Mon ex abusif contrôlait mes cartes de crédit – ce nouveau fonds sauvera des vies

COMME quelqu’un qui sait ce que c’est que de vivre dans la peur de son partenaire, je sais que l’accès à l’argent peut faire la différence entre la vie et la mort.

Je ne peux qu’imaginer ce que cela doit être pour les survivants de violence domestique qui veulent partir mais qui ont très peu d’argent ou aucun moyen d’accéder à l’argent qu’ils ont.

La survivante Mel B a salué un nouveau fonds permettant aux femmes de fuir leurs agresseurs avec une aide supplémentaire Crédit : PA

Mel B a déclaré qu’elle ne portait que du blanc après avoir quitté son ex-mariCrédit: Rex Features

C’est pourquoi j’ai fait campagne en tant que fière patronne de Women’s Aid pour un fonds d’urgence pour les survivants.

Je ne pourrais pas être plus heureuse de dire que le fonds est désormais ouvert aux candidatures via le réseau de services aux membres de Women’s Aid à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

Merci beaucoup aux lecteurs de The Sun d’avoir soutenu cette importante campagne qui contribuera à sauver des vies.

Et merci au gouvernement d’avoir écouté les survivantes de violences conjugales, qui à mes côtés, vous ont dit à quel point cela était nécessaire.

À partir d’aujourd’hui, il y aura un fonds de 300 000 £ qui aidera les survivants en difficulté financière à fuir leurs agresseurs, dans le cadre du plan de lutte contre la violence domestique.

Les survivants recevront 250 £, ou 500 £ s’ils ont des enfants ou sont enceintes.

Les services locaux à travers l’Angleterre et le Pays de Galles peuvent orienter les survivants vers le fonds, pour les femmes et les hommes victimes de violence.

Je sais – d’après ma propre expérience – que toutes les femmes vivant avec un partenaire violent n’auront pas accès à leur propre compte bancaire, de sorte que les survivantes pourront obtenir de l’aide de différentes manières.

Pour s’assurer que ce fonds aille à ceux qui en ont le plus besoin, les services locaux de lutte contre la violence domestique peuvent orienter les survivants qui traversent une période particulièrement difficile financièrement.

Ce fonds aidera les plus vulnérables, y compris ceux qui n’ont pas ou très peu accès à de l’argent, y compris les migrants survivants qui ne peuvent pas accéder aux fonds publics et qui, autrement, pourraient retourner chez leur agresseur.

Quitter un partenaire violent n’est pas facile, loin de là.

Je sais ce que c’est que d’avoir peur, d’avoir un SSPT, d’avoir de l’anxiété et de trouver la force de partir et de recommencer.

J’ai promis à mon père sur son lit de mort que je quitterais mon partenaire violent, mais cela a pris dix ans et c’était l’une des choses les plus importantes que j’ai jamais faites.

Tout le monde pensait que l’argent ne serait pas un problème pour moi, mais contrôler mon argent faisait partie des abus et je n’avais pas accès à mes propres cartes bancaires.

Il y a des survivants aujourd’hui qui ont le courage de partir, mais ils n’ont pas les moyens de subvenir aux besoins de base pour eux-mêmes et leurs enfants lorsqu’ils partent.

Ce fonds fera toute la différence.