Mon film Netflix préféré vient d’avoir une suite – et ce thriller sombre est tout aussi délicieux que le premier

Tous les films n’ont pas besoin d’une suite. Même si j’ai adoré « The Platform » lorsqu’il est arrivé sur Netflix début 2020, le thriller de science-fiction ressemblait au film « one and done » par excellence. Lorsqu’une suite a été annoncée par la suite, j’ai eu des émotions mitigées.

Avance rapide jusqu’à maintenant et « The Platform 2 » est arrivé sur Netflix, et après avoir moi-même fait un voyage au Pit (Remarque : j’ai décidé de regarder en prenant mon petit-déjeuner. Je ne le recommande pas.) cela me fait grand plaisir de dire que « The Platform 2 » répond exactement à ce que je voulais d’une suite en s’appuyant intelligemment sur son prédécesseur.

Il a quelques défauts, comme celui d’être trop ambigu dans le troisième acte, mais « The Platform 2 » semble voué au statut de culte et en passe de devenir un véritable joyau de la bibliothèque de films internationaux en pleine croissance de Netflix. Voici pourquoi c’est un repas copieux, que je commanderais à nouveau.

« The Platform 2 » a évité ma plus grande peur

La plateforme 2 | Bande-annonce officielle | Netflix-YouTube



Regarder dessus

En me dirigeant vers « The Platform 2 », ma plus grande crainte était que le film ne justifie pas sa propre existence.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel sur le premier film, « The Platform 2 » se déroule une fois de plus dans une haute tour de prison composée de 333 étages connue sous le nom de The Pit. Chaque jour, une plate-forme flottante remplie de nourriture descend à travers les étages et les détenus se gavent le visage pendant deux minutes. Ceux des étages supérieurs profitent d’un festin, tandis que ceux d’en bas vivent de restes.

En entrant dans cette suite, ma préoccupation était que « La Plateforme » ait pu étendre ce concept de base très intrigant aussi loin que possible. À travers les yeux du protagoniste du premier film, Goreng (Iván Massagué), la nature égoïste de l’humanité est observée et nous voyons la prison depuis plusieurs étages (les détenus sont déplacés au hasard entre les niveaux chaque mois). Je ne savais tout simplement pas s’il restait un chemin à parcourir – comment « The Platform 2 » éviterait-il de se sentir obsolète ?

(Crédit image : Netflix)

Dans « The Platform 2 », la Fosse est fondamentalement la même, mais au lieu que l’establishment oppressif change, ce sont les gens qui se sont développés. Un groupe au sein de la prison a commencé à appliquer un nouveau système selon lequel les détenus ne prennent qu’un seul aliment. la plate-forme qu’ils ont demandée après avoir été jetés dans la fosse.

Ceux qui enfreignent cette règle et prennent plus que leur juste part sont rapidement punis. Nos nouveaux protagonistes, Perempuan (Milena Smit) et Zamiatin (Hovik Keuchkerian), sont rapidement mis au courant de ces « lois » et deviennent eux-mêmes les exécuteurs des règles, tentant de promouvoir des moyens d’existence plus justes dans cet endroit infernal auprès des sceptiques. les détenus ne les suivent pas.

(Crédit image : Netflix)

Cela éloigne « The Platform 2 » d’un personnage principal unique luttant pour sa survie au sein d’un système qui favorise l’auto-préservation, et permet à la suite de commenter plus largement ce qui se passe lorsqu’un groupe de personnes se réunit pour lutter pour un une meilleure société dans son ensemble. Ce léger changement maintient « The Platform 2 » attrayant, même lorsqu’il explore le même endroit qu’auparavant.

Cette suite est définitivement pour les fans

Il est juste de dire que si vous n’avez pas apprécié « The Platform », cette suite ne vous plaira pas. De plus, si vous n’avez pas regardé le premier film, n’essayez même pas de regarder celui-ci en premier. « La Plateforme 2 » ne fait aucune concession pour les nouveaux arrivants et est conçue comme une continuation. Il existe des dizaines de rappels et de références ici.

(Crédit image : Netflix)

« The Platform 2 » peut parfois être assez dégoûtant, pour ne pas dire extrêmement brutal, mais tout cela est au service de l’histoire. Même si ses critiques à l’égard de notre société capitaliste ne sont guère subtiles, elles ont du mérite, et les spectateurs qui réfléchissent aux thèmes les plus profonds d’un film seront ravis de démêler tout ce qui est contenu dans « The Platform 2 ». Ne vous attendez pas à obtenir des réponses à toutes les questions, de nombreux points de l’intrigue restent en suspens.

Un autre domaine dans lequel « The Platform 2 » brille est celui des personnages. Le premier film s’est concentré sur The Pit lui-même, avec ses habitants se sentant un peu à peine esquissés, mais la suite est capable de prendre plus de temps pour développer les personnes imparfaites au centre de son histoire tortueuse. Cela ne veut pas dire que ses personnages sont tous sympathiques, mais ils sont tous au moins bien réalisés.

(Crédit image : Netlfix)

Pendant ce temps, derrière la caméra, le réalisateur de retour Galder Gaztelu-Urrutia fait un excellent travail en introduisant les spectateurs dans ce décor dystopique. Bien sûr, le troisième acte de plus en plus surréaliste et étrange aliénera certains spectateurs, mais si vous êtes capable d’accepter la folie et de ne pas prendre chaque scène au pied de la lettre, « The Platform 2 » retiendra votre attention du début à la fin. des moments doux-amers.

Vous devez diffuser « The Platform 2 » sur Netflix

« The Platform 2 » ne conviendra pas à tout le monde – j’ai déjà vu les premières critiques accusant le film de n’avoir rien à dire ou d’être tout simplement trop ambigu pour son propre bien – mais il a réussi à m’impressionner en s’appuyant sur le récit principal. de son prédécesseur tout en conservant l’essentiel de ce qui m’a fait aimer le premier opus.

Son sujet sombre et ses aspects rebutants (je ne peux reprocher à personne de se sentir mal à l’aise pendant des séquences de personnes se bourrant le visage de restes à moitié mâchés), signifient probablement qu’il n’attirera pas l’attention de tous les abonnés de Netflix. Cependant, si vous trouvez le film original captivant, cette suite satisfera également votre faim.

Si « The Platform 2 » n’est pas tout à fait à votre goût, alors pourquoi ne pas consulter la liste complète des films et émissions ajoutés à Netflix ce mois-ci dont le nouveau film d’Anna Kendrick « Femme du moment » qui semble avoir autant de sensations fortes que « The Platform 2 », mais sans la bataille alimentaire.

Flux « La Plateforme 2 » sur Netflix maintenant