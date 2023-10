Les iPhone 15 Pro et Pro Max se définissent par leurs raffinements et représentent l’une des versions Apple les plus convaincantes depuis des années. Lorsque j’ai examiné les deux téléphones pour la première fois, j’ai été impressionné par la construction plus légère, le nouveau bouton de raccourci, les appareils photo et la puce A17 Pro. Comme l’iPhone 15 classique, les modèles Pro disposent d’un port de chargement USB-C au lieu du connecteur Lightning propriétaire d’Apple, ce qui rend le chargement plus pratique.

Mais il s’est passé beaucoup de choses au cours du mois dernier. Rapports répandus de surchauffe des téléphones fait pour un lancement quelque peu controversé, mais Apple a depuis résolu le problème.

Au cours des quatre dernières semaines, j’ai testé davantage les caméras de l’iPhone 15 Pro, effectué le test d’épuisement de la batterie de CNET, évalué les performances et effectué des tests de charge. Et j’ai eu plus de temps pour utiliser l’iPhone 15 Pro comme smartphone de tous les jours. Voici mes découvertes.

Porte(s) iPhone 15 Pro

Depuis le lancement de l’iPhone 15 Pro, il y a eu quelques controverses, notamment des rapports sur l’iPhone 15 Pro. se plie facilement ou expérience de brûlure d’écran. Je n’ai rencontré aucun de ces problèmes, pas plus que mes collègues de CNET. Selon MacRumeurs, la version bêta d’iOS 17.1 atténue le problème de burn-in, et la version finale, qui vient de sortir cette semaine, pourrait faire de même. Il est difficile de juger de l’ampleur du problème du burn-in sur la base de ces seuls rapports.

Ensuite, il y a eu le boîtier FineWoven. Apple a annoncé qu’elle ne continuerait plus à fabriquer sa propre gamme d’étuis et d’accessoires en cuir pour contribuer à réduire son impact sur l’environnement. En remplacement, Apple a lancé une nouvelle gamme d’étuis FineWoven qui ne sont pas fabriqués à partir de produits d’origine animale.

L’iPhone 15 Pro Max (à gauche) et 15 Pro avec les coques FineWoven d’Apple. Cela a été pris après une semaine d’utilisation. Patrick Holland/CNET

Alors que les étuis protégeaient très bien mes 15 Pro et Pro Max, les étuis FineWoven présentaient une usure après seulement une semaine. La saleté et les éraflures restent facilement ; le boîtier de mon 15 Pro présentait des éraflures et des empreintes même s’il ne l’avait pas beaucoup utilisé la première semaine. L’aimant MagSafe du boîtier a laissé une empreinte circulaire sur les boîtiers de mes 15 Pro et Pro Max.

Pommes page d’assistance sur la prise en charge des étuis FineWoven et les accessoires comprennent des instructions sur la façon de les nettoyer. J’ai essayé cela sur l’un de mes étuis FineWoven, et cela a éliminé la majeure partie de la saleté. Mais je ne veux pas d’une coque de téléphone que je dois nettoyer toutes les deux semaines.

Je porte mon iPhone 15 Pro Max sans coque et je l’utilise Le portefeuille fin de Peak Design, qui est aussi du tissu, mais je peux le toucher sans me soucier des éraflures. Le portefeuille fonctionne avec les étuis Peak Design ou MagSafe pour se fixer magnétiquement à l’arrière de mon téléphone. Après trois semaines d’utilisation, le portefeuille mince Peak Design a toujours l’air neuf, survivant à des heures pénibles à côté des clés dans ma poche.

En savoir plus: 1 mois plus tard, l’iPhone 15 est toujours une excellente mise à niveau

Le plus grand scandale de l’iPhone 15 concernait peut-être des informations faisant état de surchauffe des téléphones. Apple a déclaré à CNET qu’il y avait quatre causes qui rendaient un iPhone plus chaud que la normale, dont aucune n’était spécifiquement liée aux modèles Pro, à leur conception en titane ou à la série iPhone 15 en particulier.

Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur supérieur à 20 watts, le téléphone peut être chaud au toucher. Cela est vrai si vous utilisez un câble Lightning sur la série iPhone 14 ou un câble USB-C sur la série iPhone 15. J’ai utilisé le chargeur de 140 watts de mon MacBook Pro via USB-C pour charger le 15 Pro et j’ai remarqué qu’il était chaud au toucher après 30 minutes.

En savoir plus: Je suis passé d’un iPhone 11 à un iPhone 15 Pro Max. Voici ce qui s’est passé

Selon Page d’assistance d’Apple, la restauration à partir d’un fichier de sauvegarde ou la configuration d’un nouveau téléphone à partir de zéro peuvent également provoquer une température plus élevée de l’iPhone que la normale, tout comme la lecture de jeux gourmands en graphiques. Lorsque j’ai joué à Resident Evil Village sur l’iPhone 15 Pro, il faisait visiblement chaud après 30 minutes.

Certaines applications comme Instagram et Uber ainsi que des bugs dans iOS 17 ont provoqué une surchauffe des iPhones anciens et nouveaux. Apple a travaillé avec les développeurs d’applications pour résoudre le problème (Instagram et Uber ont tous deux mis à jour les versions de l’application) et a publié la mise à jour iOS 17.0.3 pour résoudre le problème.

L’iPhone 15 Pro Max avec son câble USB-C tressé attaché. James Martin/CNET

Tests de charge iPhone 15 Pro et Pro Max

L’un des changements les plus importants apportés à la série iPhone 15 a été l’inclusion d’un port USB-C au lieu du port Lightning. Malgré le changement, les vitesses de chargement sont identiques à celles des modèles de la série iPhone 14.

J’ai effectué plusieurs tests de charge sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. J’ai utilisé un chargeur de 20 watts pour le premier test et j’ai noté comment le pourcentage de batterie augmentait après 30 minutes. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les 15 Pro et Pro Max ont rechargé davantage leurs batteries respectives que les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Test de charge de 30 minutes (adaptateur 20 W) Pourcentage de départ Pourcentage de fin Pourcentage ajouté iPhone 15 Pro 4% 66% 62% iPhone 15 Pro Max 7% 56% 49% iPhone 14 Pro 27% 75% 48% iPhone 14 Pro Max 14% 59% 45%

L’iPhone limite sa vitesse de charge maximale à 27 watts, donc l’utilisation d’un bloc d’alimentation prenant en charge une puissance plus élevée ne permettra pas au téléphone de se charger plus rapidement. J’ai donc effectué le même test plusieurs fois, en utilisant le chargeur de 140 watts de mon MacBook Pro. Je l’ai exécuté avant et après l’installation d’iOS 17.0.3 et les vitesses de chargement étaient identiques. Cela signifie que le correctif logiciel ne limite pas les vitesses de chargement. Les résultats étaient presque les mêmes que ceux de mon test de charge de 20 watts.

Test de charge de 30 minutes (adaptateur 140 W) Pourcentage de départ Pourcentage de fin Pourcentage ajouté iPhone 15 Pro avant iOS 17.0.3 0% 63% 63% iPhone 15 Pro après iOS 17.0.3 0% 62% 62% iPhone 15 Pro Max avant iOS 17.0.3 18% 67% 49% iPhone 15 Pro Max après iOS 17.0.3 17% 67% 50%

J’ai effectué un test de charge sans fil de 30 minutes via MagSafe sur les deux téléphones et les résultats étaient presque exactement les mêmes. Le 15 Pro a ajouté 22 % sur une période d’une demi-heure et le 15 Pro Max a ajouté 21 %.

Tests de batterie iPhone 15 Pro et Pro Max

D’après mon expérience, le 15 Pro dure en moyenne une journée complète avec une seule charge, tandis que le 15 Pro Max dure entre un jour et demi et deux jours. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la façon dont vous utilisez votre téléphone, j’ai donc également effectué deux tests de batterie CNET supplémentaires.

Le premier était un test d’endurance. Pendant 45 minutes, j’ai joué à des jeux, regardé des vidéos YouTube, passé un appel vidéo FaceTime et fait défiler mes flux Instagram et TikTok. Comme vous pouvez le voir dans les résultats ci-dessous, les deux nouveaux modèles Pro ont fait mieux que les iPhone 14 Pro et Pro Max, ainsi que la série Galaxy S23 de Samsung. Moins il y a de pourcentage de batterie perdue, mieux c’est.

Test d’endurance de la batterie de 45 minutes Pourcentage de départ Pourcentage de fin Pourcentage perdu iPhone 15 Pro Max 100% 97% 3% iPhone 15 Pro 100% 94% 6% Galaxy S23 Ultra 100% 94% 6% iPhone 14 Pro Max 75% 68% 7% iPhone 14 Pro 87% 79% 8%

Le deuxième test que j’ai effectué consiste à diffuser une vidéo pendant trois heures avec la batterie démarrant à 100 %. J’ai vérifié le niveau de la batterie toutes les heures pour voir à quel point le pourcentage de batterie baissait. Les résultats montrent que les 15 Pro et 15 Pro Max durent plus longtemps que le Galaxy S23 Ultra lors du même test. Moins il y a de pourcentage de batterie perdue, mieux c’est.

Test de streaming vidéo de 3 heures Après 1 heure Après 2 heures Après 3 heures iPhone 15 Pro Max 97% 92% 87% iPhone 15 Pro 98% 92% 86% Galaxy S23 Ultra 95 % 89% 82%

Les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max disposent d’une puce A17 Pro suffisamment puissante pour gérer les jeux vidéo sur console comme Resident Evil Village. Stephen Beacham/CNET

Tests de performances iPhone 15 Pro et Pro Max

Les iPhone 15 Pro et Pro Max disposent de la puce A17 Pro, ce qui signifie qu’ils peuvent prendre en charge les jeux vidéo sur console. J’ai été époustouflé lorsque j’ai joué à Resident Evil Village sur mon iPhone 15 Pro Max. Le seul signe que le téléphone fonctionnait dur était que l’arrière de l’appareil était chaud après 30 minutes.

J’ai également effectué plusieurs tests de performance pour voir à quel point la nouvelle puce A17 Pro d’Apple est puissante. J’ai effectué le test du processeur Geekbench 6, qui mesure les performances générales, et 3D Mark Wild Life Extreme pour tester les performances graphiques.

Comme vous pouvez le voir dans ces résultats ci-dessous, la puce A17 Pro a permis aux iPhone 15 Pro et Pro Max d’obtenir des scores plus élevés que n’importe quel téléphone que nous ayons jamais testé. Ils ont non seulement surpassé l’iPhone 14 Pro Max, mais aussi tous les téléphones Android que nous avons testés cette année, y compris le Galaxy S23 Ultra. Toute la puissance des 15 Pro et Pro Max est un peu exagérée maintenant, mais devrait contribuer à leur longévité à mesure que de nouvelles fonctionnalités et versions d’iOS sortent.

Geekbench v.6.0 monocœur iPhone 15 Pro Max 2 947iPhone 15 Pro 2 961Galaxy S23 Ultra 1 892iPhone 14 Pro Max 2 637 Note: Les barres plus longues sont meilleures



Geekbench v.6.0 multicœur iPhone 15 Pro Max 7 364iPhone 15 Pro 7 385Galaxy S23 Ultra 5 009iPhone 14 Pro Max 7 006 Note: Les barres plus longues sont meilleures



En termes de graphiques, les performances des 15 Pro et Pro Max sont comparables à celles de la série Samsung Galaxy S23, qui fonctionne sur la puce Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

3DMark Vie sauvage extrême iPhone 15 Pro Max 4 193 ; 25,1 ipsiPhone 15 Pro 3 805 ; 22,8 images par secondeGalaxy S23 Ultra 3 802 ; 22,8 images par secondeiPhone 14 Pro Max 3 361, 20,1 ips Note: Les barres plus longues sont meilleures



Cette photo a été prise avec l’appareil photo à zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max. Patrick Holland/CNET

Autres fonctionnalités remarquables de l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Après avoir passé un mois avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, quelques fonctionnalités m’ont marqué. En haut de cette liste se trouve le zoom optique 5x du 15 Pro Max. Il capture de belles images avec beaucoup de détails et une large plage dynamique. Regardez la photo ci-dessus que j’ai prise du pont de Manhattan juste après le lever du soleil.

Je suis également impressionné par la nouvelle option de résolution de 24 mégapixels. Il combine essentiellement les données d’image de regroupement de pixels et les données d’image de résolution en une seule photo de résolution supérieure qui contient plus de détails que les photos prises sur le 14 Pro ou le Pro Max.

J’ai pris plus de 600 photos avec l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Regardez mes favoris

Voir toutes les photos

Comme je l’ai déjà mentionné, je n’utilise pas d’étui sur mes téléphones et j’aime la sensation qu’ils procurent dans ma main. Apple a trouvé un bon équilibre entre le poids et la taille du téléphone, notamment le modèle 15 Pro Max. Les bords légèrement incurvés rendent les téléphones agréables à tenir.

Le logiciel iOS 17 d’Apple a été génial à utiliser, en particulier l’enregistrement et les autocollants dans iMessage. Je ressens tellement de joie à transformer des photos en direct en autocollants animés et à les parsemer dans des fils de messages pour le plus grand plaisir et le mécontentement de mes amis.

Mode veille sur l’iPhone 15 Pro Max. James Martin/CNET

Le mode veille est également agréable et transforme les 15 Pro et Pro Max en un mini affichage tête haute pour l’heure, les photos et autres widgets lors du chargement. J’utilise un Station d’accueil Belkin BoostCharge Pro pour le mode veille au travail et un Quai Twelve South HiRise 3 Deluxe à la maison. L’écran StandBy a l’air contemporain et j’aime pouvoir basculer entre les widgets. J’espère qu’Apple ajoutera plus de fonctionnalités au mode veille dans iOS 18.

Mais il y a quelques bugs logiciels dans iOS 17. Par exemple, Safari s’est bloqué et ne répond plus lorsque j’essaie de naviguer ou de réorganiser les onglets. Ces blocages ne se sont produits que quelques fois et ne semblent pas trop problématiques, mais ils sont ennuyeux.

Ma collègue de CNET, Bridget Carey, a rencontré un bug étrange dans lequel des bordures noires apparaissaient à droite et sous les photos qu’elle prenait. Elle a déclaré que quitter l’application Appareil photo et la rouvrir avait résolu le problème, même si les photos qu’elle avait prises avant la réinitialisation de l’application apparaissaient toujours dans l’application Photos avec des bordures noires. Il y a un Message du forum MacRumors montrer à quelqu’un d’autre vivre la même chose.

Quelle est la prochaine étape pour les iPhone 15 Pro et Pro Max ? Eh bien, nous attendons toujours qu’Apple ajoute la possibilité d’enregistrer des vidéos 3D (Apple les appelle vidéos spatiales), que vous pourrez regarder en 3D sur le nouveau casque Vision Pro. L’application Journal dans iOS 17 n’est toujours pas lancée, bien qu’elle apparaisse dans la version bêta d’iOS 17.2. Apple n’a pas précisé quand la nouvelle application serait publiée, mais j’ai hâte de l’essayer. L’application utilise des invites d’IA pour vous aider à commencer à écrire.

Après un mois avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, je suis toujours sous le charme. Et je suis ravi de continuer à les tester pendant les mois à venir.