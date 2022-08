Mon fils a été assassiné il y a 20 ans – je crains de manquer de temps pour voir ses assassins traduits en justice

Un père en deuil a juré que les assassins de son fils devaient être traduits en justice – 20 ans après le meurtre non résolu.

Brian Birt, 66 ans, a raconté qu’il craignait de manquer de temps pour voir les démons payer pour avoir poignardé à mort son garçon Darren, 22 ans.

Brian Birt craint de manquer de temps pour voir les assassins de son fils Darren traduits en justice Crédit : Alan MacGregor Ewing – The Sun Glasgow

Brian est revenu avec des détectives à l’endroit où son fils a été tué Crédit : Les Gallagher

Darren a été assassiné en 2002 et ses assassins n’ont toujours pas été arrêtés Crédit : Alan MacGregor Ewing – The Sun Glasgow

Et il espère qu’une nouvelle enquête sur le coup de couteau mortel – soutenu par une récompense Crimestoppers de 20 000 £ – aidera enfin les flics à identifier les coupables.

Brian, le cœur brisé, a déclaré à propos du meurtre, après que Darren ait été chassé d’une fête à Barlanark, Glasgow, le 28 août 2002 : « Je veux juste la justice. Je n’abandonnerai jamais.

« Je ne peux pas respirer, je ne peux pas dormir à cause de ça. Je pense à Darren la première chose le matin, la dernière chose le soir. Toute la journée, tous les jours.”

Et il a ajouté à propos des tueurs au couteau de son fils : « J’ai presque 67 ans. Je manque de temps pour les voir affronter ce qu’ils ont fait.

« Peuvent-ils vivre avec eux-mêmes ? Le peuvent-ils vraiment ? Ils ont peut-être des enfants maintenant, peut-être de l’âge de Darren.

« Leurs loyautés ont peut-être changé, leur conscience les tracasse.

« Le meurtre déchire les familles. Je n’obtiendrai jamais la fermeture, je veux la justice.

Pour marquer l’anniversaire du crime écœurant, Brian, du Baillieston de la ville, est retourné avec des détectives à Calvay Place – où son fils a saigné à mort.

Et il a révélé qu’il visitait souvent l’endroit lui-même pour être seul avec ses souvenirs.

Le père brisé a déclaré: «Il est mort ici. C’est déchirant d’être ici, même 20 ans plus tard.

« Mais je viens toujours ici parce que je me sens proche de mon fils.

« Je lui parle et lui dis que j’obtiendrai justice. Quelqu’un doit payer – et ils paieront.

Darren vivait avec Brian, sa mère Anne, 65 ans, et son jeune frère à Springboig, à proximité, lorsque l’horreur s’est déroulée.

Brian, un ancien détective privé, a raconté comment il avait vu son fils quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé.

Il a déclaré: “La nuit précédente, je suis allé voir Darren pour lui donner de l’argent avant qu’il n’aille à une fête.

« Nous avons ri pendant dix minutes. La dernière chose qu’il a dite a été : “Je te verrai demain”, et c’est la dernière fois que je l’ai vu.

Le monde de la famille Birt s’est effondré lorsque deux flics sont arrivés à leur porte à 7h30 le lendemain matin.

Brian se souvient : « Ils ont dit : « Nous sommes ici pour Darren » – et ils m’ont demandé de m’asseoir.

« Ils m’ont dit qu’il avait été assassiné. J’ai dû réveiller Anne et mon autre fils et leur dire qu’ils ont tous les deux commencé à crier. C’était comme un cauchemar. »

La police a arrêté trois hommes dans les jours qui ont suivi la mort de Darren, mais il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’époque pour procéder au procès.

Pendant ce temps, Brian fait face à l’agonie d’identifier son fils à la morgue.

Les proches ont dû attendre quatre mois avant de pouvoir organiser ses funérailles la veille de Noël. Mais son père a déclaré: “La cérémonie ne m’a apporté aucune conclusion ni aucun réconfort.”

Le stress du meurtre non résolu a conduit Brian et Anne à divorcer.

Il a dit : « Nous serions toujours mariés si Darren n’avait pas été tué.

“Ma femme a complètement changé quand c’est arrivé. Je ne pense qu’aux moments heureux. Nous étions une famille formidable, mais regardez-nous maintenant.

L’inspecteur-détective en chef Lynsey Watters a exhorté toute personne pouvant aider à piéger les assassins de Darren à prendre la parole.

Elle a déclaré: «Son meurtre a eu un impact dévastateur sur Brian et sa famille et nous faisons tout notre possible pour retrouver les responsables.

«Je crois qu’il y a des gens avec des informations qui, pour une raison quelconque, n’ont pas parlé à la police. Les allégeances peuvent également avoir changé au cours des 20 dernières années, ou vous savez peut-être maintenant quelque chose que vous ne saviez pas à l’époque.

“Avec votre aide, nous pouvons découvrir ce qui s’est passé et traduire les responsables en justice.”

Brian a déclaré que son monde s’était effondré lorsque la police lui a dit que son fils avait été assassiné Crédit : Les Gallagher

Brian espère qu’une nouvelle enquête permettra enfin d’identifier ceux qui ont assassiné son fils Crédit : Alan MacGregor Ewing – The Sun Glasgow

