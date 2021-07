Mon expérience m’a bien préparé

Le nouveau manager Jose Mourinho a commencé à travailler à l’AS Roma vendredi en promettant de restaurer la prospérité à long terme après que le club de Serie A ait pris 29 points de retard sur les champions Internazionale en septième la saison dernière.

« Nous voulons faire de la Roma un succès, mais un avenir de succès – pas un moment isolé de succès … nous voulons faire quelque chose de durable », a-t-il déclaré au site Internet du club.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé depuis qu’il avait mené l’Inter à deux titres de champion en 2009 et 2010 et à une victoire en Ligue des champions en 2010, Mourinho a souligné son record en Europe, y compris des arrêts au Real Madrid et à Manchester United.

« Expérience – on dirait que tout devient du déjà vu parce que vous vivez tellement d’expériences. Depuis que j’ai quitté l’Italie, je suis allé au Real Madrid, ce qui a été une expérience incroyable, et j’ai réalisé mon rêve de gagner en Italie, en Angleterre et en Espagne », il expliqua.

« Avec tant d’expériences et d’apprentissage dans les bons et les mauvais moments, je suis beaucoup plus préparé maintenant que je ne l’étais. »

L’entraîneur portugais de 58 ans a déclaré qu’il entretenait d’excellentes relations avec les propriétaires du club, le groupe Friedkin et le directeur général Tiago Pinto, bien qu’il ait laissé entendre qu’il aimerait des ajouts à l’équipe.

« J’espère que les patrons et le réalisateur Tiago auront des cadeaux pour moi, car ce serait sympa. Ce serait une motivation supplémentaire pour moi », a-t-il déclaré.

Lors de son premier jour à la tête, Mourinho a déclaré qu’il prévoyait de rester jusqu’à ce que le club, qui n’a plus remporté de trophée depuis la Copa Italia en 2008, ait retrouvé son ancienne gloire.

« J’espère que le succès arrivera avec moi, car le contrat est un contrat de trois ans – ou, le premier contrat est, peut-être qu’il y en aura un deuxième un jour. J’espère donc que les résultats de notre travail viendront pendant mon temps, » il a dit.