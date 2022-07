Mon fils, 15 ans, est décédé lors d’un voyage scolaire après que ses professeurs lui aient dit qu’il était juste MALADE DU DOMICILE et l’ont forcé à faire une visite à pied

Une maman au CŒUR BRISÉ a raconté comment son fils adolescent est décédé lors d’un voyage scolaire après que ses professeurs aient qualifié sa grave maladie de mal du pays.

Timothy Fehring, 15 ans, visitait l’Europe depuis l’Australie lorsqu’il est tombé malade et était à peine capable de marcher car il a perdu 5 kg et a vomi à plusieurs reprises.

Tim Fehring photographié avec son père Dale Crédit : Facebook

L’adolescent est décédé lors du voyage de sa vie en Europe Crédit : Facebook

L’adolescent “en forme et énergique” – un élève de neuvième année au Blackburn High School de Melbourne – a commencé à se sentir malade le premier jour du voyage.

À son incrédulité, sa maladie était continuellement considérée par les enseignants comme le mal du pays – malgré sa perte de poids visible.

Le jeune a fini par développer une infection du sang et des poumons qui s’est transformée en septicémie.

“Les enfants ne devraient pas mourir, c’est tellement tragique”, a déclaré son père Dale à 9News.

“Cela vous frappe durement et ces trois années ont été difficiles. Nous avons essayé de faire face.”

Le premier jour du voyage en juin 2019, Tim était malade dans une poubelle de rue – ce que les enseignants ont imputé à la nourriture épicée dans l’avion.

Le lendemain, il se réveille avec des crampes d’estomac et continue de vomir, ce qui est dû au décalage horaire et à la chaleur.

Les enseignants l’ont dit à sa mère Barbara, mais le rapport du coroner a déclaré que cela était en grande partie attribué au mal du pays, rapporte Daily Mail Australia.

Le troisième jour, Tim a demandé à rentrer chez lui et il a été emmené chez un pharmacien pour obtenir des médicaments car il n’avait toujours pas d’appétit.

Le lendemain, il a envoyé un texto à sa mère pour lui demander de rentrer à la maison.

Selon le rapport du coroner, l’adolescent “a exprimé son mécontentement quant à la façon dont il était traité et n’a pas cru à sa maladie”.

Barbara a demandé à son fils de consulter un médecin – mais avant d’être emmené à l’hôpital, Tim a été contraint de participer à une visite à pied.

Se sentant mal, il a dû s’asseoir à l’ombre et selon le rapport était “épuisé, visiblement pâle et avait sensiblement perdu du poids”.

Il a ensuite été “examiné de manière approfondie” par un médecin qui a confirmé que ses symptômes “pourraient être liés au mal du pays”.

Les médecins ont suggéré après des heures à l’hôpital que Tim souffrait probablement de constipation et de mal du pays, et on lui a dit de boire de l’eau et de manger des fruits.

Mais le lendemain, le groupe s’est rendu en Autriche et Tim a dû endurer une autre visite à pied, et il a porté un “sac vomi” après avoir demandé à ne pas participer.

Tim Fehring a été décrit comme un adolescent « en forme et énergique » Crédit : Facebook

Le rapport du coroner disait : « Il ne s’était pas amélioré et marchait lentement et avait l’air gonflé et fatigué. Il était pâle et avait des cernes noirs sous les yeux.

“Tim avait dit au personnel qu’il voulait aller à l’hôpital, mais le personnel considérait qu’il essayait d’éviter de faire les activités prévues telles que la visite à pied de l’après-midi.”

Barbara a dit qu’elle était “consternée” lorsqu’elle a découvert qu’il s’était vu refuser sa demande de voir un médecin.

Finalement, le lendemain, les enseignants ont décidé que Tim devait rentrer chez lui car il restait malade.

Il a été jugé “apte à voyager” par un médecin bien qu’il n’ait pas été examiné, et un enseignant a demandé qu’on lui prescrive des médicaments contre l’anxiété.

Pendant son séjour, Tim est sorti de la pièce après s’être plaint qu’il faisait “chaud et étouffant”.

“LUI MANQUE TOUS LES JOURS”

Quelques instants plus tard, il a été retrouvé inconscient sur le sol avec du vomi sur ses vêtements pendant que son nez saignait.

Il a reçu une RCR sur place avant d’être transporté d’urgence dans une unité de soins intensifs.

Une tomodensitométrie a révélé un gonflement important de son cerveau et après s’être effondré sur le sol, il a fait un arrêt cardiaque.

Le jeune est décédé et les autopsies ont révélé qu’il souffrait d’une infection très aiguë du sang et des poumons qui pourrait avoir provoqué une insuffisance cardiaque.

Le coroner McGregor a déclaré: “Avec le recul, le personnel a fait le mauvais jugement en disant que les plaintes de Tim n’étaient pas suffisamment graves pour justifier qu’il soit excusé de la visite à pied de l’après-midi.”

Mais il a ajouté que le personnel s’était conformé aux avis médicaux reçus précédemment.

Le coroner a recommandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’augmenter le ratio personnel / étudiants pour les voyages à l’étranger et les politiques d’excursion ont été revues.

Barbara a déclaré: “Les responsables pensaient qu’il avait le mal du pays, mais ce n’était pas le cas.

“C’était un enfant très en forme, en bonne santé et énergique qui était toujours heureux et voulait toujours rendre heureux ceux qui l’entouraient.”

Elle espère que davantage sera fait pour empêcher de telles tragédies.

Barbara a ajouté: “Que Tim nous ait laissés si heureux et excités de partir et qu’en quelques jours se détériore si vite, cela nous étonne.

“Nous ne voulons pas que cela arrive à un autre enfant ou à une famille qui traverse ce que nous avons vécu et que nous traversons encore.

“Chaque jour est encore extrêmement difficile. Il nous manque tous les jours et quand nous faisons des activités familiales, il y a une chaise de rechange pour Tim.”