Mon extension de navigateur gratuite préférée m’a facilement fait économiser des centaines de dollars

Rat de bibliothèque, accro à la lecture, bibliophile – appelez-moi n’importe lequel de ces noms, je m’en fiche. Depuis mon enfance obsédée par The Bobbsey Twins et Trixie Belden, j’ai acheté bien plus de livres que je ne pourrais jamais en lire. Et psst, ici, je suis sur le point de révéler l’extension de navigateur gratuite qui me permet de nourrir mon habitude sans dépenser un centime – en fait, j’estimerais que cela m’a facilement fait économiser des centaines, voire des milliers de dollars au fil des ans.

Prêt? C’est Extension de la bibliothèqueet il est si facile à utiliser que j’oublie presque que tout le monde ne le sait pas.

Capture d’écran par Gael Fashingbauer Cooper/CNET



J’utilise principalement Google Chrome, je l’ai donc installé pour ce navigateur. Maintenant, lorsque je vais sur Amazon à la recherche d’un livre qui m’intéresse, l’extension affiche du texte sur le côté droit de la page de ce livre et me dit si le livre est disponible dans ma bibliothèque locale. Il affiche également de la musique et des livres audio s’ils sont disponibles à l’emprunt.

Voici un exemple récent : un ami a adoré le thriller de 2018 Quelque chose dans l’eau, de Catherine Steadman. Au moment où j’écris ceci, Amazon vend le livre pour 9,99 $ pour Kindle (8,32 £, 14,43 AU $), 14,95 $ pour le livre audio (12,46 £, 21,59 AU $), 13,64 $ et moins pour une couverture rigide usagée (11,37 £, 19,70 AU $), 12,18 $ et moins pour un livre de poche (10,15 £, 17,59 AU $), et même 19,99 $ et moins pour un CD audio (16,67 £, 28,87 AU $).

Mais lorsque je navigue sur la page Amazon du livre, mon extension de bibliothèque pratique apparaît et me signale que ma bibliothèque locale ici à Seattle a 10 exemplaires du livre audio disponibles, huit exemplaires du livre imprimé et six exemplaires du livre électronique. Eh bien, cinq maintenant – parce que j’ai immédiatement cliqué sur Emprunter pour le livre électronique.

Lorsque j’ai fait cela, l’extension a ouvert une nouvelle fenêtre pour la page du livre sur le site Web de la bibliothèque de Seattle. J’ai de nouveau cliqué sur Emprunter, puis sur Obtenir le livre de la bibliothèque, et il a immédiatement téléchargé le livre électronique sur mon Kindle et l’application Kindle gratuite sur mon iPhone, m’informant que j’avais un accès gratuit au livre pendant 21 jours. Assez bon pour une extension gratuite qui a pris moins de 10 secondes à utiliser du début à la fin.

Bien sûr, la sélection de livres de bibliothèque dépend de la collection de votre système de bibliothèque local. Mais le site Web de Library Extension indique qu’il prend actuellement en charge plus de 5 000 bibliothèques dans le monde. Si le vôtre n’en fait pas partie, vous pouvez demander qu’on l’ajoute.

Les livres chauds, populaires et flambant neufs de ma bibliothèque vont avoir une liste d’attente. Quand j’ai vérifié Ruth Ware est la It Girl, qui vient de sortir le 21 juillet 2022, Library Extension m’a dit qu’il y avait une liste d’attente pour les livres audio, les livres électroniques et les livres imprimés dans ma bibliothèque. Pourtant, c’était utile, car cela m’indiquait combien de personnes avaient déjà une emprise sur le livre et combien de temps l’attente serait. Je pourrais rejoindre la liste d’attente ou non. (Spoiler: je l’ai fait, alors venez me poser des questions sur ce livre dans environ 182 jours. Ne retenez pas votre souffle en attendant ma critique.)

Si vous êtes un lecteur avide comme moi, je ne vois pas pourquoi vous n’utiliseriez pas cette extension. (Je ne reçois absolument aucun retour pour avoir dit cela.) Autant j’aime ma bibliothèque locale, autant son interface Web est pénible à gérer. Et même si j’essaie de soutenir les librairies indépendantes, je me retrouve souvent chez Amazon parce que… eh bien, vous savez, c’est omniprésent. De plus, il est facile d’y trouver un livre et de lire les critiques récentes, de voir la couverture, de déterminer si je veux vraiment le lire. Et comme j’y suis de toute façon, je suis content d’économiser de l’argent et d’aller chercher des livres dans ma bibliothèque au lieu de les acheter. Bonne lecture!

Les stars de “Stranger Things” d’hier à aujourd’hui : Wow, elles ont vraiment grandi Voir toutes les photos