Une maman a raconté comment son ex fou l’avait scalpée et battue inconsciente – puis lui a remis un sac de ses cheveux ensanglantés.

Marilyn Stanley, 31 ans, est définitivement marquée après l’épreuve sauvage de Zachary Gross et de son pit-bull terrier Capone.

Marilyn Stanley est définitivement marquée après une attaque sauvage de son ex Crédit: fourni

Jaloux et contrôlant Zachary Gross s’est mis en colère contre un message Facebook innocent Crédit: fourni

Marilyn, d’Union, Kentucky, a déclaré que Zachary avait l’air « gentil » quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Mais l’intimidateur qui contrôlait a commencé à la battre et à la harceler au travail lorsqu’elle l’a jeté.

Elle a accepté de le rencontrer une dernière fois, et il est entré dans une rage jalouse provoquée par un message innocent sur Facebook.

Gross, alors âgé de 31 ans, a déclaré à un juge « Je n’ai pas besoin d’une conférence » car il a été emprisonné pendant 20 ans en 2017.

Ici, Marilyn, maintenant avec un nouveau partenaire, raconte son histoire pour The Sun Online:

PSYCHO EX ME SCALPÉ

Par Marilyn Stanley

Brossant mes longs cheveux blonds, je me tournai vers mon petit garçon Carter.

«Est-ce que maman est jolie?» J’ai demandé?

« Oui! » il sourit.

Je soignais mes cheveux et j’en étais fier.

Maman célibataire, je me préparais pour une rare soirée entre amis.

Quelques heures plus tard, j’étais dans un bar en train de repousser des coups, de passer un bon moment avec des amis.

Puis j’ai repéré Zachary Gross.

Il était au lycée avec ma sœur aînée. Nous ne nous étions jamais rencontrés, mais nous étions amis sur Facebook.

« Salut, comment vas tu? » J’ai souri.

«Je vais bien,» sourit-il d’un air maladroit.

Zachary était grand, mince, avec une barbe courte et de beaux yeux.

Nous avons bavardé toute la nuit. Il était drôle et décontracté. Nous avons commencé à nous voir.

Marilyn porte maintenant une perruque après que la majeure partie de son cuir chevelu ait été tranchée Crédit: fourni

Zachary adorait son pit-bull, Capone.

C’était un chéri, recroquevillé sur le canapé avec moi pour un câlin.

Mais Zachary pourrait être de mauvaise humeur.

Il avait grandi dans la maison des garçons. Je mets ses humeurs sur le compte de son éducation difficile.

«Il y a quelque chose en lui que je n’aime pas», a averti ma mère Linda.

J’ai haussé les épaules.

Bien sûr, Zachary pouvait être un peu possessif et jaloux, voulant toujours savoir où j’étais, à qui je parlais.

«C’est parce que je t’aime tellement», dit-il.

Puis, un jour, lors d’une dispute pour rien sur son porche, il m’a traîné dans les escaliers et m’a jeté par terre.

« Que diable! » J’ai crié.

« Je suis désolé. Je viens de le perdre. Je promets que cela ne se reproduira plus jamais », s’est-il excusé. Mais ça l’a fait.

Au fur et à mesure que notre relation avançait, Zachary est devenu plus contrôlant et abusif.

J’aurais dû partir, mais il m’a menacé.

«Je te tuerai si tu me quittes,» grogna-t-il. Les choses ont empiré.

Marilyn a déclaré que Zachary avait menacé de la tuer si elle le quittait Crédit: fourni

Il m’a cassé le nez et a noirci mes yeux dans une autre attaque et m’a étouffé sans connaissance.

Comment ai-je été empêtré avec un psychopathe, Je m’inquiète.

J’ai essayé de mettre de la distance entre nous, de l’ignorer, de ne pas répondre aux appels.

Il envoyait constamment des textos, s’excusant, me disant à quel point il m’aimait.

Lorsque Zachary a décroché un emploi dans le même entrepôt de livres où je travaillais, je savais qu’il était obsédé.

«Je veux juste parler», répétait-il.

Je me suis dit que si je le rencontrais une dernière fois, je pourrais peut-être calmer les choses, le laisser tomber doucement.

Alors, j’ai accepté de le laisser venir me chercher et de se rendre chez lui pour discuter.

Toujours effrayé, j’ai mis un couteau pliant rose dans ma poche pour me protéger, juste au cas où.

Marilyn à l’hôpital après l’attaque sauvage Crédit: fourni

Nous avons eu McDonald’s, puis nous sommes allés à Zachary.

Je me tenais sur l’îlot de la cuisine en train de manger des frites quand, de nulle part, il m’a frappé à plusieurs reprises au visage.

«C’était pour quoi ça!» J’ai sangloté.

«Un gars vous a tagué sur Facebook?» grogna-t-il.

J’ai secoué la tête avec incrédulité. «C’est un ami de Brittany. Nous l’avons croisé dans le parc », ai-je dit.

La Bretagne était ma meilleure amie. Nous avions emmené Carter au parc ensemble et le gars, un de ses amis, était venu.

Zachary ne croirait rien de ce que j’ai dit. Je me suis précipité pour que la porte échappe à un passage à tabac.

Il m’a traîné dans sa chambre et m’a jeté par terre.

Puis il m’a chevauché, m’a cloué au sol et m’a frappé au visage et à la tête.

Marilyn et son fils Carter avec le pit-bull Capone de Gross Crédit: fourni

D’une manière ou d’une autre, j’ai attrapé mon couteau. Cela le rendit encore plus en colère.

Et puis Capone a volé sur moi. Ses dents massives se sont serrées sur mon oreille droite.

Grognant et tirant, il en arracha la moitié.

Je ne sais pas si c’était le choc, la douleur ou les coups de poing à la tête, mais j’ai perdu connaissance.

Je suis venu m’asseoir, Zachary à genoux devant moi, avec un sourire narquois.

«Regardez-vous, vous êtes chauve. Maintenant, personne ne voudra de toi. Allez vous regarder dans le miroir », dit-il.

Je titubai dans la salle de bain et regardai vaguement dans la direction du miroir, mais pas vraiment.

Mes cheveux étaient mouillés et ensanglantés.

Il a arraché des touffes de mes cheveux, Je pensais.

«Mets-toi par terre à tes côtés», ordonna-t-il quand je revins.

Terrifié, j’ai fait ce qu’on m’a dit. «Je vais te casser les côtes», dit Zachary.

Puis il m’a donné des coups de pied et m’a piétiné. Il a continué jusqu’à ce que j’entende un craquement distinct.

À ce moment-là, j’étais tellement hors de moi que je n’ai ressenti aucune douleur.

Je pensais que j’étais en train de mourir. Au cours des deux heures suivantes, Zachary m’a battue, m’a donné des coups de pied et s’est moquée.

Finalement, il a essuyé le sang de mon visage, a dit qu’il avait fini et que je pouvais partir.

Gross a coupé la majeure partie du cuir chevelu de Marilyn Crédit: fourni

J’ai demandé une ambulance. «Non, ils prendront Capone,» dit-il sèchement.

Il a dit qu’il me déposerait. Je pensais qu’il voulait dire à l’hôpital.

Alors que nous partions, il m’a tendu un sac en plastique ensanglanté.

J’ai vu des mèches de cheveux blonds et j’ai pensé qu’il contenait des touffes qu’il avait arrachées.

Il m’a conduit devant la maison de ma mère, puis s’est arrêté une rue plus bas.

« Puis-je avoir un baiser? » demanda-t-il avant de me laisser partir. Ma peau a rampé.

Maman est devenue blanche quand elle m’a vu. «Mes cheveux sont dans ce sac maman», dis-je en les tenant.

Elle a appelé une ambulance et j’ai été emmenée à l’hôpital et emmenée d’urgence en chirurgie.

Une artère sectionnée de mon cuir chevelu pompait du sang. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait.

Marilyn a fondu en larmes quand elle a vu sa tête dans un miroir Crédit: fourni

Des heures plus tard, j’étais assise dans mon lit, la tête bandée, lorsqu’un médecin est entré.

Franchement, il a dit: « Vos cheveux ne repousseront pas. »

« Pourquoi? Que veux-tu dire? » J’ai demandé.

«Votre cuir chevelu a été coupé, jusqu’aux os», dit-il.

Je bâillonnai sous le choc, réalisant que ce que je pensais être des touffes de cheveux dans le sac était en fait ma peau avec des cheveux attachés.

Zachary m’avait scalpé, comme quelque chose d’un vieux film de cow-boy.

Et il l’avait fait avec mon propre couteau. Il a été arrêté.

Pendant ce temps, quand mon dressing a été changé, j’ai demandé un miroir.

Elle a également subi des blessures horribles aux jambes, aux mains et aux bras, ainsi que des côtes cassées. Crédit: fourni

Gross a été emprisonné pendant 20 ans pour l’agression de deux heures Crédit: fourni

J’ai fondu en larmes en voyant ma tête.

C’était un désordre sanglant, comme quelque chose d’un film d’horreur.

«Il aurait pu vous tuer,» sanglota maman.

«Je sais qu’il le pouvait, mais il ne voulait pas maman», ai-je pleuré.

«Il voulait que je vive, que je me regarde dans le miroir tous les jours et que je me souvienne de ce qu’il faisait.

C’était la chose la plus cruelle que l’on puisse imaginer.

Marilyn, mère célibataire, avec Carter avant l’attaque Crédit: fourni

J’ai eu de nombreuses chirurgies pour essayer de réparer les dégâts. Mais c’était tellement vaste.

Zachary avait tranché de mes sourcils sur mon cuir chevelu. J’ai perdu plus de 50% de mon cuir chevelu.

Les chirurgiens ont prélevé des greffes de peau sur le haut de ma cuisse, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose.

Je ne retrouverais jamais mes longs cheveux blonds sur la majeure partie de mon cuir chevelu. Mon oreille était également mutilée.

Les détectives ont dit que Zachary a nié m’avoir scalpé et a blâmé Capone.

Mais ils avaient trouvé mon couteau rose avec des morceaux de peau et de cheveux attachés.

Les incisions dans mon cuir chevelu étaient nettes et linéaires, pas comme des morsures de chien.

Elle pensait que le pit-bull Capone était « un chéri » Crédit: fourni

Je portais un bonnet de laine tricoté quand j’ai quitté l’hôpital et je suis à peine allé nulle part sans chapeau par la suite.

Les cheveux de mon cuir chevelu restant ont continué à pousser et je les ai coiffés pour essayer de couvrir les zones du cuir chevelu. Mais cela ressemblait à un mauvais combover.

Les perruques étaient chaudes et inconfortables. J’avais l’impression que les gens me regardaient partout où j’allais.

Parfois je me voyais dans le miroir et fondais en larmes.

Au procès de Zachary, il a toujours nié m’avoir scalpé.

«Je me sens horrible pour ce qui s’est passé», a-t-il dit, mais il a blâmé Capone, qui avait été euthanasié.

En mars 2017, Zachary a été emprisonné pendant 21 ans pour voies de fait au premier degré et autres infractions.

Marilyn dit qu’elle évite désormais les miroirs après avoir perdu ses cheveux Crédit: fourni

J’avais rencontré quelqu’un d’autre juste avant. Il ne se souciait pas de mon cuir chevelu.

«Je peux toujours trouver un mec», ai-je plaisanté à maman.

Nous avons eu une petite fille, Evelyn.

Quelques années plus tard, j’ai eu un autre petit garçon, Storm, trois ans en décembre.

La vie continue et au moins Zachary ne peut faire de mal à personne.

Malheureusement, je ne reconnais pas l’ancien moi sur les photos avant l’attaque de Zachary.

Sur ces photos, j’ai l’air heureuse, une jeune maman, pleine de l’étincelle de la vie.

La lumière dans mes yeux est partie maintenant.

Mes cheveux étaient l’une de mes meilleures caractéristiques. J’ai mis des traitements dessus, je l’ai fait couper.

C’était agréable de s’asseoir devant un miroir et de le brosser.

Maintenant, j’évite les miroirs.

Et je ne demande jamais à mes enfants: «Est-ce que maman est jolie».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou chattez sur thehotline.org.