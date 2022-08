Mon fils, 3 ans, a été renvoyé chez lui par A&E après seulement cinq minutes – trois jours plus tard, il est décédé des suites de problèmes cardiaques dévastateurs

DEUX parents en deuil exigent des réponses après la mort de leur fils de trois ans qui a été renvoyé chez lui “dans les cinq minutes” d’A&E.

Le petit Jaiden Milligan est décédé de problèmes cardiaques trois jours seulement après avoir été renvoyé des urgences de l’hôpital d’Ulster, à Belfast, avec une suspicion d’infection des sinus.

Les parents de Jaiden l’ont d’abord emmené à A&E après qu’il se sentait mal, toussait et ne mangeait pas Crédit : UTV

Caylan et Charlotte ont décrit l’enfant de trois ans comme leur “petit enfant heureux et agréable” Crédit : Facebook

Maintenant, ses parents au cœur brisé, Caylan Milligan et Charlotte Curran, sont complètement perdus en attendant les conclusions complètes du coroner.

Le couple de Downpatrick n’avait acheté que récemment un nouvel uniforme d’école maternelle pour Jaiden, qu’ils décrivaient comme leur “petit enfant heureux et agréable”.

Et ils pensent que leur petit garçon aurait pu avoir une chance de survie si plus de tests avaient été effectués dans A&E.

La mère et le père ont d’abord emmené Jaiden à l’hôpital le jeudi 14 juillet lorsqu’ils ont remarqué qu’il se sentait mal, qu’il ne mangeait pas et qu’il toussait.

Caylan et Charlotte ont déclaré à Belfast Live : “Ils ont écouté sa poitrine, pris sa température, regardé dans ses oreilles et au fond de sa gorge.

“Ils ont dit que tout était clair et nous avons été renvoyés chez nous et ils ont dit qu’il avait une infection des sinus.

“On ne nous a rien donné en échange, alors nous sommes sortis et avons acheté nos propres affaires.

“On nous a dit de le ramener s’il empirait, alors le samedi, nous avons appelé les personnes en dehors des heures d’ouverture et on nous a conseillé de le ramener en Ulster.”

Presque immédiatement cette fois, les médecins ont pris l’état de Jaiden au sérieux et une multitude de tests ont montré qu’il avait du liquide dans ses poumons et autour de son cœur.

Le tot a été transporté d’urgence dans un autre hôpital par ambulance où il a été gardé pendant la nuit de samedi.

Quelques heures seulement après que le couple soit rentré chez lui pour chercher des vêtements et des jouets propres pour Jaiden, ils ont été rappelés à l’hôpital.

Un médecin a expliqué que le corps de Jaiden se débattait et devait être placé dans un coma artificiel.

Mais l’état du tout-petit n’a cessé de s’aggraver et à 14 h 30, le personnel effectuait désespérément une RCR pour essayer de le réanimer.

Les parents ont déclaré: “Ils ont travaillé sur lui pendant environ une demi-heure, ils ont été fantastiques.

“Ils ont dit qu’ils allaient continuer d’essayer, et nous ont laissé tomber pour lui tenir la main et nous avons dû le laisser partir. Jaiden est décédé dimanche à 15h10.

“Le système est en panne. Notre enfant a souffert pendant si longtemps et nous ne le savions pas.

Nous voulons juste des réponses Les parents de Jaiden

“Nous voulons savoir pourquoi notre fils a été renvoyé chez lui dans les cinq minutes le jeudi.

“Nous voulons juste des réponses, et nous savons que nous devons attendre que les conclusions complètes du coroner nous soient envoyées, mais nous voulons juste savoir ce qui est arrivé à notre fils.

“Le coroner a gardé son cœur pour faire des tests, alors notre fils a été enterré sans cœur. C’est difficile à supporter.”

Les parents endeuillés ont décrit Jaiden comme leur “petit enfant heureux et agréable” qui aimait jouer dans la terre avec ses tracteurs.

Ils ont ajouté: “C’était juste un si bon enfant.

“Ce ne sera plus jamais pareil sans lui. Notre maison ne sera plus jamais la même. C’était vraiment un garçon à maman et un petit garçon typique qui serait heureux de jouer seul pendant des heures.”

Le petit garçon laisse tragiquement derrière lui sa grande sœur Amelia, dont l’école a juré de la soutenir dans son deuil.

Le reste de la communauté locale s’est également mobilisé pour la famille d’une manière à laquelle ils ne s’attendaient pas, offrant suffisamment de lait, de sandwichs et de biscuits pour durer toute une vie.

L’employeur de Caylan, Poundland, a payé un hommage floral de 400 £ à Jaiden et a offert au père en deuil autant de temps qu’il en aurait besoin.

Une copie du certificat de preuve de décès de Jaiden, vue par Belfast Live, cite les conclusions préliminaires du pathologiste à la suite de l’examen post mortem comme “cardiomyopathie dilatée, nécrose globale du myocarde, insuffisance cardiaque congestive et œdème pulmonaire”.

Dans une déclaration du South Eastern Trust, un porte-parole a déclaré: “La perte d’un enfant à tout moment est déchirante et nous reconnaissons la douleur et le chagrin que vivent actuellement les parents de Jaiden, Caylan et Charlotte. Nous tenons à exprimer notre plus profonde condoléances en ce triste moment.

“Le Trust est au courant du cas de Jaiden et mènera une enquête approfondie. Nous serons en contact avec les parents de Jaiden dès que le résultat de l’enquête sera terminé.

“Cependant, en attendant, nous serions heureux d’avoir l’occasion de nous rencontrer et de discuter de toute préoccupation que la famille pourrait avoir concernant les soins et le traitement de Jaiden.

“Il ne serait pas approprié que le Trust commente les détails de l’enquête.”