatre enfants, Bradley, avait dit à White “Je ne veux plus être avec toi” avant l’horreur de mars.

Il a dit au pote: “Je suis mort quand je rentre à la maison”.

Quelques minutes plus tard, White a couru dans le jardin en hurlant lorsqu’elle n’a pas pu joindre le 999.

Un voisin qui a entendu les cris s’est précipité pour voir ce qu’était l’agitation et a découvert Bradley allongé sur le dos.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort le lendemain.

Interrogé par la police, White avait tenté de prétendre que Bradley s’était poignardé.

Mais elle a admis plus tard avoir porté le coup fatal – disant aux jurés qu’elle voulait lui faire peur.

Le tribunal a appris que le couple se disputait souvent pour s’être infidèle l’un à l’autre et avait auparavant été condamné à rester séparé par les services sociaux.

Un message audio effrayant a été envoyé à un ami avant le coup de couteau qui montrait que White était prête à blesser son partenaire.

Dans l’enregistrement, elle a déclaré: “Il ne me dit la vérité que lorsqu’il pense que je vais le tuer, comme quand je sors un couteau, comme quand je vais le poignarder”.

White a également été entendu dire: “l’un de nous va finir par mourir” et “je crois pleinement que je suis capable de le tuer”.

White avait admis avoir poignardé Bradley mais avait nié le meurtre Crédit : PA

Elle a été condamnée vendredi après un procès

Bradley avait mis fin à sa relation avec White avant l’horreur Crédit : Facebook

Elle a affirmé qu’elle voulait seulement “choquer” et “lui faire peur” Crédit : Facebook