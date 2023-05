Mon ex m’a appelé et maintenant je sens que l’amour pour ma nouvelle femme s’estompe rapidement. Que puis-je faire? | Questions orientées

Mon ex a débloqué mon numéro et elle m’a téléphoné quand elle a découvert que j’étais parti rapidement et que j’avais épousé quelqu’un de nouveau. J’ai été frappé par de très bons souvenirs de mon ex et je sens maintenant que l’amour pour ma nouvelle femme s’estompe très rapidement. Cela me cause beaucoup de stress. Que puis-je faire?

Eléonore dit : Je suis curieux de savoir comment se marier avec quelqu’un alors qu’il y avait un ex dont la réapparition pourrait faire dérailler les choses si rapidement. Votre femme est-elle au courant de l’ex ? Avez-vous eu des conversations sur la possibilité de sentiments résiduels ? Si oui, était-ce un « même si elle revenait, je te choisirais quand même » ou « elle ne reviendra pas donc le problème ne se posera pas » ?

Une partie de ce que vous faites en vous mariant est de prendre un engagement, pas seulement un choix. Vous dites que vous avez choisi d’être avec cette personne, mais aussi que vous vous engagez à le maintenir. Vous vous efforcerez d’encourager activement vos sentiments pour elle et votre union, même face aux obstacles.

Je suis peut-être tombé amoureux d’une travailleuse du sexe que je paie. Pourrait-il être réel? | Questions orientées En savoir plus

De cette façon, le mariage clôt une question. Se marier, c’est dire qu’on a pris sa décision : je veux rester avec cette personne. Vous n’êtes pas encore en train d’auditionner la relation – de vérifier si vous voulez qu’elle dure ; l’évaluer par rapport à ses concurrents. Ce sont des choses que nous faisons lorsque nous sortons ensemble, mais le but du mariage est de dire que vous vous engagez à traiter avec qui être avec vous comme une affaire réglée. Vous voulez être ensemble.

Ainsi, la question de savoir ce que vous devriez faire n’est pas seulement une question de savoir quelle relation ou quelle femme vous devriez privilégier. C’est une question de savoir si vous pouvez livrer la mentalité qui constitue un mariage. L’une des pires choses à faire serait de rester dans ce mariage, mais de manière provisoire, voir si cela fonctionne (même si cela semble être un compromis sûr). C’est un bon moyen d’alimenter le doute et l’examen minutieux de la relation, et cela l’endommagera certainement, même si la réapparition de votre ex ne le fait pas.

Ne restez pas d’une manière où vous attendez de voir si votre choix était le bon. Ne restez pas en retrait comme un scientifique qui regarde une expérience pour voir si votre femme peut retrouver la position que vous pensez qu’elle a perdue. Les gens peuvent sentir que vous leur retirez votre approbation. Ils peuvent dire quand vous les regardez à travers des yeux évaluateurs au lieu de ceux qui vous aiment. Ce n’est pas un bon sentiment.

Donc, si vous restez, restez avec engagement. Faites le choix de continuer à entretenir activement l’amour. Les sentiments sont dans une certaine mesure hors de notre contrôle, et si vous pensez que ceux-ci sont tout simplement trop forts, la chose la plus juste pourrait être de partir.

Si vous décidez de rester, vous ne serez pas la dernière personne mariée à avoir des sentiments compliqués pour un ex. Mais il y a des choses que vous pouvez faire si vous décidez que vous voulez que ces sentiments disparaissent. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous avez rompu, minimisez le temps et les contacts avec l’ex et examinez si ces sentiments sont en fait en partie un yen pour la liberté, ou une fois antérieure dans la vie, plutôt qu’un désir ardent pour cette personne en particulier. Parfois, ces sentiments sont des réponses naturelles à de grands changements dans la vie, en particulier ceux qui s’accompagnent de nouvelles responsabilités et obligations, comme le mariage.

C’est ainsi que je pense que vous devriez aborder cela. Pas comme un choix entre les femmes, ou même une réponse à ce que les autres vous font ressentir, mais comme une décision sur laquelle vous pouvez avoir un certain contrôle. Quels sentiments souhaitez-vous entretenir ?

Posez-nous une question

Avez-vous un conflit, un carrefour ou un dilemme pour lequel vous avez besoin d’aide ? Eleanor Gordon-Smith vous aidera à réfléchir aux questions et aux énigmes de la vie, petites et grandes. Les questions peuvent être anonymes.