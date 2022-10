Mon fils, 1 an, est mort dans une chute depuis notre balcon du 4ème étage après avoir ouvert la fenêtre et pensé qu’il était avec papa… J’ai le cœur brisé

Une maman en deuil a raconté comment son fils “aventureux” de 15 mois est mort dans une chute d’horreur depuis la fenêtre de son balcon après avoir grimpé sur sa petite voiture électrique.

Mihaela Baicans préparait le déjeuner en mai lorsque Zayn, un an, trottinait sur leur balcon sans qu’elle s’en aperçoive – grimpant sur sa petite voiture électrique.

Mihaela Baicans préparait le déjeuner en mai lorsque Zayn trottinait sur leur balcon sans qu’elle s’en aperçoive Crédit : Kennedy News

La jeune femme de 27 ans affirme avoir entendu un bruit “fort” suivi d’un cri avant que quelqu’un ne crie qu’un enfant était tombé.

Mihaela, étudiante infirmière terrifiée, a ensuite descendu les escaliers de son appartement au quatrième étage avant de trouver son petit garçon inconscient par terre.

Le jeune avait réussi à grimper sur le toit de sa voiture et à tomber par la fenêtre du balcon de la famille qui “s’ouvrait comme une porte”, après que chaque parent ait pensé qu’il était avec l’autre.

Le petit Zayn a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital avec une grave hémorragie cérébrale et est tombé dans le coma, avant d’être malheureusement déclaré mort le 29 mai de cette année.

Maintenant, Mihaela, le cœur brisé, exhorte tous les parents à protéger leurs maisons contre les enfants, tout en les suppliant de “passer chaque instant” avec leurs petits alors qu’elle lutte pour perdre son enfant unique.

Mihaela, qui a déménagé de Hednesford, dans le Staffordshire, à Petrosani, en Roumanie, en 2020, a déclaré : “C’était un jeudi typique.

“Zayn s’est réveillé de sa sieste et est allé dans le salon avec son père [Alex Baicans, 32] pendant que j’étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner.

“J’ai ouvert la porte qui donne directement sur le balcon et j’ai ouvert la fenêtre pour avoir de l’air frais.

« Pendant un moment, Zayn est parti et son père a cru qu’il était entré dans la cuisine. Je ne l’ai pas entendu à cause de la hotte aspirante. Je ne savais pas qu’il avait quitté le salon ou qu’il était sur le balcon.

“J’ai entendu un bruit si fort et j’ai immédiatement commencé à trembler. Je me souviens avoir été choqué et une émotion paralysée s’est glissée de la tête aux pieds.

“Mon premier réflexe a été de vérifier pour voir où il se trouvait, puis j’ai entendu quelqu’un crier fort” un enfant est tombé “.”

Mihaela et Alex se sont ensuite précipités à l’extérieur pour trouver le petit corps de Zayn sur le sol – sous le regard horrifié d’un de leurs voisins.

Après qu’un inconnu ait appelé une ambulance, il a été transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins ont désespérément tenté de le stabiliser avant d’accepter de le mettre dans un coma artificiel.

Le bambin a ensuite été transporté d’urgence par hélicoptère vers un hôpital pour enfants à proximité où ses parents ont attendu trois jours terrifiants pour voir si son état s’améliorait.

Mihaela a déclaré: “J’ai descendu les escaliers en criant et je l’ai vu par terre.

“Il est monté dans sa voiture électrique, a atteint le rebord de la fenêtre, a réussi à ouvrir la moustiquaire et est tombé du quatrième étage.

“J’ai crié pendant 10 minutes d’affilée jusqu’à ce que l’ambulance arrive. Je ne sais pas qui a appelé l’ambulance – c’est probablement le type qui a dit qu’il était tombé.

“À l’hôpital, il a commencé à avoir des convulsions pendant que les médecins tentaient de le stabiliser. Ils l’ont plongé directement dans un coma artificiel.

“Un hélicoptère est venu de Timisoara [western Romania]. Son état s’est beaucoup aggravé et il a été envoyé à l’hôpital d’urgence pour enfants Louis Ţurcanu.

“En attendant dehors, j’ai découvert qu’il était dans le coma de stade quatre avec des chances de survie minimes.

“Après quelques heures, ils m’ont laissé entrer pour rester avec lui. Personne d’autre n’était autorisé à part moi. Ma famille a tout essayé pour avoir un seul moment avec lui mais ils n’ont pas eu la chance.

“À l’hôpital, je suis resté là, incrédule. J’étais engourdi.

“Les médecins m’ont dit qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient et qu’ils attendaient au moins 72 heures pour voir ce qui se passait.”

Lorsque Mihaela a été autorisée à voir son fils, elle a été dévastée de lui trouver les yeux “sans vie” et vitreux.

Mihaela a déclaré : “Après 24 heures, ils ont finalement laissé mon mari voir notre enfant aussi. J’ai déjà vu tous les signes qu’il ne montrait aucune amélioration.

“Ses yeux ont commencé à s’ouvrir et ils étaient sans vie.

“Zayn avait un hématome massif sur tout son cerveau, il était en vie depuis au moins 48 heures à cause des ventilateurs.

“Le dimanche soir vers 1h30 du matin, j’ai reçu un appel du médecin m’informant que le cœur de Zayn avait cessé de battre.”

Zayn, qui était « aventureux » et avait une « personnalité spéciale » est malheureusement décédé trois jours après l’accident.

Sa mère exhorte maintenant les autres parents à s’assurer que leurs maisons sont sûres pour les enfants jusqu’à ce qu’ils «comprennent le danger qui les entoure».

Mihaela a déclaré: “Mon conseil aux autres parents n’est pas de le prendre pour acquis. D’arrêter de stresser à propos du nettoyage et de la cuisine et de passer chaque instant avec leurs bébés.

“Et bien sûr, mon message principal est de sécuriser leurs maisons jusqu’à ce que leurs enfants commencent à comprendre le danger qui les entoure.

“Zayn est né le 16 février 2021. Il était si spécial.

“Il a commencé à marcher à sept mois. Il était tellement aventureux et nous lui avons donné la liberté d’explorer, mais notre erreur a été de ne pas prendre suffisamment de précautions.

“Il aimait tellement la musique. Il avait l’habitude de danser tout le temps, surtout sur des chansons d’Ed Sheeran.

“[He had] une personnalité si spéciale et il aimait les gens – même les étrangers. Il n’était pas timide du tout.

“Moi et son père sommes ensemble depuis 2013 et nous nous sommes mariés la même année où nous avions prévu d’avoir Zayn. Il était tellement recherché, par nous et toute notre famille.”