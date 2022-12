Mon étrange obsession pour la couleur ROSE m’a laissé 4 000 £ en poche mais je ne m’arrêterai pas – je teins même ma nourriture pour qu’elle me corresponde

L’étrange obsession d’UNE FEMME pour la couleur rose lui a laissé 4 000 £ de sa poche.

Holly Weymouth, 28 ans, a investi de l’argent dans une garde-robe sur le thème de Barbie, en transformant environ 90 % de celle-ci.

Holly a dépensé des milliers de dollars pour transformer sa garde-robe 1 crédit

La jeune femme de 28 ans de Surrey a déclaré que cela la rendait heureuse 1 crédit

Elle meurt même sa nourriture en rose 1 crédit

Admettant que la majorité de son argent va dans des tenues et des accessoires, la vendeuse doit utiliser eBay pour financer son style de vie.

Elle a déclaré: “La majeure partie de mon argent va dans des vêtements et des accessoires roses, et j’ai probablement dépensé cela pendant cinq ou six ans.”

Holly, de Surrey, n’écrira qu’avec un stylo et de l’encre roses et va même jusqu’à colorer sa nourriture dans la couleur.

Elle a ajouté : “Je n’utilise que des stylos roses.

“Et par là, je veux dire que l’encre doit être rose aussi, j’en ai une avec moi que j’emporte partout.

“Tout ce que je peux teindre en rose, je le ferai.

“Je mets régulièrement du colorant alimentaire dans ma sauce pour pâtes, je préfère juste la nourriture quand elle est rose.”

Holly a dit que si elle pouvait rendre le monde entier rose “ce serait un meilleur endroit”.

En grandissant, Holly aimait la couleur et possédait une collection de poupées Barbie et l’obsession a commencé lorsqu’elle était au début de la vingtaine.

Elle a senti que son enfance lui avait été “volée” après avoir reçu un diagnostic d’épilepsie alors qu’elle n’avait que cinq ans.

Elle a déclaré: “J’avais l’impression que mon enfance m’avait été volée, alors je suppose que d’une certaine manière, je suis en train de recréer cela maintenant.

“Mon épilepsie était une forme d’enfance qui s’est manifestée lorsque j’étais anxieux et stressé, mais heureusement, je n’ai pas eu de crise depuis environ huit ans maintenant.”

Maintenant dans un meilleur espace en termes de santé, Holly a déclaré qu’elle vivait sa “meilleure vie”.

Elle a ajouté: “Les gens pourraient penser que tout cela est un peu bizarre et que c’est un gaspillage d’argent, mais ma vie rose me rend si heureuse et je sais que je le mérite.”