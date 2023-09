Mon fils, 13 ans, a été mutilé par deux chiens américains Pocket Bully – il a sangloté « Je vais mourir, tu dois me sauver maman »

Une maman a raconté comment son fils l’avait suppliée de le sauver après avoir été mutilé par deux chiens American Pocket Bully.

Le jeune de 13 ans a été violemment attaqué alors qu’il se trouvait chez un ami à Birmingham – la bête lui arrachant des morceaux de jambe.

Le jeune de 13 ans a été violemment agressé alors qu’il se trouvait chez un ami. Crédit : BPM

L’adolescent a perdu le côté de ses deux chevilles et une grosse partie de sa cuisse Crédit : BPM

L’horreur s’est déroulée le dimanche 25 juin vers 13 heures alors qu’il regardait son compagnon jouer à des jeux vidéo.

La mère du garçon, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à Birmingham Live : « En 15 minutes, il y avait du sang partout. Mon fils m’a téléphoné et m’a dit ‘Je suis attaqué par un chien. Tu dois me sauver maman’.

« Je lui ai dit ‘tu dois faire pression dessus pour arrêter le saignement’. Il a dit ‘il me manque des morceaux de jambes’. Il a dit ‘s’il te plaît, appelle-moi une ambulance, maman’. »

L’attaque s’est produite alors que le père de l’ami de l’écolier se rendait au magasin, laissant la sœur aînée de son ami combattre courageusement le chien.

La mère a déclaré : « Mon mari est arrivé au bout d’environ cinq minutes et j’étais là après environ sept minutes. Il m’a dit « prends une ambulance » d’une manière horriblement paniquée. J’ai alors compris à quel point c’était grave.

« Mon mari travaille avec des tronçonneuses et savait quoi faire et m’a administré les premiers soins. J’ai couru à l’étage et j’ai vu le sang. Le chaos. Le nombre de fois où mon fils a dit ‘Je vais mourir’. »

Les chiens bully de poche seront-ils interdits ? Bien que la situation concernant les XL Bullies soit claire, l’avenir des autres races d’intimidateurs est incertain. Quant aux chiens de poche, Downing Street a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise. Cependant, au cours des prochaines semaines, la police, les ministres et les experts travailleront ensemble pour décider quels chiens seront interdits. Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise.

L’ambulance est arrivée 25 minutes plus tard et il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale majeure d’urgence.

L’adolescent a perdu le côté de ses deux chevilles, une grande partie de sa cuisse et avait un trou dans chaque jambe qui devait être recousu de l’intérieur.

La mère a déclaré : « Il a été hospitalisé pendant trois jours. Il était sous morphine à cause de la douleur. Et on lui a donné des antibiotiques. »

Cela fait suite à une série de violences à travers le pays, notamment une tragédie au cours de laquelle un homme de 52 ans est décédé alors qu’il était censé protéger sa mère âgée des chiens XL Bully.

La mort d’Ian Price a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui a promis d’interdire la race.

Après les récentes attaques, le garçon a dit à sa mère : « Pourquoi personne ne me connaît ? Pouvons-nous raconter mon histoire ? Cette race est un problème pour tout le monde.

« Je lui ai dit qu’il était un enfant et qu’il ne voulait pas raconter son histoire pour lui. Mais il a dit : ‘Je suis un enfant et on m’oublie et les gens n’y réfléchiront pas à deux fois avant d’avoir ces chiens.’ je ne veux pas que cela leur arrive ».

Une porte-parole de la police des West Midlands a déclaré : « Nous avons été appelés à une adresse près de Kings Road, à Kingstanding, le 25 juin, après qu’un garçon a été mordu par un chien.

« Les policiers se sont rendus sur place et ont saisi le chien et l’ont emmené dans un chenil sécurisé.

« Le garçon a été transporté à l’hôpital pour être soigné pour des blessures à la jambe. Nous avons parlé à toutes les parties et il a été convenu d’un commun accord que le chien, un Pocket Bully, serait endormi. Aucune autre mesure n’a été prise. »