Le fils de Farah Khan, Czar Kunder, a commencé à se moquer d’elle après qu’elle soit devenue le sujet de la dernière vidéo YouTube du comédien Jamie Lever. La réalisatrice et chorégraphe de 55 ans a été imitée par Jamie dans sa vidéo intitulée Vaccine and More, sortie le 6 janvier 2021.

Dans la vidéo, Jamie peut être vu en train de faire une impression étrange des célébrités de Bollywood, Sonam Kapoor, Farah, Asha Bhosle, Kareena Kapoor Khan et Kangana Ranaut. Le récent croquis de l’humoriste de 33 ans expliquait comment les célébrités de Bollywood pourraient gérer le coronavirus pandémie et leurs plans de vaccination. Fille du légendaire comédien Johnny Lever, Jamie imite Farah et raconte comment elle cherche un «paquet» de vaccination pour sa famille, qui est assez grande.

Farah est mère de trois enfants, de son fils Czar et de ses filles Anya et Diva Kunder. Elle est mariée au réalisateur et écrivain Shirish Kunder. Réagissant à la vidéo de Jamie, Farah a publié un tweet dans lequel elle mentionnait que la vidéo était trop drôle et que même son fils avait commencé à se moquer d’elle. En imitant Farah, Jamie a également mentionné comment le cinéaste s’attend à ce que le vaccin soit maximal pour Rs 5 seulement, sinon cela pourrait devenir trop cher pour sa famille.

La vidéo s’ouvre avec Jamie vêtu d’un sari de la marque Gucci et d’une veste argentée scintillante pour faire une impression de Sonam. À partir de là, Jamie présente d’autres membres de son croquis qui sont censés participer à un appel vidéo pour discuter de leurs plans de vaccination. Jamie porte un sari rose et chante quelques notes en imitant la chanteuse Asha Bhosle.

Imitant Kangana, Jamie a déclaré que l’actrice était sûre que si un film coronavirus est jamais faite, alors «ces nepokids» y auront un rôle de premier plan. En réponse aux allégations de Kangana, Jamie passe à Sonam qui dit: « AK, faisons un film sur Corona et prenons-moi comme chef de file. »

Faisant une impression de Kareena, Jamie suggère à ses collègues célébrités lors d’un appel vidéo d’ajouter Karan Johar et de faire un nouvel épisode de Koffee avec Karan qu’ils pourront plus tard télécharger sur Netflix.

Dans son impression de l’actrice de 40 ans, Jamie mentionne également qu’elle est toujours entourée de « paps » qui veulent prendre une photo de son fils Taimur Ali Khan. La vidéo de Jamie a recueilli plus de 72920 vues et 8,7k likes sur YouTube depuis qu’elle a été partagée mercredi. Ses vidéos de mimétisme sont largement appréciées par les fans pour sa copie précise des célébrités.