Mon fils a demandé ‘et si je me noie?’ avant le cours de natation – seulement pour que sa prémonition d’horreur se réalise

Une maman DÉVASTÉE a raconté comment son fils a demandé “et si je me noie?” avant sa leçon de natation – seulement pour que sa prémonition d’horreur se réalise.

Dori Scott, 35 ans, a inscrit son fils de quatre ans, Israel, à un cours de natation pour débutants après avoir aimé barboter dans la piscine pendant des vacances en famille.

Le tragique Isiah ‘Izzy’ Scott, 4 ans, a préfiguré sa propre mort avant sa deuxième leçon de natation Crédit : Kennedy News

Maman Dori, papa Walt, 37 ans, sa fille Paris, 12 ans, et Noah, trois ans, ont le cœur brisé par le décès du petit garçon Crédit : Kennedy News

Ses parents ont inscrit le jeune amoureux de l’eau à des cours après avoir adoré la piscine pendant des vacances en famille Crédit : Kennedy News

Elle a trouvé un instructeur local qui a annoncé ses services sur Facebook en juin, qui prétendait avoir des décennies d’expérience.

La maman de trois enfants a ensuite déposé Isiah – affectueusement surnommé Izzy – à la piscine pour sa première leçon dans l’établissement de Géorgie, aux États-Unis.

Elle dit qu’on lui a dit d’attendre dans la voiture son enfant de quatre ans et qu’elle pensait que c’était une politique mise en place pour éviter de distraire les nageurs.

Mais la tragédie a frappé lorsque le petit Isiah a assisté à sa deuxième leçon de la semaine alors qu’une Dori sans méfiance était assise dans son véhicule.

Dans un cruel coup du sort, la femme de 35 ans a raconté de manière déchirante comment son jeune fils a préfiguré sa propre mort peu avant son cours.

Dori, d’Augusta, en Géorgie, a expliqué : “Je lui disais” tu vas nager “et il était tellement excité parce qu’il a toujours voulu nager.

“Il a toujours su le danger de l’eau mais il l’aimait tellement.

“[Before the second class] quand je l’ai habillé, il a dit ‘pourquoi est-ce que je mets ça?’

“Je lui ai dit qu’il avait un cours de natation et il a dit ‘Je ne veux pas y aller’ mais il était de bonne humeur.

“Il a demandé ‘mais et si je me noyais’ et j’ai dit ‘tu ne vas pas te noyer, idiot’ et il en a ri.”

La mère affirme qu’elle a laissé Isiah avec l’instructeur, avant de retourner à sa voiture comme on lui avait dit.

Dori a poursuivi: “J’ai attendu dans ma voiture et j’ai frappé à ma fenêtre [from a parent] en disant “viens chercher ton bébé”.

“Ce n’était pas le moment – il leur restait encore environ six minutes. Je l’ai regardée à nouveau et j’ai vu des larmes dans ses yeux.

“C’est là que j’ai commencé à crier parce que je me suis dit que quelque chose n’allait pas. Toute ma vie a changé en quelques instants.”

La mère paniquée s’est précipitée à l’intérieur “en pleurant et en criant” pour trouver Isiah inconscient au bord de la piscine en train de recevoir une RCR.

Elle se souvient: “Il ne répondait pas. Je pouvais dire en le regardant qu’il était sous l’eau depuis un certain temps parce qu’il avait de la mousse à la bouche et qu’il n’avait pas de battement de cœur.

“J’ai demandé à la monitrice de natation ce qui s’était passé et tout ce qu’elle a pu me dire, c’est qu’elle ne savait pas. Elle a répondu : “Je ne sais pas. J’ai dit aux enfants de sortir de la piscine. Je ne sais pas”.

“Je me tenais à la piscine en criant” laissez-moi tenir mon bébé “.

“Ils ne m’ont pas laissé le tenir bien sûr parce qu’ils faisaient de la RCR et des compressions thoraciques. J’ai tellement de questions sans réponse.”

Isiah a ensuite été transporté d’urgence au centre médical Burke à proximité avant d’être transféré à l’hôpital pour enfants de Géorgie.

Bien que les médecins aient trouvé son rythme cardiaque, un scanner a confirmé que le tragique enfant de quatre ans était déjà en état de mort cérébrale.

Il est malheureusement décédé aux premières heures du 15 juin de cette année, laissant son mari Walt, 37 ans, sa fille Paris, 12 ans, et son plus jeune fils Noah, trois ans, le cœur brisé.

Dori a déclaré que ses jeunes enfants “luttaient” énormément avec la perte de leur frère tandis que Noah demandait: “Maman, quand revient-il du paradis?”

Elle a maintenant lancé une campagne pour de nouvelles lois dans son état afin de dicter un ratio adulte-enfant aux cours de natation.

L’homme de 35 ans a également exhorté les parents à ne jamais laisser leurs enfants seuls à la piscine – même sous la surveillance d’instructeurs.

“Je dirais aux autres parents de ne jamais abandonner leurs enfants”, a déclaré la mère.

“S’il y a un cours de natation où vous devez laisser votre enfant, je me fiche de ce qu’ils vous disent, vous devriez être autorisé à surveiller votre bébé.

“Je n’ai jamais reçu d’excuses. Nous cherchons maintenant à obtenir une loi au nom d’Izzy pour sauver d’autres enfants.

“Ne laissez jamais votre enfant avec un instructeur, même s’il a de l’expérience.”

Le bureau du shérif du comté de Burke a confirmé qu’ils se sont rendus dans une propriété à Hephzibah, en Géorgie, le 14 juin, au milieu d’informations faisant état de la “possible noyade d’un enfant”.

Le shérif Alfonzo Williams a déclaré: “Notre bureau et notre communauté sont profondément attristés par cette perte tragique.

“Nous avons pleuré et continuons de pleurer avec toutes les parties impliquées. Nous avons offert dès le début nos plus sincères condoléances à la famille Scott.

“On ne s’attend pas à emmener son enfant à des cours de natation pour apprendre la sécurité aquatique et à ne pas lui rendre l’enfant en toute sécurité.”

Dori fait maintenant campagne pour que justice soit rendue à son petit garçon et souhaite que les lois de l’État de Géorgie soient modifiées Crédit : Kennedy News/Dori Scott/Facebook