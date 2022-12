Mon fils, 12 ans, est frappé par des inconnus dans la rue à cause de sa coiffure “man bun” – c’est déchirant

Un JEUNE garçon qui a choisi de se faire pousser les cheveux pour une œuvre caritative a été frappé par un inconnu dans la rue à cause de son «chignon d’homme».

Ben Sarak, 12 ans, de Middleton, a été la cible d’intimidateurs pour avoir attaché ses longs cheveux.

Ben Sarak, 12 ans, a été frappé par un inconnu à cause de son chignon Crédit : MEN Media

Ben, avec maman Natasha, a fait pousser ses cheveux pour la charité Crédit : MEN Media

Le jeune homme a demandé à sa mère, Natasha, s’il pouvait laisser pousser ses cheveux jusqu’à la taille après avoir vu d’autres faire un don au Little Princess Trust.

Il a fallu trois ans pour que ses cheveux arrivent là où il voulait qu’ils soient, mais au cours de cette période, Ben a fait face à d’horribles agressions verbales et physiques.

Sa mère a déclaré que regarder les abus se dérouler tout en sachant qu’il le faisait juste pour aider les autres avait été difficile.

Natasha a déclaré à Manchester Evening News: “C’est déchirant pour moi. En tant que maman, j’étais dévastée. Tout le monde sait à quel point Ben est un gentil garçon.

« Il a appris à rire quand il appelle une fille et s’en va. Il a persévéré, mais il a hâte de le faire couper, donc ça a été un défi.

Ben avait été inspiré de vouloir s’impliquer dans le Little Princess Trust au début de 2020 lorsque les restrictions du coronavirus signifiaient qu’il ne pouvait pas se faire couper les cheveux.

L’organisation fournit gratuitement des perruques en vrais cheveux aux enfants et aux jeunes qui perdent leurs cheveux alors qu’ils luttent contre le cancer.

Mais une fois que les cheveux de Ben sont devenus assez longs pour être attachés, Natasha dit qu’il a été attaqué pour les avoir portés en chignon.

Elle a déclaré: “Il a toujours été insulté. Il a un joli visage; il est beau, donc on l’appelle toujours une fille, que les gens soient méchants ou non.

“On entrera dans un café et on l’appellera madame. Il dira : ‘Je suis un garçon’.”

Natasha se souvient de la première fois que Ben a été attaqué alors qu’il rentrait de l’école.

Trois personnes l’ont rattrapé et ont commencé à lui tirer les cheveux tout en l’appelant une fille et en le bousculant.

Dans un autre exemple, un enfant a commencé à le suivre avec une pierre lui demandant s’il était une fille, puis a frappé Ben au visage.

Elle a déclaré: “Il a eu quelques incidents, mais vous savez quoi, il a développé une peau très épaisse à ce sujet. C’est tellement déchirant.

“Cela me rend vraiment fier parce qu’à tout moment il aurait pu me demander de le réserver chez le coiffeur pour le faire couper, mais il ne l’a jamais fait.

“Il a continué. Je dois être fort pour lui devant lui et lui dire qu’il est meilleur que [the bullying] et que tout va bien.

Le 21 janvier, Ben se coupera les cheveux qui iront au Little Princess Trust.

Il a également collecté 1 350 £ sur son objectif de 1 500 £ qui seront reversés à l’association caritative de protection sociale The Fed.

Sur la page de collecte de fonds, Ben a expliqué pourquoi il avait choisi l’argent pour y aller.

Il a écrit: «Je veux collecter des fonds pour la Fed parce que mon arrière-grand-père Gerry a été soigné à Heathlands Village pendant 3 ans.

“Le personnel était incroyable et sympathique, et nous savions qu’il était si bien soigné.

“J’avais un lien très étroit et spécial avec mon grand-père, alors je fais cela en son honneur et en sa mémoire.”

Toute personne souhaitant donner de l’argent à la collecte de fonds de Ben peut le faire ici.

Natasha a déclaré: “C’est déchirant pour moi.” Crédit : MEN Media