Il y a quelques étés, j’ai dû me faire opérer de la hanche. « Cela pourrait être un long rétablissement », a prévenu mon chirurgien. Et quant à son succès ? « On verra. » Quatre à six semaines de béquilles suivies de trois à six mois de physiothérapie. Analgésiques et glace. Ce serait mon été d’incertitude. Ce serait mon été de suspense et d’immobilité. Ce serait mon été d’Hitchcock et de cerises froides.

L’été apporte avec lui un certain ensemble de rites et de rituels – et chacun est personnel et unique. Pour notre une semaine ode à la saison, T a invité des écrivains à partager les leurs. Ici, Mona Awad décrit les plaisirs simples de manger des cerises congelées en regardant des films d’Alfred Hitchcock.

C’était un été chaud, même le soir. Je m’en souviens comme sans vent. Mon monde est devenu très petit, réduit à une pièce à moitié sombre. Je m’allongeais dans l’ombre bleue, un bol de cerises glacées suant contre ma hanche cicatrisée comme un sac de glace. Il y avait le ronronnement du ventilateur oscillant, les stores qui faisaient rayer la lumière du soir sur mon visage, mes béquilles appuyées contre la commode voisine pour un accès facile. Sur l’écran de mon ordinateur portable, Jimmy Stewart était assis affalé dans un fauteuil roulant, sa jambe cassée dans le plâtre alors qu’il attendait Grace Kelly dans « Fenêtre arrière . » Elle se présenterait bientôt, un mirage dans une robe Edith Head, tandis que le monde au-delà rugissait de vie et d’amour, de sexe et de mort – et plus tard, il s’avérerait, le meurtre.

C’était un vieux rituel, que j’avais apprécié avec ma mère quand j’étais enfant : nous deux assis à chaque extrémité du canapé rayé rose et blanc, un bol de cerises froides entre nous. C’est ainsi qu’elle les aimait le mieux. Ma mère travaillait comme gérante de salle à manger d’hôtel, et les étés, comme toutes les vacances, étaient une période de travail accru, pas de repos. Des équipes plus longues, des clients exigeants. Les vieux films de nuit étaient sa vacances. Elle aimait le glamour – et elle aimait le mystère. J’avais 13 ans quand nous avons passé notre premier été ensemble à regarder Hitchcock, son préféré. « C’est Jimmy », disait ma mère en désignant l’écran. « C’est Tippi. C’est Cary. Oh, c’est Grace. Elle a parlé des stars comme si elles étaient ses amis personnels.

J’ai mangé une cerise froide du bol à ma cuisse: une douceur glacée et confite avec de la profondeur et du mordant. Il avait un goût aussi vif que le Technicolor sur mon écran. Les cerises étaient mon pont, mon passeport vers cet autre monde. Les murs autour de moi se sont effondrés, ou je les ai oubliés. J’ai oublié ma hanche gelée et toujours douloureuse. J’ai oublié ma peur du monde réel : serais-je capable de marcher ou de m’asseoir sans douleur ? Au lieu de cela, une autre peur plus délicieuse s’est installée. Je me penchai dessus, ma béquille métaphorique.

ET DONC, PAS POUR la première fois de ma vie, c’est devenu mon rituel du soir l’été de ma chirurgie, offrant chaque nuit un autre voyage envoûtant. Une autre blonde glaciale dans une robe ravageuse, un autre homme en tailleur aux cheveux pommades. La houle inquiétante des partitions de Bernard Herrmann, le tintement d’un martini, les plans immersifs et transportants qui brouillent la frontière entre notre monde et le leur.

Pourtant, le film sur lequel je suis revenu encore et encore était « Fenêtre arrière ». C’était la célébration ouverte du voyeurisme – comment il a infusé un été de stagnation de possibilités, de sophistication et d’intrigue. Le personnage de Stewart, Jeffries, était à ma place : blessé et confiné dans une pièce dans la chaleur étouffante, observant le monde à travers les fenêtres. Et quel monde c’était. Miss Torso faisant sa danse, jonglant avec ses loups. Miss Lonelyhearts et sa passion de plus en plus sombre pour la romance. Et bien sûr, le monstrueux Thorwald, qui tue sa femme, joué par Raymond Burr, dont les actes de violence horrible sont capturés en fragments alléchants. Tarte et sucré. Glacé, comme des cerises froides.

Des années plus tard, après la mort de ma mère, après mon été de convalescence, le rituel persiste. Je reviens à ces nuits Hitchcock et cerises froides pour la nostalgie, pour l’évasion. Une façon de me materner dans les moments difficiles. Été comme hiver, je m’allongerai sur mon lit dans la pénombre, les cerises me refroidissant la cuisse là où les cicatrices de l’incision ont maintenant disparu. Je vais allumer le ventilateur vrombissant et l’un de mes favoris. Et alors? Je ne me dissoudrai que dans des yeux, un regard, suivant celui d’Hitchcock. C’est du suspense à chaque fois. Est-ce que tout ira bien à la fin ?