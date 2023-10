Mon fils, 5 ans, a crié « au secours maman » alors que je combattais 3 bergers allemands qui le mutilaient – le propriétaire n’a rien fait

Une maman a parlé de son horreur lorsque trois bergers allemands « incontrôlables » ont mutilé son fils de cinq ans alors qu’elle rentrait chez elle avec son nouveau-né et trois autres enfants.

Le petit Logan Royle courait devant sa mère Ashley, 31 ans, et ses quatre frères et sœurs dans une ruelle alors qu’il tentait de les « faire courir » chez eux, lorsqu’il a été tiré au sol par des chiens fous à Doncaster, dans le Yorkshire du Sud.

Logan a été attaqué par trois bergers allemands dans cette ruelle à quelques mètres de chez lui. Crédit : Glen Minikin

Logan a eu des marques de morsure sur le dos et l’abdomen. Crédit : Glen Minikin

Il a dû être transporté à l’hôpital en raison de ses blessures Crédit : Glen Minikin

Sa mère dit qu’il est un enfant différent depuis l’attaque et qu’il a peur de quitter la maison. Crédit : Glen Minikin

La courageuse Ashley a révélé comment un chien a plaqué le jeune au sol et a commencé à l’attaquer tandis qu’un deuxième essayait de courir vers lui – alors qu’elle frappait l’animal à plusieurs reprises et essayait d’éloigner les deux autres.

Les filles héroïques d’Ashley, âgées de 13 et 15 ans, sont rapidement passées à l’action, emmenant leur petite sœur de 16 semaines et leur frère de neuf ans en sécurité pendant que leur mère se battait pour sauver Logan de l’attaque « cauchemardesque ».

Le petit Logan, qui a dû être hospitalisé en raison de ses blessures, a déclaré au Sun : « Le chien m’a mordu au dos et au ventre et je me suis blessé au doigt. »

Maman Ashley a ajouté : « Moi et les enfants rentrions chez nous à pied, je me suis arrêtée sur l’avenue pour parler à mon ami qui habite de l’autre côté de la route.

« Et nous avons ensuite commencé à traverser la route pour rentrer à la maison. Et mon fils, Logan, a couru dans l’allée quelques mètres devant moi. Et alors qu’il s’arrêtait, il a vu le chien.

« Il s’est retourné, m’a regardé, a immédiatement couru vers moi et a commencé à crier : ‘Maman, Maman' ».

« Et le chien a couru droit vers lui, a sauté sur lui et l’a plaqué au sol.

« J’ai couru et j’ai essayé de lui enlever le chien, en essayant de le barricader aux autres chiens.

« Et puis il y avait aussi mes quatre autres enfants à ce moment-là. Ma fille aînée a attrapé mon landau et a couru sur la route. Mon autre fille est allée avec ma fille de neuf ans chercher mon amie.

« J’ai commencé à frapper le chien à la tête. J’ai frappé le chien autant que je pouvais pour essayer de l’enlever. Mais alors que j’essaie de l’enlever, il y en a un autre qui arrive. Et donc je’ J’essayais de barricader Logan en même temps et, et je n’ai réalisé que plus tard, avec toute l’adrénaline, que le chien m’avait mordu aussi.

« C’était horrible, il criait ‘Maman, maman’ et il pleurait. C’était un garçon vraiment courageux mais à ce moment-là, il pleurait beaucoup. Et il m’a fallu environ 20 minutes pour le calmer après. »

LE PROPRIÉTAIRE ‘EST TENU ET SURVEILLÉ’

Ashley a déclaré que lors de l’attaque, le propriétaire « n’avait rien fait » pour essayer d’éloigner ses chiens de Logan.

« Aucun d’entre eux n’avait de piste, ils étaient perdus », a-t-elle déclaré.

« Et j’ai dit au propriétaire ‘Enlevez vos putains de chiens !’ mais il est resté là.

« Tout s’est passé en quelques secondes et minutes, vous ne pouvez tout simplement pas vous concentrer sur ce que vous faites. Tout ce que je pouvais faire, c’était frapper le chien avec mes mains pour essayer de l’enlever.

« Finalement, après les avoir fait descendre, Logan s’est levé et s’est tourné vers moi. Les chiens sont partis avec le propriétaire et se sont enfuis.

« L’homme n’a pas dit pardon. Il n’est pas venu les voir. Il n’a rien fait. Il n’a absolument rien fait.

‘ÇA AURAIT PU ÊTRE PIRE’

« Si Logan ne s’était pas retourné quand il l’a fait, il n’aurait pas l’air qu’il a maintenant, c’est sûr. Les chiens étaient féroces. Cela aurait pu être bien pire.

« J’ai peur de penser à ce qui aurait pu arriver si les chiens s’en étaient pris à mon bébé – ou aux autres enfants. »

Ashley a emmené Logan à l’hôpital, puis a appelé la police et elle dit que son fils Logan, autiste, a été traumatisé par l’incident.

Elle a déclaré : « J’avais besoin d’un vaccin contre le tétanos à l’hôpital ainsi que de quelques antibiotiques juste au cas où. Et Logan a été mis sous antibiotiques mais il a déjà reçu ses vaccins.

TRAUMATISÉ

« Ses blessures guérissent mais il aura des cicatrices permanentes.

« Et c’est comme un enfant différent maintenant, il a été traumatisé. Il ne peut pas aller au parc, il n’aime plus aller à l’école, il n’aime pas sortir de la maison. Il aime vraiment essayer d’aller partout dans la voiture et il doit monter sur les épaules de son père pour aller à l’école maintenant.

« Nous étions au parc dimanche et il ne pouvait même pas regarder les chiens qui se promenaient.

« Vous savez, vous avez de jolies petites vieilles dames avec leurs petits chiens et normalement, il adore s’arrêter et jouer avec eux tout le temps. Mais maintenant, il ne le fera plus, cela l’a vraiment affecté.

« Ses frères et sœurs ont également été traumatisés.

« C’était horrible. Et chaque fois que nous quittons la maison maintenant, je vérifie toujours qu’ils ne sont pas là. C’était devant ma porte.

« Si vous savez que vos chiens sont agressifs, pourquoi ne pas les tenir en laisse ? »

APPEL À L’ACTION

Ashley, amoureuse des animaux, qui possède elle-même deux chiens et six chats, demande maintenant que les chiens soient détruits et que leur propriétaire soit traduit en justice.

« Ce sont des chiens dangereux et il veut toujours qu’ils sortent sans laisse », a-t-elle déclaré.

« Si c’était mon chien, je l’endormirais sans aucun doute.

« Je devrais le faire, car une fois qu’ils auront fait une prise de sang, c’est tout, vous ne pouvez jamais garantir qu’ils ne recommenceront pas.

« Je veux que ces chiens soient abattus et je veux qu’il soit envoyé en prison.

« Qu’est-ce qu’un petit garçon a fait de mal en courant dans l’allée ? Il courait chez lui. Il aime franchir la porte en premier et dire ‘Vous les gars, vous sentez mauvais. Je gagne’, ce genre de chose. Maintenant, nous ne pouvons plus jouer à ça. jeu. »

« L’homme n’a fait aucun effort, aucune tentative pour essayer de retirer les chiens ou de les faire descendre, rien.

« Je serais dévasté si mon chien s’en prenait à quelqu’un – je ferais tout pour l’enlever.

« AUCUN D’ENTRE NOUS NE SE SENT EN SÉCURITÉ »

« Il y a deux écoles sur cette route, donc il y a des enfants qui se promènent tout le temps, de la maternelle à la sixième année. Aucun d’entre nous ne se sent plus en sécurité. »

Ashley dit qu’elle a eu trop peur pour promener ses propres chiens depuis l’attaque.

L’attaque contre Logan est la dernière d’une série d’attaques violentes de chiens au cours des derniers mois.

Le mois dernier, un homme a été mutilé à mort par deux chiens XL Bully alors qu’il tentait de protéger sa mère âgée des animaux après qu’ils aient sauté par la fenêtre d’un voisin dans le Staffordshire.

Et quelques jours plus tôt, une écolière de Birmingham a raconté comment elle avait failli mourir après avoir été sauvagement attaquée par un XL Bully incontrôlable.

Ashley dit que davantage de mesures devraient être prises contre les propriétaires de chiens dangereux.

« C’est définitivement la décision des propriétaires, car sinon les chiens ne se comporteraient pas comme ça », a-t-elle déclaré.

« Les bergers allemands sont normalement une belle race de chien. Les XL Bullys peuvent être une belle race de chien. Cela dépend simplement de la personne qui les élève et de la manière dont ils sont dressés et élevés. »

APPEL À LA POLICE

La police du South Yorkshire a demandé des informations sur le propriétaire du chien.

« Nous demandons au propriétaire des chiens décrits ou à toute personne disposant d’informations nous aidant à les localiser de se manifester suite à l’attaque d’un garçon », ont-ils déclaré hier dans un communiqué.

« Le samedi 7 octobre, il a été rapporté qu’un garçon de cinq ans aurait été attaqué par trois chiens de berger allemand alors qu’il se trouvait sur Balfour Road à Doncaster.

« On pense que le propriétaire des chiens n’a pas tenté de les maîtriser et a quitté les lieux.

« Le garçon a subi des blessures par perforation au corps et a nécessité des soins médicaux.

« Nous invitons le propriétaire des chiens à se manifester, ou toute personne susceptible de nous aider dans nos demandes, à nous contacter.

« Le propriétaire est décrit comme étant blanc, mesurant entre 6 pieds et 6 pieds 2 pouces et âgé entre 30 et 40 ans. À l’époque, il portait un long manteau vert et un pantalon de combat vert clair. »

