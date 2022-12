Mon expérience sur le traitement du VIH

Lorsque j’ai finalement trouvé un spécialiste des maladies infectieuses dans une nouvelle clinique de ma région, on m’a dit qu’avec des médicaments, je pourrais vivre une vie longue et bien remplie. J’ai 54 ans maintenant.

Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle j’ai appris que j’étais séropositive, mais je me souviens très bien de la première conversation que j’ai eue avec mon médecin. Il m’a diagnostiqué le SIDA et m’a dit qu’il ne me restait que 3 mois à vivre parce que mon nombre de lymphocytes T était inférieur à 10. C’était en 1999.

Après avoir commencé cette thérapie, mon poids a beaucoup augmenté, à 230 livres, et c’est là que j’en suis maintenant. Lorsque je suis passé à mon régime actuel, je n’ai plus pris de poids, mais je n’en ai pas perdu non plus.

La plupart du poids supplémentaire se trouve dans la région de mon estomac. Je dois porter mes chemises deux tailles plus grandes que mes bas. Je dois faire beaucoup de mélanges et d’assortiments lorsque j’achète des vêtements. Si je reçois des robes, je les fais retoucher ou je les fais faire par quelqu’un. C’est difficile de trouver des vêtements qui me vont, et ça coûte toujours plus cher d’avoir des vêtements qui vont bien.

J’ai beaucoup parlé à mon médecin de ma prise de poids. Il me dit toujours de changer ma façon de manger et de faire plus d’exercice. J’ai d’autres problèmes de santé qui rendent le surpoids encore plus dangereux.

Mon médecin m’a recommandé de consulter un conseiller pour m’aider à contrôler mon diabète et à changer mes habitudes alimentaires et d’exercice. Mais faire des changements n’a pas été facile pour moi.