Mon fils a été attaqué par un videur pendant les vacances des garçons – il a subi une hémorragie cérébrale et aurait pu mourir

Un adolescent écossais en vacances pour un garçon en Grèce s’est retrouvé à l’hôpital après qu’un videur de boîte de nuit l’ait assommé.

Conor King, 18 ans, a subi une hémorragie cérébrale puis une crise après que sa tête a été renversée sur un sol en béton à l’extérieur du Rescue Club de Zante.

Un adolescent écossais a été hospitalisé après avoir été « assommé » par des videurs de club à Zante Crédit : Media Ecosse

Conor était en vacances entre garçons en Grèce avant que l’incident ne se produise Crédit : Media Ecosse

Son père inquiet s’est précipité au chevet de l’hôpital de 18 ans et dit que son fils aurait pu mourir Crédit : Media Ecosse

Il a été laissé inconscient sur le sol pendant environ 15 minutes avant qu’une ambulance ne se précipite pour obtenir de l’aide médicale aux premières heures du 15 juin.

Papa Stephen a eu peur pour la vie de son fils après l’incident et s’est précipité au chevet de l’hôpital du garçon de Peebles.

Il a dit que Conor aurait pu être blessé au cerveau ou mort, et a dénoncé les actions du videur, les qualifiant de « dégoûtantes et complètement inutiles ».

L’homme de 43 ans a déclaré au Daily Record: « Nous sommes pleinement conscients de la facilité avec laquelle cela aurait pu prendre une toute autre direction. Ce n’est que par pure chance que ce videur ne fait pas face à une accusation de meurtre.

« Après avoir commis cette agression, ce qui est arrivé à Conor était complètement hors de son contrôle. Le fait que Conor ne soit pas mort ou n’ait pas subi de lésions cérébrales permanentes est purement dû à la chance.

« Cela n’enlève rien au sérieux de ce qu’il a fait. Son ami dit qu’il mesurait environ 6 pieds 3 et ressemblait à un bodybuilder. Conor ne mesure que 5 pieds 9 pouces et est mince. Pour un homme de cette taille, faire cela à un 18 ans -le vieux garçon est dégoûtant et complètement inutile. »

Conor a été terrassé par le videur grec alors qu’il se trouvait dans un club avec ses amis, après avoir été chassé de l’établissement parce qu’il était assis sur les épaules de son ami.

Les amis du portier de l’hôtel affirment qu’il n’a pas résisté au personnel de sécurité, mais qu’il a quand même reçu un coup de poing après avoir été escorté.

Le jeune de 18 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital général de Zakynthos pour des scanners cérébraux urgents après l’incident d’horreur, où son père affirme qu’il n’a pas reçu de soins adéquats.

Stephen a déclaré: « J’avais parlé à l’ambassade qui m’avait averti que l’hôpital n’allait pas ressembler à ce que nous avons en Écosse. Mais c’était horrible. À un moment donné, Conor a demandé à une infirmière de boire de l’eau mais était dit non.

« Il devait descendre et l’acheter. J’ai dû aider un autre patient à aller aux toilettes après avoir crié à l’aide pendant 30 minutes. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a fait une crise et est tombé du lit. .

« Ses amis ont dû le remettre dedans parce qu’aucun membre du personnel n’est venu l’aider.

« J’ai demandé une copie de son dossier médical mais le médecin a refusé. Je leur ai également demandé de contacter la police à plusieurs reprises afin que nous puissions signaler l’agression, mais ils ont également refusé. »

Trois jours plus tard, Conor est rentré chez lui avec son père et son frère, mais a dû s’absenter du travail pendant quatre semaines.

Il prend maintenant des anticonvulsivants et ne pourra pas conduire pendant les six prochains mois.

Rescue Club et l’hôpital général de Zakynthos n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du Daily Record.

