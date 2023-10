Une maman a affirmé que son fils de 15 ans avait été placé en isolement par des enseignants simplement parce qu’il avait les cheveux coupés en mulet.

Toby Quinn aurait été séparé de ses camarades de classe et maintenu en isolement pendant une journée entière à l’Académie catholique St Aidan de Sunderland.

Toby Quinn est resté furieux après que ses professeurs aient déclaré que la célèbre coupe de style australien n’était pas professionnelle. Crédit : SWNS

Toby a été exclu pour la journée à cause de la coiffure. Crédit : SWNS

Toby chez le barbier avant de se faire couper le mulet Crédit : SWNS

Toby avait déjà été puni de la même manière pour avoir les cheveux trop courts – mais on lui a maintenant dit qu’ils étaient trop longs.

Autrefois rendues célèbres par Jason Donavan, Rod Stewart et Andre Agassi, des célébrités modernes comme Miley Cyrus et Rihanna portaient toutes le soi-disant mulet.

On pense que c’est la première fois qu’une école britannique s’attaque au mulet ces dernières années, après qu’il ait commencé à revenir à la mode au Royaume-Uni.

Naomi, la mère de Toby, a déclaré : “Ses professeurs ont dit qu’ils avaient modifié la politique de coupe de cheveux et que cela devait disparaître.

“Ils ont dit que ce n’était pas professionnel et qu’il n’était pas autorisé à l’avoir et on lui a dit d’y mettre fin.

“Je ne sais pas pourquoi un jeune de 15 ans doit être considéré comme professionnel. L’essentiel était que c’était considéré comme extrême.

“Il a été isolé à cause de cela, il a été séparé de la communauté scolaire et il est resté là pour le reste de la journée.

“Il a déjà été isolé parce qu’il avait les cheveux trop courts. Ils n’autorisaient pas la décoloration de la peau.

“Étrangement, ils ont assoupli cette règle de coupe de cheveux et ils ont été autorisés à avoir des décolorations de peau. Il était le seul garçon avec un mulet à l’école et ils n’aimaient pas ça.

“Le personnel m’a dit qu’il devait se faire couper son mulet. On m’a dit lors d’une réunion qu’il devait être coupé.

“C’était il y a environ quatre semaines, ils lui avaient donné sept jours pour se débarrasser de ses poils.”

Elle a affirmé que l’adolescent avait initialement eu une semaine pour se couper les cheveux, mais les enseignants ont prolongé le délai lorsqu’il a révélé son intention de collecter des fonds pour une œuvre caritative.

Et mardi, Toby s’est fait couper le mulet pour la Newcastle Hospitals Charity afin de soutenir une salle qui a sauvé la vie de son grand-père l’année dernière.

Naomi, qui est elle-même coiffeuse, a ajouté : “Nous leur avons dit qu’il avait décidé de récolter des fonds et ils ont dit qu’il pourrait disposer de quelques semaines”.

“Il n’était pas du tout content de perdre le mulet, il a dit qu’il était furieux. Mais il a accepté, il a eu quelques semaines pour le digérer.”

Toby a réussi à récolter plus de 340 £ de dons jusqu’à présent après avoir créé une page JustGiving il y a trois semaines.

Naomi a ajouté : “Il pensait que ce serait bien de tirer quelque chose de positif d’une situation assez nulle.

“J’ai suggéré que ce serait bien de récolter des fonds pour l’unité qui a sauvé son grand-père l’année dernière.

“Nous avons commencé il y a trois semaines. Son objectif était de 200 £, mais il a récolté plus de 340 £ maintenant.

“Mais c’est un adolescent typique, donc il est plutôt détendu face à tout cela.”

Toby a déclaré : “J’étais furieux quand ma mère m’a dit que l’école avait dit que mon mulet devait y aller.

“Mais ensuite, j’ai pensé à organiser une collecte de fonds et à gagner un peu d’argent pour une œuvre caritative et je me suis senti mieux.

“Ma mère a parlé de l’hôpital Freeman de Newcastle parce qu’ils ont sauvé mon grand-père l’année dernière et que je pourrais peut-être aussi aider d’autres personnes qui ont eu une crise cardiaque.”

Pour faire un don à Toby, allez ici.

Le Sun a contacté l’Académie catholique de St Aidan pour obtenir ses commentaires.