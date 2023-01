Mon fils, 12 ans, s’est fait confisquer son manteau d’hiver par l’école – ils veulent qu’il porte une veste fine même lorsqu’il est dehors dans la neige

Le manteau d’hiver d’un élève a été confisqué par un temps glacial par des enseignants qui voulaient qu’il porte une “veste très fine”, a déclaré son père.

Levon Bayley, 12 ans, s’est même fait enlever sa veste North Face à son arrivée à l’école car il neigeait.

La veste North Face de Levon Bayley a été confisquée à plusieurs reprises. En photo avec papa Aaron 1 crédit

Aaron 1 crédit

Il a commencé à porter son plus grand manteau après une alerte sanitaire, mais son école s’est plainte que cela allait à l’encontre de la politique uniforme.

Papa Aaron, 47 ans, a déclaré qu’il avait été admis à l’hôpital avec une suspicion de streptocoque A en novembre et affirme que ceux qui le soignaient lui avaient dit que le manteau de l’école ne lui convenait pas.

Lorsque Levon a été diagnostiqué plus tard avec la grippe, ses parents l’ont laissé porter un manteau épais si les températures baissaient, mais l’école de Newcastle l’a confisqué à plusieurs reprises.

Aaron a déclaré à ChronicleLive: “Deux experts médicaux, le médecin et l’hôpital, ont déclaré que le manteau n’était tout simplement pas assez chaud et qu’il devrait porter un meilleur manteau par ce temps.”

“Lorsque le temps est doux, cela ne me dérange pas de l’envoyer à l’école avec le manteau de la Jesmond Park Academy. Mais quand il fait vraiment froid, je ne veux pas qu’il soit susceptible d’attraper quoi que ce soit d’autre.

“Mais l’école ne semble pas comprendre. Ils ont cette sorte d’attitude à la Dickens envers les enfants, et les enfants et les parents feront ce qu’ils disent”.

Aaron décrit le manteau comme une “polaire très fine avec une fine doublure dans laquelle la polaire se zippe”.

Après que la neige soit tombée dans la région lundi et jeudi, Aaron a envoyé Levon à l’école dans un manteau d’hiver chaud et rembourré, que l’école a ensuite confisqué pour la durée de la journée scolaire.

Il a dit: “Quand il est arrivé à l’école portant le manteau, il y avait trois professeurs qui l’attendaient, chacun d’eux portant un grand manteau d’hiver, et ils ont confisqué le sien.”

Aaron, qui est également enseignant, a ajouté que la veste Canterbury, qui coûte 56 £ pour la veste et la polaire, est chère et n’a pas besoin de faire partie de l’uniforme.

Il a ajouté: “Si vous êtes une famille en difficulté qui a plus d’un enfant à l’école, vous cherchez plus de 100 £ pour un manteau alors que vous pourriez aller au supermarché et probablement leur acheter un manteau pour 20 £, ce qui est un beaucoup plus chaud.

“Ils ont vraiment besoin de réfléchir à certaines des politiques qu’ils ont parce que ce n’est pas le pantalon, un pull ou un blazer avec l’emblème de l’école, c’est un manteau.”

Les informations sur le site Web de la Jesmond Park Academy indiquent: “Tout élève arrivant à l’école dans ce que nous considérons comme un uniforme incorrect travaillera de manière isolée à moins que le problème ne puisse être corrigé, par exemple en changeant de chaussures ou en retirant des bijoux. Cette règle n’est pas négociable et s’applique à tous étudiants.

“L’école n’accepte pas les notes ou les lettres des parents/tuteurs pour excuser les élèves de porter l’uniforme scolaire complet.

“Tout élève qui ne peut pas porter l’uniforme scolaire complet en raison d’une condition médicale devra fournir à l’école une lettre appropriée d’un professionnel de la santé expliquant comment le port de l’uniforme affecterait négativement son état.

“Pour les problèmes en cours, une telle lettre devrait être renouvelée au début de chaque année universitaire.”