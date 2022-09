Mon ex s’est enfui avec une réfugiée ukrainienne que nous avons accueillie – maintenant il L’A larguée. Je savais que ça finirait par un désastre mais pas si vite

Un garde de la SÉCURITÉ qui a largué sa partenaire pour un réfugié ukrainien qu’ils ont accueilli s’est également séparé d’elle.

Tony Garnett, 30 ans, a expulsé Sofia Karkadym, 22 ans, de Lviv, après une dispute.

Tony Garnett a laissé Lorna Garnett et ses deux enfants pour la réfugiée ukrainienne Sofiia Karkadym Crédit : Entreprise

Tony Garnett a chassé l’Ukrainien de Sofiia après une dispute d’anniversaire Crédit : NB PRESS LTD

La mère de ses enfants, Lorna, 28 ans, de Bradford, a dit à ses amis : “Je ne le reverrais pas dans un million d’années.”

Lorna Garnett, 28 ans, a déclaré à ses amis : “Je savais que cela se terminerait par un désastre pour eux – je ne pensais tout simplement pas que cela arriverait après seulement quatre mois.”

Tony Garnett, 30 ans, a largué Lorna et a quitté la maison avec Sofiia Karkadym, 22 ans.

Mais il est maintenant tout seul après l’avoir chassée de son appartement loué à la suite d’une dispute dans laquelle il a affirmé qu’elle avait attrapé un couteau et « poignardé » un mur.

Il a également accusé Sofia d’être abusive et a déclaré qu’elle ne pouvait pas supporter l’alcool.

Lorna, la mère de ses deux filles, a dit à ses amis que l’effondrement n’était pas une surprise.

Elle leur a dit : « Il a tellement jeté.

« Il ne peut pas me voir à cause d’une ordonnance restrictive et il n’a pas vu les enfants.

« Mais il est difficile de ressentir de la sympathie.

Et Lorna a insisté auprès de ses amis : « Je ne le reverrai pas dans un million d’années. »

Elle est incapable de parler publiquement de sa rupture avec Tony en raison d’une procédure judiciaire.

Mais un ami a déclaré: «Lorna a été tellement blessée par tout cela, mais elle est forte et toute son attention a été portée sur les enfants, ils sont tout son monde maintenant.

“Il n’y a aucune partie d’elle qui veut qu’il revienne, il a tout gâché.”

Tony et Sofia se sont séparés après une dispute fulgurante samedi alors qu’ils célébraient son anniversaire.

Il a dit que cela l’avait amené à appeler la police au domicile de Bradford, West Yorks.

L’agent de sécurité Tony a insisté: «Je suis à 100% avec elle. Nous sommes finis en couple. Je ne peux plus supporter ses abus ou sa colère.

« J’ai quitté Lorna et mes deux enfants pour elle.

“J’ai travaillé si dur pour que cette relation fonctionne.

« Chance après chance »

“J’ai aussi vraiment eu pitié d’elle. Elle a quitté sa maison et son pays qui était en guerre et ne connaissait personne ici.

“Je pensais que j’étais amoureux d’elle. Mais il y a un côté chez elle que je ne peux plus supporter. Elle se fâche et devient agressive.

“Samedi soir, elle a pris un couteau et a poignardé le mur à plusieurs reprises.

“Cela m’a vraiment fait peur et je n’avais pas d’autre choix que d’appeler la police. Cela ne me réjouit pas du tout. Mais j’étais inquiet pour ma sécurité.

Les affaires de Sofia sont maintenant dans des sacs poubelles noirs prêts à être récupérés à son retour.

Tony a ajouté: “” J’ai commis une erreur en entrant dans une relation avec Sofia.

“Comme je l’ai déjà dit, ma relation avec Lorna était déjà terminée et j’étais vraiment malheureuse. Mais ce n’était pas la bonne chose pour moi.

“J’ai essayé de l’aider (Sofiia), vraiment. Je ne l’ai pas abandonnée et j’ai même envoyé un message à sa mère pour qu’elle l’aide à l’aide de Google Translate.

“J’espère qu’elle trouvera un endroit sûr où vivre et qu’elle sera dans un endroit plus heureux. Mais elle n’est pas pour moi.

Il dit que Sofia a plaidé pour se remettre ensemble.

Mais il l’a repoussée, disant qu’il lui avait donné “chance après chance après chance”.

Le Sun a raconté en mai comment le couple était tombé amoureux l’un de l’autre lorsque Sofia a emménagé avec Tony et Lorna à Bradford, après avoir signé le programme gouvernemental d’accueil des réfugiés.

La responsable informatique Sofiia avait fui sa maison à Lviv alors que la guerre faisait rage, mais son arrivée dans la maison a déclenché des tensions qui ont rapidement débordé.

Tony est sorti avec Sofia dix jours seulement après son arrivée.

À l’époque, il a déclaré: “Nous planifions le reste de notre vie ensemble.” Elle a ajouté: “Dès que je l’ai vu, je l’ai aimé.”

Ils ont emménagé chez les parents de Tony avant de trouver leur propre logement et de demander un visa permanent pour Sofia.

Lorna a déclaré: “Il est difficile de ressentir de la sympathie” Crédit : NB PRESS LTD

Tony et Sofia avant la rupture Crédit : Louis Wood