Mon fils a été expulsé d’un grand supermarché à cause de sa politique interdisant les enfants – je suis furieux

Une maman FUMING dit que son fils a été expulsé d’un grand supermarché à cause de sa politique interdisant les enfants.

Oliver Atkinson, 13 ans, s’est rendu chez ses Morrisons locaux à Killingworth, Tyneside, pour ramasser des ingrédients pour des muffins aux saucisses et aux œufs.

L’adolescent de Tyneside, Oliver, a été expulsé de Morrisons 1 crédit

Le magasin interdit les enfants non accompagnés 1 crédit

Mais la mère de l’adolescent, Hazel, a déclaré qu’un agent de sécurité de Morrisons lui avait ordonné de partir.

Hazel a affirmé que lorsqu’elle s’est plainte, elle a été laissée en attente pendant une heure – avant qu’un représentant de Morrisons ne dise « Je ne prends pas cet appel » et lui raccroche au nez.

Elle a déclaré à ChronicleLive: « Il avait hâte d’obtenir toutes ces choses et ils lui ont interdit d’aller au magasin.

« Nous dépensons environ cinq ou six cents livres dans ce magasin pour la nourriture, l’essence, toutes sortes. Plus maintenant.

« Je n’y retournerai plus jamais. Il y a un Lidl, un Aldi, un Sainsbury’s et si je conduis un peu plus loin, il y a un Asda. »

Des panneaux aux Killingworth Morrisons avertissent que les moins de 18 ans ne sont pas autorisés à entrer sans un adulte responsable après 16 heures.

Mais Hazel a déclaré qu’Oliver était allé faire ses courses au magasin vers 15h30 – et qu’il avait été victime de discrimination en raison de son âge.

La maman furieuse a ajouté qu’une interdiction générale des enfants est une réponse injuste aux « foules » d’adolescents qui causent des problèmes.

Le père d’Oliver, Andrew, a déclaré: « C’est dégoûtant que les Morrisons soient autorisés à enseigner aux jeunes de notre ville qu’il est acceptable de discriminer quelqu’un en raison de son âge.

« Ce genre de choses peut avoir des conséquences très graves sur une communauté et nous causer des problèmes à l’avenir qui ne disparaîtront pas avant très longtemps. »

Morrisons a déclaré: « La sécurité de notre personnel et de nos clients est la chose la plus importante pour nous et nous avons donc temporairement introduit une interdiction pendant que nous recherchons une solution à long terme. »

Cela vient après qu’une femme qui a emmené son moteur dans un lave-auto Morrisons a affirmé qu’il était maintenant totalement radié – jurant de ne plus jamais faire ses courses au supermarché.