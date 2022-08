Mon ex dit qu’il collecte de l’argent “pour les orphelins d’Ukraine” mais ne verra pas ses enfants

L’ex-partenaire d’un type qui s’est enfui avec un réfugié ukrainien que la famille accueillait dit qu’elle est “énervée” par son projet de se rendre dans ce pays déchiré par la guerre pour sauver des orphelins.

Tony Garnett, 29 ans, estime que lui et sa nouvelle petite amie Sofiia Karkadym peuvent eux-mêmes aider à mettre fin à la guerre d’Ukraine en sauvant “des centaines de vies” et cherchent à collecter 10 000 £ dans leur mission vaillante.

Lorna Garnett a déclaré qu’elle était «énervée» par le plan de Tony pour sauver les orphelins, l’accusant d’aider les orphelins alors qu’il ne soutiendrait pas ses propres enfants Crédit : NB PRESS LTD

Tony et Sofia Karkadym se sont enfuis ensemble après être tombés amoureux seulement 10 jours après avoir emménagé dans la maison familiale Crédit : LNP

Mais Lorna Garnett, 28 ans, qui a deux enfants avec Tony, a déclaré que les plans de son ex et de son Ukrainien de 22 ans étaient “risibles” et l’a accusé de faire passer les orphelins avant ses propres enfants.

S’exprimant depuis sa maison à Bradford, dans le West Yorkshire, Lorna a déclaré à The Sun Online : “Ça m’énerve un peu, il n’a pas vu ses enfants depuis 3 mois… Et si on aidait ses enfants ?

“Il doit faire passer ses enfants avant d’aider quelqu’un d’autre en Ukraine.

“Il n’a tout simplement pas pris la peine de les contacter. C’est risible, absolument risible.”

Mais l’ancien agent de sécurité Tony nie catégoriquement les accusations.

Il a déclaré à The Sun Online: “Si je vais même demander à voir mes enfants ou même m’approcher de la maison, je serai arrêté.

« Elle a dit que les plans sont risibles parce que je veux aider les gens qui fuient une zone de guerre et qu’il y a des enfants qui meurent ?

“Mes enfants passent avant tout le reste.

“Elle a menti en disant que je pouvais voir les enfants même si je ne le pouvais pas.

“Je ferais n’importe quoi pour mes enfants mais je ne peux pas voir mes enfants à cause de ses mensonges.”

Elle affirme que Tony – à la suite d’une ordonnance restrictive qui lui a été imposée après avoir prétendument bombardé Lorna de messages abusifs – a été invité à mettre en place des ordonnances d’arrangement pour voir ses enfants.

Mais Lorna – qui a changé son nom pour le nom de famille de Tony, donc c’était bien pour les enfants – affirme qu’il ne l’a pas encore fait.

Tony a déclaré à The Sun Online qu’il allait en justice pour modifier cela.

Cela vient du fait que Lorna a affirmé qu’il n’avait eu “aucun contact avec ses enfants depuis juin”.

La mère de deux enfants – qui ne travaille pas – a également accusé son ex de ne pas envoyer de soutien à ses deux enfants, une affirmation que Tony nie.

Le père de deux enfants sans emploi avait précédemment déclaré à YorkshireLive que lui et son équipe ukrainienne voulaient faire ce qu’ils pouvaient pour sauver l’Ukraine.

Et ils prévoient même de partager leur parcours sur Instagram et YouTube.

“SAUVER DES CENTAINES DE VIES”

Tony, très tatoué, a déclaré : “Je veux récolter des fonds pour les personnes qui s’occupent des orphelins et de tous ceux qui ont été blessés.

“Le plus long [the war] continue car il y aura alors plus de morts – et certains pourraient être arrêtés avec cette aide.

“Je pourrais sauver des centaines de vies. Même si je sauve la vie d’une seule personne, cela en vaut la peine pour moi.”

En discutant du grand plan de Tony, Lorna est devenue hystérique et a déclaré à The Sun Online : “Mes amis et moi avons juste ri.

“Comment il pense qu’il peut aller là-bas et sauver des vies et pourtant il y a une armée là-bas qui fait ça me dépasse.

“Comment un homme peut le faire tout seul me dépasse – c’est fou. Bonne chance à lui!”

Tony a déclaré mardi au Sun qu’il prévoyait de se rendre dans le pays ravagé par la guerre pendant deux semaines une fois qu’il aurait collecté suffisamment d’argent.

Mais on ne sait pas exactement quand Tony et Sofia partiront.

Tony a surpris sa partenaire Lorna en sortant dix jours seulement après avoir accueilli Sofiia -d de Lviv – dans leur maison familiale.

Il a été présenté à Sofia sur Facebook et lui a proposé de devenir son parrain britannique.

Lorna avait précédemment déclaré au Sun dimanche: «Elle a jeté son dévolu sur Anthony dès le début, a décidé qu’elle le voulait et elle l’a pris.

« Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu gâcher tout ça pour une femme qu’il connaît depuis quinze jours. La vie que je connaissais est brisée.”

Tony a déclaré au Sun: “Nous sommes désolés pour la douleur que nous avons causée, mais j’ai découvert une connexion avec Sofia comme je n’en ai jamais eu auparavant.

“Nous planifions le reste de notre vie ensemble.”

Tony a déplacé une autre femme et son petit ami d’Ukraine dans sa nouvelle maison à Bradford, West Yorks – il dit qu’ils “se débrouillent seuls” après avoir obtenu des emplois.

Lorna a qualifié Tony et les plans de son squeeze ukrainien de “blague absolue” Crédit : NB PRESS LTD

Sofia Karkadym, 22 ans, a emménagé avec Tony Garnett, 29 ans – elle a fui l’Ukraine lorsque la guerre a commencé Crédit : Louis Wood