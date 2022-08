Mon fils, 12 ans, a été tué par un chauffeur qui avait DIT aux flics qu’il voulait “écraser les enfants” – c’est de leur faute

Une maman en deuil dont le fils de 12 ans a été tué par un chauffeur qui a averti les flics qu’il voulait “écraser les enfants” a déclaré que la police était “les vrais criminels”.

Le fils de Jo Fricker, Harley Watson, a été tué par l’automobiliste schizophrène Terence Glover, 52 ans, devant son école d’Essex le 2 décembre 2019.

Harley Watson est décédé des suites d’un délit de fuite devant son école dans l’Essex Crédit : PA

Glover avait une longue histoire de maladie mentale Crédit : PA : Association de la presse

Une enquête du Bureau indépendant pour la conduite de la police a conclu qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.

Jo, 35 ans, a qualifié les conclusions de l’IOPC d'”insultantes” après qu’un jury d’enquête en juin eut conclu que les actions de la police et des services de santé mentale “avaient peut-être contribué à sa mort”.

La mère de Loughton, Essex, a déclaré à propos du rapport: «C’est insultant pour moi et ma famille et cela se moque de la mémoire de Harley.

“Mon fils devrait avoir 15 ans en ce moment et profiter de ses vacances d’été avec ses amis. Au lieu de cela, tout ce que nous avons, ce sont ses affaires.

« J’étais présent à l’enquête. J’ai entendu les témoignages et j’ai vu les multiples manquements.

« Le rapport du FIPOL contredit tout ce que nous avons entendu.

“En ce qui me concerne, la police est dans la ligne de tir aux côtés de Glover.”

Jo n’a pas pu embrasser son fils au revoir le jour de sa mort car son corps a été considéré comme une “scène de crime” après que Glover a monté le trottoir dans une Ford KA, frappant neuf enfants et un adulte alors qu’ils quittaient l’école.

Son chagrin a été aggravé car elle considère sa mort comme “complètement évitable”.

La mère de deux enfants a déclaré: «La police avait toutes les preuves pour savoir que Glover était un homme dangereux.

«Je ne trouve pas les mots pour décrire la frustration que je ressens en sachant qu’ils étaient si près de le mettre là où il devait être et que mon fils n’était peut-être pas mort.

«Glover se dirigeait effectivement vers la police avec ses mains menottées et disait:« Emmenez-moi »et la police le refoulait.

‘MOCKERY DE LA MÉMOIRE DU FILS’

“Ils n’ont aucune idée du traumatisme que j’ai subi et produire ce rapport ne trouvant personne responsable est une parodie de la mémoire de mon fils.”

Jo a vu Harley vivant pour la dernière fois le matin du 2 décembre 2019, lorsqu’elle l’a embrassé au revoir et qu’il s’est rendu au lycée Debden.

Elle a dit: “Je lui ai donné un baiser et un câlin et lui ai dit que je l’aimais, puis il est parti.”

Mais, vers 15 h 20, alors que Harley et ses amis sortaient des portes de l’école avec leurs sacs à dos et commençaient à rentrer chez eux, ils ont été fauchés par la voiture de Glover.

Il était connu des services de santé mentale depuis 2012, après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde suite à son arrestation pour avoir menacé son voisin avec un couteau,

Et en janvier 2021, Glover a été détenu indéfiniment en vertu de la loi sur la santé mentale, après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable par responsabilité atténuée de Harley Watson et de tentative de meurtre d’un jeune de 23 ans et de neuf enfants, âgés de 12 à 16 ans, au Snaresbrook Crown de Londres. Rechercher.

LES ACTIONS “ONT ÉCHOUÉ”

Le 30 juin 2022, lors de l’enquête de Harley, un jury est parvenu à une conclusion narrative. Ils ont constaté que les actions de la police d’Essex “étaient en deçà” de ce qu’ils jugeraient adéquat, soulignant qu’une évaluation de la santé mentale de Glover le 30 septembre 2019 était inadéquate, ce qui a conduit à ne pas le détenir en vertu de la loi sur la santé mentale, ce qui “a causé ou contribué à la mort de Harley.

L’enquête a appris que l’évaluation de la santé mentale en question avait duré “moins de trois minutes” et avait conduit Glover à être libéré de sa garde à vue deux mois seulement avant de tuer Harley.

Le coroner principal d’Essex, Lincoln Brookes, a déclaré que Glover avait dit à la police lors d’appels précédents au 999 qu’il “pourrait écraser des écoliers”, ainsi que d’autres appels leur disant qu’il “se sentait persécuté par des voisins, leurs enfants ou d’autres”.

Mais le rapport de synthèse de l’IOPC publié le 2 août n’a identifié aucune possibilité d’apprentissage supplémentaire pour les officiers à la suite du cas de Harley.

Il a conclu qu’il n’y avait “aucune indication qu’un policier s’était comporté d’une manière qui justifierait une procédure disciplinaire ou aurait commis une infraction pénale”.

Il a également constaté que la police d’Essex fonctionnait « dans le cadre des politiques et procédures en place » et « considérait les options qui s’offraient à elle » pour tenter de traiter avec Glover.

Il a conclu que la police d’Essex avait déjà commencé à «réexaminer ses politiques existantes pertinentes et à élaborer de nouvelles stratégies» au moment de l’enquête du FIPOL et qu’aucune «opportunité d’apprentissage supplémentaire» n’avait été identifiée.

Jo, qui s’est séparé du père de Harley – qui n’avait aucun contact avec lui – quand il avait deux ans, et vit avec son beau-père, professeur d’éducation physique, Ryan, 36 ans, et leur fille, Jessie, six ans, a déclaré: “Ils mettent tout le blâmer l’évaluation de la santé mentale en septembre 2019, mais il y a eu plusieurs fois où ils auraient pu faire quelque chose avant.

«Ils avaient ce dont ils avaient besoin pour retirer Glover de la rue et ils ne l’ont pas fait.

“Nous avons entendu lors de l’enquête qu’ils ont échoué et qu’ils ne mettent toujours pas les mains en l’air et n’acceptent pas les échecs.

«Ils ne font que mettre plus de détresse dans notre famille en ne levant pas la main et en admettant qu’ils se sont trompés.

«Je suis censé retourner au travail dans quatre semaines et ils n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu et m’ont causé plus de colère et de bouleversement.

“C’est honteux, embarrassant et insultant pour la mémoire de Harley.”

Jo a également condamné le traitement réservé par la police à l’homme qui a tué son fils.

Elle a déclaré: «C’est si difficile pour moi d’être en colère contre Glover alors que d’autres personnes ont contribué à ses actions ce jour-là.

«Je suis plus en colère contre les services qui sont censés nous protéger que contre lui.

“Certaines personnes n’ont pas fait leur travail correctement, ce qui a finalement conduit à la mort de Harley.

“ILS ONT DONNÉ L’ARME À GLOVER”

“En ce qui me concerne, ils ont essentiellement donné l’arme à Glover.”

Bien qu’elle déteste Terence Glover pour avoir tué son fils, Jo se rend compte qu’il était très malade.

Elle a déclaré: «Au fond, en tant qu’homme, je déteste vraiment Glover pour ce qu’il a fait.

« Mais c’est vraiment difficile d’être aussi en colère contre quelqu’un qui ignore à ce point sa maladie.

“Quand je regarde les preuves et que je lis qu’il a appelé la police et qu’il lui a dit qu’il allait faire ça, je pense que c’est un être humain dégoûtant, mais mon instinct me dit que c’était un appel à l’aide.

« Il disait essentiellement : ‘Si vous ne m’aidez pas, je le ferai’. Et ça, pour moi, c’est lui qui demande de l’aide.

“Il voulait que quelqu’un le prenne au sérieux et finalement, c’est pourquoi il a fait ce qu’il a fait.

“La schizophrénie paranoïde n’est pas prise suffisamment au sérieux et elle n’obtient pas la couverture dont elle a besoin.”

Pendant ce temps, Jo est hantée par les événements de cette terrible journée, lorsqu’un ami l’a appelée au travail et l’a avertie qu’il y avait eu un “accident à l’extérieur de l’école”.

Rencontrée par la police à la station de métro Snaresbrook, elle a été conduite à l’hôpital Whipps Cross à Leytonstone, dans l’est de Londres, où Harley avait été emmenée.

Elle a déclaré: «Il y avait une femme au-dessus de lui qui lui faisait la RCR et ils disaient toutes ces choses médicales.

“Puis j’ai entendu le médecin demander l’heure et j’ai su qu’ils donnaient l’heure de sa mort.

“Je me souviens juste d’avoir crié:” Non, n’arrête pas, s’il te plaît, n’arrête pas.

Déménagée dans une pièce séparée avec Harley, Ryan, ses grands-parents et un policier, Jo a été bouleversée lorsqu’elle n’a pas pu tenir son fils une dernière fois.

Elle a déclaré: «Je me souviens m’être appuyée sur lui et avoir voulu le serrer dans mes bras, mais je ne pouvais pas parce que Harley faisait partie de la scène du crime.

“Je voulais juste mettre mes bras autour de lui et le serrer dans mes bras.”

Sa première chance de le tenir est venue une semaine plus tard à la chapelle du repos.

Elle a déclaré: «Les gens du directeur de funérailles avaient l’habitude de travailler avec ma mère et ont dit qu’ils le soulèveraient pour moi, afin que je puisse le serrer dans mes bras.

“J’ai ressenti une émotion tellement écrasante en le tenant, c’était tellement personnel.

“C’était la chose la plus intime que j’aurais pu faire à ce moment-là.”

Restée seule avec ses souvenirs de son “enfant extrêmement généreux, bon et heureux”, des moments spéciaux, comme leur long week-end à Paris, juste tous les deux, en juillet pour fêter son 12e anniversaire sont désormais encore plus précieux.

Elle a déclaré: «C’était vraiment le début pour que nous devenions amis, et pas seulement maman et fils.

“Je me souviens d’avoir été assis dans l’Eurostar, parlant de tous les endroits où nous pouvions aller ensemble, ou avec son beau-père.

“C’était un moment tellement crucial parce que je pouvais voir qu’il devenait un jeune homme.”

Un autre souvenir précieux a été de regarder Harley essayer le parachutisme en salle en avril 2019.

Elle a déclaré: “Il était pétrifié mais je savais qu’il apprécierait ça.

“J’étais sur le point de me mouiller parce que c’était tellement drôle, la façon dont son corps était si incontrôlable.

“Il est venu et a dit:” J’ai vraiment apprécié cette maman “.”

Maintenant – comme lors de son 15e anniversaire deux jours après son enquête – elle est obligée de marquer des jours importants sans lui.

Elle a déclaré: «Ses grands-parents, mes frères et sœurs et les amis de l’école de Harley ont lancé un ballon ensemble quand il aurait eu 15 ans et Jessie était catégorique sur le fait qu’elle voulait chanter Joyeux anniversaire à Harley, avec son gâteau au chocolat préféré.

« Elle ne connaît pas la vraie raison pour laquelle son frère est mort. Nous lui avons dit que Harley rentrait de l’école à pied et qu’il était tombé et s’était cogné la tête et que les médecins ne pouvaient pas le soigner à nouveau, alors maintenant c’est un ange.

“Elle est trop jeune pour connaître la vérité et se faire enlever son innocence.”

Pour Jo, non seulement elle ne verra jamais son fils réaliser ses rêves, qui allaient de devenir paléontologue quand il était tout petit à être footballeur ou acteur en vieillissant, mais sa perte a également ébranlé sa foi dans les services destinés à Protège nous.

Appelant des agences comme la police “imparfaites”, elle dit qu’elle est devenue hypervigilante, car elle ne se sent plus en sécurité.

Elle a déclaré: “J’ai l’impression de ne plus être en charge de ma vie. C’est hors de mon contrôle.

« Vous pensez que ces agences sont en place pour assurer votre sécurité, mais elles sont imparfaites.

“Je dois être conscient et en alerte, vigilant tout le temps.”

Et tandis que rien ne ramènera Harley, Jo continuera à se battre pour des changements dans la façon dont des individus comme Terence Glover sont traités par la police et les services de santé, pour empêcher quiconque d’endurer sa douleur.

Elle a déclaré: «Il doit y avoir une certaine responsabilité pour les personnes impliquées et des conséquences pour les mauvaises pratiques.

“En fin de compte, je ne veux pas qu’une autre famille traverse quelque chose de similaire à ce que nous avons vécu.”

L’Essex Partnership University NHS Foundation Trust (EPUT) et le conseil du comté d’Essex ont envoyé leurs condoléances à Jo et à sa famille, ont accepté les conclusions de l’enquête et traitent également de leurs procédures de fonctionnement.

Et le chef de police adjoint Andy Prophet a déclaré: “Au nom de la force, je voudrais présenter mes sincères excuses pour les manquements de la police d’Essex identifiés lors de l’enquête.”

Le directeur régional du FIPOL, Graham Beesley, a ajouté ses condoléances.

Il a déclaré: “Nous n’avons trouvé aucune indication qu’un officier ou un membre du personnel de police ait enfreint les normes de comportement professionnel.

“Nous reconnaissons qu’il est difficile de comprendre qu’aucun individu n’est responsable, cependant, les critiques du jury d’enquête concernant la police d’Essex ne correspondent pas nécessairement au seuil de mesures disciplinaires contre les policiers et le personnel.”

Jo lance un appel aux dons à la mémoire de Harley pour le groupe de soutien aux victimes Hundred Families.