Mon expérience américaine aidera Leeds à gérer les jeux pendant la canicule

Le manager de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré que son expérience aux États-Unis aiderait à préparer l’équipe à exceller pendant une vague de chaleur.

Les températures en Angleterre devraient atteindre environ 34 degrés Celsius (93,2 degrés Fahrenheit) samedi lorsque Leeds se rendra à Southampton pour son match de Premier League.

Cependant, Marsch est convaincu que ses journées d’entraînement sous la chaleur du club de football de la Major League New York Red Bulls se révéleront un avantage avant le choc de ce week-end.

“Une chose à propos du football aux États-Unis ou du sport aux États-Unis en été, c’est qu’il fait chaud. Il fait toujours chaud, c’est torride”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi.

“Il y a des choses que j’ai apprises sur la façon de gérer la fatigue, la chaleur et la gestion des matchs de cette façon, quand j’étais à New York, la discussion était toujours bonne : ‘Pouvez-vous jouer au football pressé dans la chaleur en été ?’

“Et en fait, notre record pendant les matchs qui dépassait 90 ou 85 F – ce qui équivaut à 30 ou 28 C ici – était vraiment, vraiment fort. Donc, il s’agit d’être agressif dans les bons moments. Il s’agira de gérer le mentalement quelle sera la fatigue.

“Et puis s’assurer que les joueurs que nous faisons sortir du banc seront prêts à partir. Je pense donc que c’est un moment où cinq remplaçants, si nous les utilisons de la bonne manière, peuvent être vraiment percutants et utiles dans le match.”

Jesse Marsch est convaincu que son équipe de Leeds peut mettre en œuvre son style de haute intensité malgré la canicule en Angleterre. Photo de Marc Atkins/Getty Images

Leeds a scellé une victoire 2-1 contre les Wolves lors de leur premier match en Premier League la semaine dernière.

Marsch a également félicité l’international américain Brenden Aaronson qui a connu des débuts impressionnants pour le club. La pression du milieu de terrain a conduit à un premier but pour Rodrigo avant qu’il ne semble prêt à tourner un centre pour le but gagnant qui a finalement été crédité comme un but contre son camp pour le défenseur des Wolves Rayan Ait-Nouri.

“Il réclame le but, oui. Si vous le regardez, je pense que cela le frappe à la jambe. Donc je ne sais pas s’ils veulent le changer ou quoi que ce soit”, a ajouté Marsch.

“Je pense que Brenden a montré ses qualités et de la même manière qu’il les a montrées toute la pré-saison. S’adressant à tous les nouveaux joueurs qui n’avaient pas encore joué dans un match de Premier League, ils ont tous reconnu le fait que le niveau est très élevé, et les exigences sont très élevées, mais ils ont tous apprécié le défi.Brenden, je pense, est l’un d’entre eux.

“Gérer physiquement le jeu, le rythme du jeu qui exige d’être tactiquement précis et clair et de s’engager dans le match est toujours et continuera d’être un défi dans les matchs de cette ligue.

“Mais ces quatre gars, y compris Brenden, et moi avons déjà parlé de son bon apprentissage et de sa capacité d’adaptation, je pense que les quatre gars vont s’améliorer de plus en plus. C’est l’objectif pour l’ensemble le groupe et l’équipe.”