Mon ex m’a arnaqué pour 200 000 £ – mais il escroque TOUJOURS des femmes innocentes avec des tours éhontés, déclare la star de Celebs Go Dating

L’escroc de Tinder a escroqué des femmes sans méfiance plus de 8 millions de livres sterling – et l’une de ses victimes a affirmé qu’il était toujours à la hauteur de ses tours douteux maintenant.

Cecilie Fjellhoy, 33 ans, a d’abord rencontré Simon Leviev, qu’elle pensait être un homme d’affaires millionnaire globe-trotter, sur Tinder en janvier 2018.

Cependant, dans les 13 semaines suivant leur premier rendez-vous, il l’a escroquée d’environ 200 000 £ – qu’elle rembourse toujours, tout en traitant les cicatrices émotionnelles.

Si cela ne suffisait pas, Cecilie affirme qu’elle reçoit régulièrement des messages de femmes lui disant que Simon essaie de leur soutirer de l’argent sous un nom différent.

“Il y est encore”

“Ça continue, il y est toujours”, a-t-elle déclaré au Sun. “C’est incroyable. Je reçois tout le temps des messages, du genre “Je crois que je parle à Simon”.

«Il est définitivement toujours là, c’est sûr. En ce moment, il utilise d’autres personnes.

“Ce n’est jamais son nom sur quoi que ce soit.”

Simon – dont le vrai nom est Shimon Hayut – a été renvoyé dans son Israël natal en 2017 pour être rechargé et condamné, mais a pris une identité différente et a fui le pays.

Israël l’a déclaré fugitif, et il a finalement été extradé en 2019, reconnu coupable et condamné à 15 mois de prison, mais a été libéré après seulement cinq mois.

Il avait auparavant purgé deux ans et demi dans une prison finlandaise après avoir été reconnu coupable d’avoir fraudé trois femmes.

Et pas plus tard que le mois dernier, une jeune femme, Iren Tranov, s’est présentée en Israël pour affirmer que Simon l’avait également fraudée – alors qu’il affirmait que tout ce qui avait été dit dans le documentaire de Netflix était un mensonge.

373 000 abonnés TikTok

Cecilie – qui a été suspectée par la police dans l’affaire de fraude pendant deux ans en raison de la présence de son nom sur des documents falsifiés – pense que Simon, 32 ans, s’en tire parce qu’une partie de l’escroquerie consiste à faire croire que les victimes étaient impliquées.

Elle déclare : « En blâmant les victimes de fraude, nous tombons nous-mêmes dans le piège. C’est ce qu’il veut. Il veut que la police me poursuive. Il voulait que les banques s’en prennent à moi comme, ‘Oh, tu l’as fait.’

«J’ai l’impression qu’en me poursuivant et en me blâmant pour ce qui s’est passé, il est toujours là-bas en pensant qu’il a gagné. C’est ce qu’il veut que vous fassiez, blâmer ses victimes alors que c’est son comportement.

Simon, désormais connu pour être le fils du grand rabbin de la compagnie aérienne El Al, Yohanan Hayut, a déclaré à Cecile qu’il était le fils du magnat du diamant israélo-russe Lev Leviev lors de leur rencontre.

Il était entouré de gardes du corps, a volé dans des jets privés à travers le monde et, à en juger par les médias sociaux, il vit toujours ce style de vie flashy – et compte plus de 373 000 abonnés sur TikTok uniquement.

“C’est fou le nombre d’adeptes de TikTok qu’il a”, dit Cecilie. “Ce n’est pas amusant pour moi qu’il soit toujours là-bas, et j’ai toujours mes dettes.

“Je suis fort, ça va, mais les gens ne connaissent pas tous les combats que tu dois avoir et tu deviens ce porte-parole aussi.

«Vous obtenez beaucoup de gens qui viennent vous demander de l’aide et il est difficile d’aider les autres quand vous luttez encore et que vous ne pouvez pas leur donner l’espoir que tout ira bien.

«Je pense qu’il est important que les gens sachent qu’il y avait plus à faire après avoir été victime d’une fraude et avoir essayé de reprendre votre vie. Il faut avoir de l’endurance. »

“Toujours brouille mon jugement”

Cecilie Fjellhoy

En plus des problèmes financiers, Cecilie a laissé d’énormes cicatrices émotionnelles à cause de ce que Simon lui a fait.

Elle a du mal à trouver un homme en qui elle peut avoir confiance depuis Simon, et participe maintenant à Celebs Go Dating dans l’espoir de la trouver Mr Right – ayant déjà été vue à un rendez-vous avec quelqu’un d’autre appelé Simon.

« Lorsque j’ai réalisé que j’avais été victime d’une fraude, ce n’était même pas une question d’argent », explique-t-elle. “C’était plus que je me sentais trompé. J’ai beaucoup perdu, mais j’ai perdu un avenir et un petit ami que je pensais avoir, tous les plans pour notre avenir que je pensais étaient sur les cartes.

« Il obscurcit mon jugement.

« Même maintenant, avec un nouveau Simon dans ma vie, je me remets encore beaucoup en question.

« Même si j’ai de bons sentiments pour lui, c’est comme, mais pourquoi est-il ici ? Est-il ici pour la célébrité ? Est-il réel ?

Ne laissera pas Simon gagner

Cependant, Cecilie insiste sur le fait qu’elle ne laissera pas Simon gagner et se lance tête première dans le processus de rencontres dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Elle termine : « Ce dont je suis fière, c’est d’avoir pu suivre le courant. Vous ne pouvez rien faire contre les actions des autres. Je suis assez fier de pouvoir m’ouvrir et peut-être retomber amoureux.

“Je ne peux pas vivre ma vie sans prendre de risques de peur d’être blessé à nouveau, la vie et l’amour sont un risque.

“Si je ne les prends pas et que j’essaie d’aller de l’avant, ma relation passée gagne, Simon gagne, et je ne veux pas qu’il ait cette emprise sur moi.

“Il m’a assez pris, je ne le laisserai pas prendre mon avenir.”

