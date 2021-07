Mon fils a disparu sur la Costa del Sol il y a deux ans – les kidnappeurs ont demandé 100 000 £ et maintenant, je dois enquêter seul

« SI vous voulez revoir votre père et votre frère vivants, venez à Tanger avec 100 000 £ – vous avez 24 heures. »

C’était le message effrayant que les ravisseurs ont envoyé à la famille pétrifiée de Liam et Danny Poole, qui a disparu sur la Costa del Sol avec une valise pleine d’argent.

Lisa Berwick, 44 ans, est à l’agonie depuis deux ans sans savoir ce qui est arrivé à son fils Crédit : Robin Eveleigh/Hook News

L’ex de Lisa, Danny, à gauche, et leur fils Liam, à droite, ont disparu de la Costa del Sol en 2019 Crédit: Hook News

Le père et le fils ont disparu en avril 2019 après s’être envolés pour la côte espagnole avec 20 000 £ dans leurs bagages – soupçonné de faire partie d’une affaire de drogue louche.

Deux ans plus tard, Lisa Berwick n’a toujours aucune idée de ce qui est arrivé à son fils Liam, 22 ans, ou à son ex-mari Danny, 46 ans.

Le cœur brisé, Lisa dit qu’elle a été laissée pour enquêter elle-même sur leurs meurtres présumés – parce que les autorités espagnoles ont classé l’affaire cinq mois seulement après la disparition du couple de la surface de la terre.

« Personne n’est intéressé à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Liam et Danny », a déclaré Lisa, de West Sussex, au Sun.

« La police ici nous a dit à maintes reprises que l’Espagne menait cette enquête, mais il semble maintenant qu’aucune police proactive n’ait été menée depuis près de deux ans.

« Ils me disent d’essayer de trouver une solution parce qu’ils peuvent voir à quel point je suis fragile, mais ce n’est pas de la sympathie que je veux, ce sont des réponses – et maintenant il semble que je vais devoir les obtenir moi-même. »

‘Le temps est écoulé’

Lisa et sa famille ont vécu leur pire cauchemar lorsqu’ils ont reçu des messages de rançon terrifiants après la disparition de Liam.

Le mécanicien automobile Danny et le technicien informatique Liam s’étaient rendus dans le hotspot du crime organisé d’Estepona avec une valise pleine d’argent le 31 mars 2019.

Des proches angoissés ont eu des nouvelles du couple père-fils le lendemain.

Quarante-huit heures plus tard, la première demande de rançon arrivait d’un numéro de téléphone enregistré au Maroc.

Le message, adressé à Lauryn, la sœur de Liam, disait : « Si vous voulez revoir votre père et votre frère vivants, venez à Tanger avec 100 000 £. Vous avez 24 heures. »

J’ai pleuré des yeux. J’étais dans des flots de larmes. Je leur ai demandé : ‘Est-ce que c’est maintenant ?’ Lisa Berwick

Une source a révélé comment des détectives britanniques avaient emmené l’esthéticienne Lauryn, 21 ans, dans un refuge d’hôtel où elle était branchée dans l’espoir de communiquer avec les » ravisseurs « .

La famille s’est empressée de réunir l’argent de la rançon pendant que Lauryn a passé une semaine à envoyer des messages aux ravisseurs apparents de son père et de son frère pour organiser la remise de l’argent.

Mais après des jours de silence inquiétant, elle a ensuite reçu un deuxième message effrayant disant: « Le temps est écoulé. »

Danny et Liam n’ont plus jamais été vus ni entendus.

Connexion au monde du crime

Lisa pense que l’ex Danny – avec qui elle était mariée jusqu’en 2011 – et son fils Liam ont disparu à la suite d’une affaire de drogue qui a mal tourné.

Danny, qui est également le père de son fils Louis, avait purgé une peine de prison pour avoir vendu du cannabis à l’époque de la naissance de Liam et dirigeait une entreprise de culture hydroponique à Crawley, dans le Sussex, aux côtés de son atelier de peinture automobile.

La famille dit qu’il avait déjà fait un voyage à Estepona avec Liam environ trois semaines avant leur disparition.

Le duo s’est à nouveau envolé de l’aéroport de Gatwick le 31 mars avec les 20 000 £ en espèces, qui n’ont également jamais été récupérés.

Ils se sont enregistrés à l’hôtel Valle Romano d’Estepona et ont rencontré deux escrocs britanniques – qui seraient parmi les derniers à les voir vivants – pour dîner dans un restaurant chinois le 1er avril.

Ils laissent une mère en deuil enquêter sur la disparition de son fils. Lisa Berwick

« On nous a dit que la police espagnole avait une vidéosurveillance de Liam et Danny dans le restaurant », dit Lisa.

« Je suis désespéré de le voir car il est susceptible de montrer certaines des dernières heures de mon fils. J’ai demandé et demandé, mais cela n’a pas été obtenu. »

La dernière observation connue de Danny – qui, selon la famille, prévoyait d’acheter une propriété sur la Costa del Sol – est survenue le lendemain matin lorsqu’il a été filmé en vidéosurveillance laissant le Valle Romano seul en voiture.

Le dernier contact de Lisa avec Liam a eu lieu le 31 mars lorsqu’il lui a envoyé un texto pour lui souhaiter une bonne fête des mères.

La voiture de location de Danny et Liam a été retrouvée abandonnée à trois kilomètres de leur hôtel un mois après leur disparition.

Les escrocs interrogés

Le Sun connaît l’identité des deux criminels britanniques qui ont rencontré Danny et Liam – mais les retient après avis juridique.

L’un des hommes a été lié à une autre disparition non résolue très médiatisée en Espagne et aurait des liens avec le crime organisé.

L’autre est un voyou condamné qui purge actuellement une peine de huit ans dans une prison britannique pour cambriolage aggravé.

La police de Malaga a déclaré au Sun avoir arrêté les deux hommes en juin 2019 pour être les « auteurs présumés de la disparition de Daniel et Liam Poole ».

Un porte-parole a déclaré: « Selon l’enquête, ce sont les dernières personnes qui étaient avec eux, bien qu’ils aient nié cela et n’aient pas témoigné au siège de la police. »

Les autorités espagnoles menaient l’enquête sur la disparition avec l’aide de la police de Sussex.

En définitive, nous ne sommes pas compétents pour mener une enquête en Espagne. porte-parole de la police de Sussex

Les enquêtes en Espagne sont menées en secret et supervisées par des juges, ce qui signifie que les détectives ont divulgué peu d’informations à la famille de Danny et Liam.

Cependant, un porte-parole de la Cour supérieure d’Andalousie a déclaré au Sun que l’affaire avait été classée le 17 septembre 2019, en raison du manque de preuves.

« S’il y a plus de preuves, il pourrait être rouvert », a déclaré le porte-parole.

La police de Sussex a déclaré dans un communiqué que la force coopérait avec les autorités à l’étranger – mais a admis que l’affaire en Espagne avait été classée.

Un porte-parole a déclaré: «Ceci est et a toujours été une enquête menée par la justice espagnole et le rôle de la police de Sussex a été de soutenir cela en complétant les enquêtes basées au Royaume-Uni et la liaison avec les familles.

«Nous avons été tenus au courant des enquêtes terminées et de leurs résultats, qui ont tous été transmis à la famille.»

Le désespoir de la mère

Une source proche de la famille a déclaré qu’elle croyait maintenant que la demande de rançon n’était en réalité qu’un écran de fumée pour les distraire des vrais auteurs.

Pendant ce temps, Lisa dit qu’on lui a dit qu’elle devra se rendre en Espagne et engager un avocat espagnol si elle veut obtenir des dossiers de police sur la disparition de son fils.

« La police du Sussex m’a dit qu’elle n’allait pas obtenir les fichiers et, si je les voulais, je devrais y aller moi-même.

« J’ai pleuré des yeux. J’étais dans des flots de larmes. Je leur ai demandé: ‘Est-ce que c’est maintenant?’

« Ils m’ont regardé et ont hoché la tête. Ils laissent une mère en deuil enquêter sur la disparition de son fils.

Malheureusement, nous voyons cela tout le temps. Kim Spooner, assassiné à l’étranger

« Je suis censé entrer dans la ville où Liam et Danny ont très probablement été assassinés, et fouiller en posant des questions.

« Je sais que je vais me mettre en danger, mais si c’est ce qu’il faut, je devrai le faire.

« Si la police ici n’a pas elle-même de dossier en anglais, comment peuvent-elles savoir ce que la police espagnole a fait en termes d’enquête ?

« Absolument déchirant »

La police de Sussex a commenté : « Bien qu’il soit utile d’avoir une copie du dossier d’enquête espagnol pour nos dossiers et toute procédure future, nous n’y avons pas droit et cela n’affecterait aucun résultat.

« En fin de compte, nous n’avons pas compétence pour mener une enquête en Espagne.

« Nous continuons d’enquêter sur toutes les pistes d’enquête viables au Royaume-Uni et toute information importante fournie dans le cadre de ces enquêtes en cours sera transmise à la police espagnole pour examen. »

Tout ce que je peux dire, c’est, n’abandonne pas. Kim Spooner, assassiné à l’étranger

Kim Spooner, qui a créé l’association caritative Murdered Abroad après que sa sœur Lianne Burns a été tuée dans les Caraïbes, a déclaré que le sort de Lisa était trop courant dans les cas d’homicide à l’étranger.

« Malheureusement, nous voyons cela tout le temps. C’est absolument déchirant », dit Kim.

« Les familles ne devraient pas avoir à se battre pour la justice lorsqu’elles sont en deuil et font face au moment le plus traumatisant de leur vie.

« Tout ce que je peux dire, c’est, n’abandonnez pas. Si vous avez l’énergie et les capacités, continuez à vous battre.

« Nous sommes là pour vous aider parce que nous savons que le faire par vous-même est un voyage vraiment solitaire. »

Le braqueur de banque réformé devenu fixateur juridique Jason Coghlan de JaCog Law, basé à Marbella, a ajouté : « La police en Espagne et la police au Royaume-Uni ne parlent littéralement pas la même langue.

« Toute prétention à la coopération est une illusion. »

Lisa avec Liam – elle cherche désespérément à savoir ce qui est arrivé à son fils de 22 ans Crédit : Lisa Berwick/Hook News

Lisa berçant bébé Liam quand papa Danny était en prison pour trafic de cannabis Crédit : Lisa Berwick / Hook News

Lisa n’a plus de nouvelles de Liam depuis ce dernier texte pour lui souhaiter une bonne fête des mères en 2019 Crédit : Robin Eveleigh/Hook News