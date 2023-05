Mon fils a entendu des voix étranges provenant de son babyphone pendant la nuit – cela a conduit à une découverte effrayante

UNE MÈRE a eu la peur de sa vie lorsque son tout-petit a révélé que des voix lui parlaient via son écoute-bébé la nuit.

L’influenceuse américaine Kurin Adele s’est rendue sur TikTok pour partager l’histoire terrifiante qui l’a laissée, elle et son mari, croire qu’ils étaient victimes d’un piratage effrayant.

Kurin Adele était extrêmement inquiète lorsque son jeune fils entendait des bruits étranges la nuit Crédit : TikTok/@kurinadele

Ils ont été choqués lorsque leur fils a dit qu’ils venaient de son babyphone Crédit : TikTok/@kurinadele

Dans la vidéo récente, qui a recueilli plus de 6,3 millions de vues et des milliers de commentaires, la maman a raconté comment son jeune fils suppliait de débrancher sa caméra pour bébé Owlet.

« J’ai remarqué que depuis quelques semaines ou quelques mois, il débranche sa caméra », a-t-elle déclaré.

« Mon fils se met à pleurer ‘Je ne veux pas que ma caméra soit branchée, quelqu’un me parle la nuit et ça me fait peur' ».

Choqué, Kurin a expliqué: « moi et mon mari ne lui parlons pas à travers la caméra, donc il ne nous a définitivement pas ben.

« Mon mari et moi nous sommes regardés complètement terrifiés et nous l’avons rassuré que nous ne brancherions pas sa caméra et qu’il était en sécurité. »

Le créateur basé à Washington a ensuite affirmé qu’ils s’étaient immédiatement précipités pour changer le mot de passe car ils utilisaient également le même appareil photo dans la chambre de leurs filles.

Cependant, une notification apparaîtrait disant : « ce mot de passe est apparu dans une fuite de données, ce qui expose votre compte à un risque élevé de compromission ».

Elle a poursuivi: « Qui diable sait depuis combien de temps quelqu’un a notre mot de passe et a joué avec mon fils – hibou ne nous a jamais prévenus.

« Et la seule chose que nous n’avons pas compris plus tôt, c’est que notre fils pensait qu’il nous parlait et lui disait que c’était sa mère et son père. »

Le couple, maintenant profondément troublé d’avoir été victime d’un piratage présumé, encourage les autres à se débarrasser de tout moniteur pour bébé connecté au Wifi et à acheter à la place des marques qui n’utilisent pas Internet.

« Les gens piratent les moniteurs pour bébés à gauche et à droite et c’est terrifiant », a-t-elle déclaré.

Dans une récente vidéo de suivi, l’influenceuse a expliqué qu’elle avait contacté Owlet, qui a déclaré qu’elle « examinerait la question plus en détail ».

Elle espère retrouver les responsables et aussi partager le prétendu danger avec d’autres parents.

Les utilisateurs inquiets de TikTok ont ​​​​inondé les commentaires de leurs réflexions sur l’incident effrayant.

L’un d’eux a écrit : « 10e vidéo que j’ai vue d’un babyphone se faisant pirater ».

Un autre a déclaré : « La même chose s’est produite avec notre appareil photo hibou. Je passais devant la chambre de mon fils et j’ai entendu quelqu’un lui dire de « calme-toi mon pote… ça va ».

« C’EST TELLEMENT EFFRAYANT ! Je suis vraiment désolé, maman », a ajouté un troisième.

Un autre a répondu : « Je refuse d’avoir des caméras dans les chambres de mes enfants. Tout peut être piraté. »

Un porte-parole d’Owlet a déclaré à The Sun Online : « Nous sommes conscients des préoccupations signalées concernant la caméra Owlet et de la fuite de mot de passe suggérée. Owlet a mené et mène sa propre enquête sur le rapport. »

Ils ont expliqué que la fenêtre contextuelle indiquant que le mot de passe de Kurin avait été compromis provenait d’iOS et non d’Owlet lui-même.

« Owlet ne stocke pas les mots de passe des utilisateurs. Nous sommes en communication avec le client afin de procéder à un examen plus approfondi de l’incident signalé.

« Sur la base de notre enquête initiale, Owlet n’a trouvé aucun cas confirmé de violation de la Cam ou de nos données ou de la sécurité compromise.

« Il convient de noter que le profil en ligne de tout client peut être vulnérable si un utilisateur n’a pas configuré de mot de passe correctement sécurisé ou s’il utilise le même mot de passe sur plusieurs comptes. »

Un moniteur pour bébé avec caméra Owlet comme celui que la mère de deux enfants utilisait 1 crédit