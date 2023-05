Mon ex contrôlant m’a frappé avec un marteau lors d’une attaque de deux jours – ses paroles effrayantes avant que je ne m’évanouisse me hantent toujours

LA BRAVE victime d’une terrifiante attaque au marteau de deux jours a raconté comment les mots effrayants de son ex contrôlant avant qu’elle ne s’évanouisse la hantent toujours.

Nathaniel Corkish, 31 ans, a étranglé Jasmine Molyneux, 26 ans, et l’a traînée dans les escaliers par le cou chez elle à Skelmersdale, Lancashire, après avoir tenté de le quitter le 11 novembre de l’année dernière.

Il a ensuite écrasé la mère d’un enfant à la tête et au visage avec un marteau.

Alors qu’elle perdait connaissance, elle l’entendit murmurer à son oreille : « Chut, tout va bien. Je t’aime tellement.

Lorsque Jasmine a tenté de s’échapper, il l’a forcée à monter dans une voiture et l’a conduite pendant 12 heures « à la recherche d’un lieu de sépulture ».

Ce n’est que lorsque ses grands-parents n’ont pas pu la joindre, se sont rendus dans sa maison tachée de sang et ont appelé la police qu’elle a été secourue.

Des officiers armés ont tendu une embuscade à Corkish et ont sorti Jasmine de la voiture.

Elle a passé quatre jours dans le coma et aux soins intensifs et un mois supplémentaire à l’hôpital.

Elle a été laissée avec des blessures à long terme et qui ont changé sa vie.

Corkish a été emprisonné pendant huit ans plus tôt ce mois-ci après avoir admis des lésions corporelles graves, un enlèvement et une strangulation non mortelle.

Jasmine s’est courageusement prononcée pour la première fois après « l’horreur absolue ».

Elle a déclaré: «Pendant qu’il me conduisait, je savais qu’il cherchait un lieu de sépulture. J’ai cru qu’il allait me jeter à la rivière.

« Je suis déterminé à aller de l’avant avec ma vie, avec mon bébé, et je ne laisserai pas cela me ruiner.

«Le contrôle de Nathaniel sur moi était clair au début de notre relation, mais je ne savais pas à quel point cela deviendrait sérieux. Je veux que d’autres femmes apprennent à repérer les premiers signes et à s’éloigner de la maltraitance – tant qu’elles le peuvent encore.

« PROTECTION AU CONTRÔLE »

Jasmine, alors âgée de 25 ans, a rencontré Nathaniel Corkish par le biais d’amis communs sur Facebook en novembre 2019.

Elle raconte : « Au début, Nathaniel avait l’air vraiment gentil, il était plutôt calme mais il était bon avec moi et semblait protecteur et attentionné.

« Mais ensuite, il a commencé à dire: » Ne me trompe pas « , ce qui était étrange, car je ne ferais pas ça. Il s’est opposé à ce que je porte du maquillage et du parfum parce qu’il pensait que je le faisais pour attirer d’autres hommes.

« Il est rapidement passé de protecteur à très contrôlant. »

Jasmine est tombée enceinte à la fin de 2020 et espérait que le couple pourrait faire fonctionner leur relation. Mais Corkish a limité ses douches et aussi ses repas.

Elle raconte : « Je n’avais droit qu’à un seul repas par jour. Certains jours, il ne me laissait pas me doucher. Je voulais partir mais je me sentais tellement isolé. J’ai subi un lavage de cerveau et il m’a fait croire que je ne pouvais pas m’en sortir sans lui. Ma confiance était faible parce qu’il était si horrible avec moi.

« Il m’a complètement dégradé et je me sentais sans valeur, comme si je n’avais pas mon mot à dire dans ma propre vie. »

Elle a mis fin à leur relation, mais quand leur petit fils est né, elle lui a donné une autre chance.

Elle raconte : « Je voulais que mon bébé ait un père. Sa famille était très désireuse que nous nous remettions ensemble, et je me sentais aussi sous pression de leur part.

« Notre relation était intermittente, mais au fil du temps, j’ai réalisé qu’il ne changerait pas. J’avais peur d’en finir avec lui, car je savais qu’il le prendrait mal.

« IL M’A ÉTRANGE »

En novembre de l’année dernière, Jasmine s’est préparée à demander à Corkish de partir. Elle a été surprise quand il a semblé bien réagir à sa décision et a calmement quitté la maison.

Mais trois heures plus tard, il a fait irruption et a commencé à l’étrangler.

Jasmine dit : « J’étais dans et hors de la conscience. Il m’a enlevé mon téléphone et l’a cassé. Il m’a traîné à l’étage et dans les escaliers, il m’a frappé trois fois au visage et à la tête avec un marteau.

« Dans la chambre, il m’a encore étranglé, et je savais que j’étouffais, j’étais à bout de souffle, je pouvais sentir mon visage et mon cou gonfler. »

Au cours des deux jours suivants, elle était principalement inconsciente, tandis que Corkish brûlait leurs tapis et leur literie tachés de sang dans un feu de jardin à l’arrière.

Jasmine a déclaré: «Quand je suis revenu, c’était deux jours plus tard. Je savais que je devais sortir. Je suis descendu et j’ai essayé de m’enfuir, mais il m’a rattrapé. J’ai dû inventer une excuse pour le convaincre que je n’allais pas à la police.

« Il m’a fait monter dans la voiture avec lui et m’a promis qu’il m’emmènerait à l’hôpital. »

Au lieu de cela, Corkish s’est lancé dans un horrible trajet de 12 heures, au cours duquel Jasmine pense qu’il cherchait un lieu de sépulture.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected] Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Il a noirci les vitres arrière de la voiture à l’aide de vêtements et de couvertures afin qu’elle ne puisse pas alerter les autres conducteurs. Lorsqu’elle lui a demandé de la laisser sortir de la voiture, il s’est arrêté et l’a de nouveau étranglée.

Elle a déclaré: « J’essayais d’accepter que j’allais mourir. Il semblait préférer me jeter à la rivière. J’étais pétrifié, mais aussi si malade que je n’arrêtais pas de perdre connaissance.

Les grands-parents de Jasmine, Philip et Sue, ont été alarmés lorsqu’ils n’ont pas pu la contacter, et Philip a rendu visite à sa maison – peu de temps après que Corkish l’ait kidnappée.

Quand il a trouvé les tapis brûlés et des taches de sang sur les meubles, il a appelé la police.

CINQ SEMAINES À L’HÔPITAL

Corkish a ensuite été arrêté par des policiers armés installant un barrage routier à Wirral, Merseyside.

Jasmine dit : « Mon grand-père m’a sauvé la vie, cela ne fait aucun doute. »

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et soignée pour des blessures à la tête, des fractures, notamment une orbite oculaire brisée, une rétine détachée, une cataracte et de graves ecchymoses.

Elle a été opérée et est restée dans le coma pendant quatre jours. Elle a passé cinq semaines à l’hôpital et sa famille a été avertie qu’elle risquait de mourir.

Nathaniel Corkish, de Skelmersdale, a plaidé coupable en décembre dernier devant le tribunal de la Couronne de Preston pour avoir causé des lésions corporelles graves, un enlèvement et un étranglement non mortel. Plus tôt ce mois-ci, il a été condamné à huit ans de prison.

Emanuele Bellanca, procureur principal de la Couronne pour le CPS North West, a déclaré: « Nathaniel Corkish est un homme extrêmement dangereux. Après l’avoir attaquée, il l’a attirée dans sa voiture sous prétexte qu’il l’emmènerait à l’hôpital, refusant de la laisser sortir de la voiture et l’étranglant si elle osait demander à sortir.

« Pendant le trajet de 12 heures, elle a craint pour sa vie, croyant qu’il cherchait un lieu de sépulture pour son corps. Je tiens à reconnaître les mesures prises par la police du Merseyside pour assurer la sécurité de cette femme lorsqu’elle a arrêté la voiture.

« Je voudrais également saluer sa bravoure en soutenant l’affaire contre l’homme qui lui a infligé les blessures physiques, émotionnelles et mentales les plus épouvantables. J’espère qu’après la condamnation d’aujourd’hui, elle pourra commencer à avancer dans sa vie. »

Jasmine fait face à une nouvelle intervention chirurgicale et se retrouve avec une vision limitée de l’œil droit et une perte de goût et d’odorat. Elle a de nombreuses cicatrices. Mais elle est déterminée à continuer sa vie et a trouvé le bonheur avec un nouveau partenaire, Lewis.

Elle dit : « J’ai du mal à dormir et j’ai des flashbacks.

« Mais je reconstruis ma vie, avec mon bébé, et je ne laisserai pas cela nous battre. Je veux parler pour avertir les autres femmes de lui. Je veux aussi que les femmes soient conscientes des dangers de contrôler les partenaires.

« Si un partenaire vous dit d’arrêter de vous maquiller, de porter des jupes courtes ou de vous parfumer, vous devriez le quitter. Ce sont des signes avant-coureurs de quelque chose de bien plus grave.

« Je m’estime chanceux car j’ai survécu et je veux utiliser mon calvaire pour sauver les autres. Heureusement, tous les hommes ne sont pas les mêmes et j’ai un nouveau partenaire, Lewis, qui est gentil et compréhensif et qui m’a soutenu dans mon rétablissement.

