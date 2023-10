Mon ex violent a été libéré – nous devons régler la crise des prisons avant que quelqu’un ne soit tué

Une FEMME battue par un ex-intimidateur qui s’est ensuite libérée du tribunal a demandé aux ministres de régler la crise des prisons avant que quelqu’un ne soit tué.

Jade Driscoll, 32 ans, a déclaré qu’elle était en colère et écoeurée lorsque Paul Flynn a été épargné de prison à la suite de l’attaque qui lui a fait craindre pour sa vie.

Jade Driscoll a déclaré qu’elle était écoeurée lorsque son ex violent s’est libéré du tribunal Crédit : Nouvelles et photos du Nord

Jade a déclaré que son ex Paul Flynn l’avait plaquée contre un mur, l’avait frappée et l’avait jetée au sol. Crédit : Nouvelles et photos du Nord

Elle a déclaré que Flynn, 31 ans, qui compte 78 condamnations antérieures, aurait dû être renvoyé.

Jade a déclaré au Sun : « Que doit-il faire d’autre pour être enfermé ? Il pourrait continuer à faire du mal à quelqu’un d’autre – et cela pourrait être pire.

« J’ai perdu confiance dans le système judiciaire et si le gouvernement ne lui donne pas la priorité, tout le monde le fera aussi. »

Son cas est apparu alors que le gouvernement s’efforce de réduire la surpopulation carcérale.

La semaine dernière, il a exhorté les juges à retarder le prononcé de la peine et a annoncé son intention de libérer plus tôt certains délinquants.

Jade a été attaquée par Flynn lors d’une soirée en décembre.

Elle a déclaré qu’il l’avait plaquée contre un mur, lui avait donné des coups de poing et l’avait jetée au sol.

Elle a ajouté : « J’ai essayé de me relever et il m’a donné un coup de pied à la tête. Il m’a encore donné un coup de pied et j’ai pensé : « Je vais mourir ».

Flynn a admis ABH et avoir volé le téléphone de Jade alors qu’elle tentait d’appeler à l’aide.

Il a passé sept mois en détention provisoire mais a été condamné à une peine avec sursis par le tribunal de la Couronne de Newcastle.

Maman Jade, de Gateshead, a déclaré à propos de son lâcher-prise : « C’était comme un autre coup de pied dans les dents pour moi. »