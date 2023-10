« Mon film devrait durer 100 ans »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était contestataire, le cinéaste a répondu : « Je suis un profane, je fais aussi partie de cette société. C’est ma voix, c’est la voix du public et c’est la voix d’un Indien ordinaire. »

Shah Rukh Khan, le dernier acteur Jawan, a créé plusieurs records au box-office et continue de fonctionner avec succès dans les cinémas à travers le pays. Comme c’est le cas pour ses films précédents tels que Mersal et Bgil, Atlee a également parsemé Jawan de sa politique en soulevant plusieurs problèmes tels que le suicide des agriculteurs et les infrastructures de santé déplorables, entre autres.

Au point culminant du film, Azad, le jeune personnage de Shah Rukh, a un monologue expliquant comment nous devons interroger notre gouvernement sur des questions importantes et ne pas gaspiller notre précieux vote. Ce monologue est devenu viral sur les réseaux sociaux et a également été utilisé par les deux principaux partis nationaux, le BJP et le Congrès, pour s’attaquer mutuellement.

On a demandé au cinéaste sa réaction à la même chose lors du conclave India Today à Mumbai jeudi. Atlee a déclaré qu’il avait toujours transmis de tels messages politiques dans ses films et qu’il souhaitait que les gens se connectent au monologue de Jawan même après 100 ans.

« Je fais aussi partie de la presse, je fais aussi partie des médias. Je devrais faire des films divertissants avec responsabilité. Sans le message aussi, je peux toujours divertir le public avec mon film mais ensuite, j’ai l’impression que je ne fais pas mon travail. « Je me sens toujours très responsable et je veux connaître les émotions de la société. Donc je ne désigne personne, je comprends juste les vraies émotions, quels sont les problèmes qui circulent et en tant qu’écrivain ou réalisateur, ce que nous pouvons faire pour y remédier. » , a déclaré Atlee expliquant pourquoi il choisit d’ajouter des messages politiques dans ses films.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était anti-establishment, Atlee a nié et a déclaré qu’il ne parlait que de ses émotions. « Je suis un profane, je fais aussi partie de cette société. C’est ma voix, c’est la voix du public, et c’est la voix d’un Indien commun, si vous pouvez le prendre ainsi », a-t-il déclaré.

Atlee a ensuite été informé de la façon dont les politiciens « utilisent » Jawan, les dirigeants du Congrès disant que Jawan est contre le gouvernement Modi et les dirigeants du BJP affirmant que c’est ainsi que le Congrès dirigeait le pays. Réagissant à cela, le cinéaste a déclaré : « Au fond, il faut être très responsable en tant que citoyen. Je ne précise rien mais je parle juste des émotions réelles des gens. Il faut savoir ce qu’est la valeur du vote », comment voter, sur quelles bases voter. Après 100 ans également, ce monologue devrait connecter le public de la bonne manière. Si un entraîneur enseigne à un étudiant comment jouer aux quilles, ce n’est pas pour le prochain match, c’est pour toute la vie. dire un message pour toute une vie, mon film devrait durer 100 ans. »

